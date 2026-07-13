Drejmond Grin i Voriorsi ne odustaju od Lebrona: Frenk Vogel novi asistent Golden Stejta

Imao je Golden Stejt u planu da upari duo koji je sa Lejkersima uzeo titulu - Lebrona Džejmsa i Entonija Dejvisa. Čak je i Drejmond Grin odbio svoju igračku opciju vrednu 27.000.000 dolara, samo kako bi pomogao timu da se što lakše realizuje ovaj plan. Ipak iz Vašingtona su jasno stavili do znanja da “Obrva” neće nigde, pa je od tada i plamen priče oko dovođenja Lebrona počeo da se gasi.

Najrealnije destinacije u kojima bi Džejms mogao da nastavi karijeru su Majami i Klivlend, ali Drejmond Grin i dalje pokušava da svog prijatelja natera da se preseli u San Francisko. Oni su primećeni u Portoriku kako zajedno provode slobodno vreme tako što igraju golf, a Grin ne krije da je vreme sa Lebronom iskoristio da ga posavetuje o odabiru tima.

“Bilo bi neodgovorno da ne iskoristim svoju priliku i ne pokušam da ga ubedim. Bilo bi ludo da smo zajedno toliko dana, a da u nekom trenutku ne budem u fazonu da moramo da sednemo i popričamo. Naravno da sam to uradio. I naravno da je ubeđivanje bilo ludo. Mislim da sam prilično dobar u tome. Da li to išta menja? Da li će se išta zbog toga desiti? Ne znam. Nadam se. Mislim da odluka još nije doneta ali recimo i da jeste, nadam se da će ga naterati da razmisli još jednom”, rekao je Grin u svom podkastu.