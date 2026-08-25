Federer u raju Njujorka: Nervi "rade" pred meč sa Rodikom, ali i dalje veruje u Novaka

Poslednji meč u Njujorku, Rodžer je odigrao protiv Grigora Dimitrova 2019. kada je izgubio sa 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2. Povreda kolena ga je kasnije sprečila da se pojavljuje na veliki turnirima, pa je 2022. godine konačno presekao i rešio da se povuče. Zvanično poslednji duel na turnirima velike četvorke imao je 7. jula 2021. na Vimbldonu kada je izgubio od Poljaka Huberta Hurkača, 6:3, 7:6 (4), 6:0. Federer tako nije dobio priliku da se oprosti od navijača kako je želeo, pa će tu šansu imati sada. Dan pred početak egzibicije, veliki broj navijača je došao samo da posmatra kako trenira sa Italijanom Lorencom Muzetijem, a sasvim je izvesno da će tribine najvećeg teniskog stadiona biti ispunjene iako je cena pojedinih ulaznica za meč dostigla na tržištu i neverovatnih 11.900 dolara!

"Ovo je zaista sjajna prilika da im kažem hvala i zbogom, mislim da će nekima to biti jako važno. To je jako lepa stvar da se uradi. Nervi pomalo rade, nisam odigrao set možda od tog meča sa Hurkačem na Vimbldonu, tako da je prošlo pet godina. Ne znam kako će sve izgledati. Mnogo toga je nepoznanica, ali mnogo sam srećan što se vraćam na Artur Eš, stadion za koji me vežu mnoga lepa sećanja", izjavio je Federer.

Mnogi su priželjkivali da se Švajcarac predomisli i vrati makar na kratko profesionalnom tenisu, ali on nema takvu nameru.

"Ne, nikako. Hvala što ste pitali. Nisam bio siguran da li će me to pitati, ali sada sam srećan što jeste i što ću sve razrešiti u slučaju da je neko pomislio na tako nešto. Pre svega, morali biste ponovo da uđete u antidoping protokol. Ima previše prepreka, a ja sam prebukiran obavezama. Jedva nalazim vremena i za po neku egzibiciju, zamislite tek profesionalno, a i telo je reklo svoje. Zadovoljan sam kako se osećam, tako da je sve super. Sad sam samo navijač i uživam u gledanju", dodao je teniser iz Bazela.