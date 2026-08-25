BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

BODE GLIMT - NEC (tip 1, kvota 1,50) - početak 21,00

Revanš utakmica plej-ofa za ulazak u Ligu šampiona. Norvežani su bili sjajni pre šest dana u Najmehenu gde su slavili sa 3:1 pa imaju zadatak da tu prednost sačuvaju i plasiraju se u elitno takmičenje. U timu NEC-a bi ponovo trebalo da zaigra Dušan Tadić, asistent kod jedinog gola Holanđana u prvoj utakmici.

ŠEFILD VENZDEJ - VULVERHEMPTON (tip 2, kvota 1,58) - početak 20.45

Start je takmičenja i u Liga kupu Engleske. Šefild Venzdi je imao očajnu godinu, ispao je u Diviziju 1, dok su se Vulvsi iz Premijer lige vratili nazad u Čempionšip. U svakom slučaju gosti sa Molinjua će biti favoriti za prolaz dalje u ovom susretu.

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AL ITIFAK - AL NASR (tip 2, kvota 1,25) - početak 20.00

Početak je sezone i u šampionatu u Saudijskoj Arabiji pa u meču trećeg kola imamo zanimljiv sudar. Al Itifak je dobro startovao, uz dve pobede, ali isto važi i za Al Nasr iz Rijada, koji iz prva dva susreta ima šest bodova i gol razliku od čak 7:0.

VOTFORD - PITERBORO (tip 1, kvota 1,67) - početak 20.45

Još jedan susret Liga kupa Engleske. Votford na svom terenu ne bi trebalo da ima problem sa ekipom koja se takmiči u rangu niže. Uz to, Votford je u prva dva kola u sezoni osvojio četiri boda. Piterboro je zabeležio pobedu i poraz.

DONKASTER - MIDLSBRO (tip 2, kvota 1,57) - početak 20.30

Kup takmičenja uvek mogu da budu nezgodna po favorizovane ekipe, pa to može da važi i u slučaju fudbalera Midlsbroa. Ipak, Donkasterova forma na startu sezone nije tako ubedljiva, imaju samo bod u prva dva prvenstvena kola, dok je Mildlsbro osvojio tri i igra u rangu više.

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