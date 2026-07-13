Drejmond Grin i Voriorsi ne odustaju od Lebrona: Frenk Vogel novi asistent Golden Stejta
Vreme čitanja: 2min | pon. 13.07.26. | 11:30
“Bilo bi neodgovorno da ne iskoristim priliku i ne pokušam da ga ubedim. Mislim da sam prilično dobar u tome”, rekao je Grin
Umirilo se tržište u NBA ligi posle velikih trejdova koji su odjekivali nakon što je Janis prvi napravio tekstonski poremećaj na tržištu promenivši sredinu. Iako se čini da odavno nije bilo uzbudljivije, još uvek čekamo da saznamo koji će biti sledeći tim Lebrona Džejmsa. Spekulacije i dalje govore o tome da je najrealnije da obuče dres jednog od bivših klubova (Majami ili Klivlend), ali ni Voriorsi još uvek ne odustaju od namere da angažuju četvorostrukog NBA šampiona.
Zvanično trenerskom timu Stiva Kera pridružio se Frenk Vogel, koji bi trebalo da ima ulogu glavnog pomoćnika. Vogel je jedini trener koji je za vreme Lebronove ere u Lejkersima uspeo da osvoji titulu u sezoni 2019/20, a znajući da iz tabora Voriorsa još uvek nisu odustali od glavne zvezde lige, ovaj potez može samo da ih pogura u trci za njegov potpis.
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Imao je Golden Stejt u planu da upari duo koji je sa Lejkersima uzeo titulu - Lebrona Džejmsa i Entonija Dejvisa. Čak je i Drejmond Grin odbio svoju igračku opciju vrednu 27.000.000 dolara, samo kako bi pomogao timu da se što lakše realizuje ovaj plan. Ipak iz Vašingtona su jasno stavili do znanja da “Obrva” neće nigde, pa je od tada i plamen priče oko dovođenja Lebrona počeo da se gasi.
Najrealnije destinacije u kojima bi Džejms mogao da nastavi karijeru su Majami i Klivlend, ali Drejmond Grin i dalje pokušava da svog prijatelja natera da se preseli u San Francisko. Oni su primećeni u Portoriku kako zajedno provode slobodno vreme tako što igraju golf, a Grin ne krije da je vreme sa Lebronom iskoristio da ga posavetuje o odabiru tima.
“Bilo bi neodgovorno da ne iskoristim svoju priliku i ne pokušam da ga ubedim. Bilo bi ludo da smo zajedno toliko dana, a da u nekom trenutku ne budem u fazonu da moramo da sednemo i popričamo. Naravno da sam to uradio. I naravno da je ubeđivanje bilo ludo. Mislim da sam prilično dobar u tome. Da li to išta menja? Da li će se išta zbog toga desiti? Ne znam. Nadam se. Mislim da odluka još nije doneta ali recimo i da jeste, nadam se da će ga naterati da razmisli još jednom”, rekao je Grin u svom podkastu.