Federer u raju Njujorka: Nervi "rade" pred meč sa Rodikom, ali i dalje veruje u Novaka
Vreme čitanja: 4min | uto. 25.08.26. | 14:25
Švajcarac prvi put posle sedam godina igra na "Artur Ešu" i kaže da Đoković još može da najvećih titula
Prvi put posle sedam godina Rodžer Federer imaće prilike da odigra jedan meč, makar i egzibicionog karaktera, pred publikom u Njujorku.
Negde oko 02.00 posle ponoći po centralnoevropskom vremenu, Švajcarac, petostruki šampion US Opena, izaći će prvi put na teren stadiona "Artur Eš" gde će igrati egzibiciju sa takođe bivšim brojem jedan, Endijem Rodikom. Posle toga imaćemo meč dubla u kojem će Federer i Džon Mekinro igrati protiv Endija Rodika i Andrea Agasija.
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Poslednji meč u Njujorku, Rodžer je odigrao protiv Grigora Dimitrova 2019. kada je izgubio sa 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2. Povreda kolena ga je kasnije sprečila da se pojavljuje na veliki turnirima, pa je 2022. godine konačno presekao i rešio da se povuče. Zvanično poslednji duel na turnirima velike četvorke imao je 7. jula 2021. na Vimbldonu kada je izgubio od Poljaka Huberta Hurkača, 6:3, 7:6 (4), 6:0.
Federer tako nije dobio priliku da se oprosti od navijača kako je želeo, pa će tu šansu imati sada. Dan pred početak egzibicije, veliki broj navijača je došao samo da posmatra kako trenira sa Italijanom Lorencom Muzetijem, a sasvim je izvesno da će tribine najvećeg teniskog stadiona biti ispunjene iako je cena pojedinih ulaznica za meč dostigla na tržištu i neverovatnih 11.900 dolara!
"Ovo je zaista sjajna prilika da im kažem hvala i zbogom, mislim da će nekima to biti jako važno. To je jako lepa stvar da se uradi. Nervi pomalo rade, nisam odigrao set možda od tog meča sa Hurkačem na Vimbldonu, tako da je prošlo pet godina. Ne znam kako će sve izgledati. Mnogo toga je nepoznanica, ali mnogo sam srećan što se vraćam na Artur Eš, stadion za koji me vežu mnoga lepa sećanja", izjavio je Federer.
Mnogi su priželjkivali da se Švajcarac predomisli i vrati makar na kratko profesionalnom tenisu, ali on nema takvu nameru.
"Ne, nikako. Hvala što ste pitali. Nisam bio siguran da li će me to pitati, ali sada sam srećan što jeste i što ću sve razrešiti u slučaju da je neko pomislio na tako nešto. Pre svega, morali biste ponovo da uđete u antidoping protokol. Ima previše prepreka, a ja sam prebukiran obavezama. Jedva nalazim vremena i za po neku egzibiciju, zamislite tek profesionalno, a i telo je reklo svoje. Zadovoljan sam kako se osećam, tako da je sve super. Sad sam samo navijač i uživam u gledanju", dodao je teniser iz Bazela.
Pričao je Rodžer pred novinarima dosta toga, pa nije preskočio ni Novaka Đokovića koji je sa 39 godine jedini preostali član "velike trojke" koji još igra aktivno. Federer veruje da Novak još ima šanse da osvaja najveće titule.
"Mislim da će Novak, kad god se pojavi na nekom turniru, a posebno na grend slemovima, uvek imati šansu da osvoji titulu. To je moje mišljenje. Izuzetno cenim Novaka i imao sam priliku da vidim šta sve može na terenu. Ne samo jednom, ne samo ovde ili tamo, već na svim mestima i na najvišem mogućem nivou. Zato mislim da, dok god je u žrebu, postoji šansa. Mislim da je to jedan od razloga zbog kojih i dalje igra, jer zaista voli tenis. Veruje da još može da osvoji velike titule, a i ja tako mislim. Još nisam pogledao dokumentarac o njemu", otkrio je Federer.
Doduše, kada bi mogao da bira s kim bi odigrao meč na US Openu, izabrao je Alkarasa.
"Možda bih voleo da igram protiv Karlosa. Mislim da je izuzetno uzbudljiv igrač. Nikada nisam dobio priliku da igram protiv njega, a isto važi i za Janika Sinera. Malo smo trenirali zajedno dok su se još probijali. Nažalost, mimoišao sam tu generaciju jednostavno zbog problema s kolenom. Naravno, i sa Novakom bi bilo moćno igrati opet, on i dalje gura punom snagom i ne predaje se, što je lepo videti. Uglavnom razmišljam o tim momcima. Lepo je videti Karlosa Alkaraza da se vratio, drago mi je što se oporavio na vreme. Videćemo kako će se osećati, ali ja bar ne moram da razbijam glavu oko toga kako bih igrao protiv njega jer nisam u žrebu, u svakom slučaju mu želim sve najbolje", zaključio je osvajač 20 grend slem titula.