Prosinečki ostao bez posla u Kirgistanu, nije hteo da menja ugovor

Robert Prosinečki više nije selektor fudbalske reprezentacije Kirgistana, zvanično je saopštio tamošnji savez u utorak. U dopisu Fudbalskog saveza Kirgistana (KFU) navodi se da je saradnja sa hrvatskim stručnjakom okončana sporazumnim raskidom ugovora.

Podsetimo, legendarni as Crvene zvezde i hrvatske reprezentacije je na klupu Kirgistana seo u decembru prošle godine.

„KFU se zahvaljuje Prosinečkom na obavljenom poslu, doprinosu razvoju nacionalne reprezentacije i profesionalnosti“, saopšteno je u KFU.