Obradović o novom Panatinaikosu: Bićemo ujedinjeni u teškim trenucima

Na danu za medije u Atini, Obradović se obratio novinarima i prokomentarisao velika očekivanja koja prate njegov novi tim. "Za mene je to potpuno normalno. Svi razumeju kakav kvalitet imamo, ali je suština da funkcionišemo kao tim. Nažalost, nemamo mnogo dana na raspolaganju da treniramo zajedno, ali situacija je takva i nikada se neću žaliti zbog toga. Već sam naglasio stručnom štabu i igračima da su zahtevi visoki, što smatram potpuno opravdanim. Naš cilj je da ostanemo ujedinjeni u teškim trenucima, da shvatimo da je sezona duga i da se fokusiramo na svakodnevni rad“ , rekao je Žoc .

Trofejni srpski stručnjak osvrnuo se i na ekipu koja je sastavljena tokom leta, ali nije želeo da donosi prerane zaključke.

"Još je rano. To su igrači koji veoma dobro poznaju košarku i ovde su upravo zbog kvaliteta. Doveli smo ih iz tog razloga, tako da nema nikakve sumnje u njihovu vrednost. Kao i uvek, potrebno je vreme da se uskladimo, razgovaramo i radimo. Idemo korak po korak i sve će biti kako bi trebalo“.

Obradović nije krio zadovoljstvo prvim danima po povratku u Atinu, istakavši da se on i njegov stručni štab već osećaju kao kod kuće.

"Veoma sam zadovoljan. Reći ću vam samo ovo, iako je bilo leto, svima nam je bilo veoma lako da budemo ovde. Osećamo se kao da je ovo naš dom i to je posebno pozitivno. Svi razumeju šta bi trebalo da radimo. Naša uloga u stručnom štabu jeste da pomognemo igračima na svaki mogući način, kako bi mogli da budu posvećeni isključivo košarci. To je naš cilj“.

Ekipa nije započela pripreme kompletna, pošto je veliki broj prvotimaca odsutan zbog reprezentativnih obaveza. Dinos Mitoglu, Panajotis Kalajcakis, Dimitris Moraitis, Huančo Ernangomez, Isak Bonga, Silven Fransisko i Branku Badio naknadno će se priključiti ekipi.

Prva zvanična utakmica Panatinaikosa biće odigrana 24. septembra protiv Pariza u OAKA areni, a Obradovićev tim će u prvih osam mečeva samo jednom napustiti Atinu, i to u petom kolu Evrolige protiv Partizana.