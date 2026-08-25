Transfer koji je Humska čekala: Ognjen Ugrešić ide u PAOK za 7.500.000 evra

Možda je plan bio da duže ostanu, možda da se razviju i osvoje neki pehar u Srbiji, ali Vanja Dragojević i Ognjen Ugrešić su se Partizanu i te kako odužili. Transferima. I to unosnim. Pre samo nekoliko sedmica doskorašnji kapiten je prodat Glazgov Rendžersu, a njegov naslednik kad je u pitanju kapitenska traka, „klasić“ i veliki prijatelj se seli u PAOK, saznaje Mozzart Sport.

Beogradski i solunski crno-beli su tokom utorka utanačili sve detalje posla koji će klub iz Humske doneti ogromnu finansijsku korist. Grčki velikan će na ime obeštećenja platiti 7.500.000 evra, uz napomenu da je Parni valjak zadržao i procente od naredne prodaje momka iz Kikinde, u iznosu od 15 posto.