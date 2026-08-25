Prosinečki ostao bez posla u Kirgistanu, nije hteo da menja ugovor
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | uto. 25.08.26. | 14:02
Kraj posle četiri prijateljske utakmice
Robert Prosinečki više nije selektor fudbalske reprezentacije Kirgistana, zvanično je saopštio tamošnji savez u utorak. U dopisu Fudbalskog saveza Kirgistana (KFU) navodi se da je saradnja sa hrvatskim stručnjakom okončana sporazumnim raskidom ugovora.
Podsetimo, legendarni as Crvene zvezde i hrvatske reprezentacije je na klupu Kirgistana seo u decembru prošle godine.
„KFU se zahvaljuje Prosinečkom na obavljenom poslu, doprinosu razvoju nacionalne reprezentacije i profesionalnosti“, saopšteno je u KFU.
Izabrane vesti
Lokalni mediji, međutim, otkrivaju da je do razlaza došlo nakon što je Savez pokušao da izmeni pojedine klauzule u ugovoru, što je hrvatski trener odbio, pa je jedino rešenje bio prekid saradnje. Tokom svog mandata, Prosinečki je predvodio Kirgistan na četiri prijateljska meča, zabeleživši dva remija i dva poraza. Ova reprezentacija trenutno zauzima 106. poziciju na FIFA rang-listi.