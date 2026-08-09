Vidakov šokirao nervozni IMT i postavio Zvezdu na prvo mesto Mozzart Bet Superlige

Izabranici Nemanje Glušice stigli su tek u 4. kolu do prvih poena, ali objektivno gledano, teži raspored ni nisu mogli da imaju. Redom, gubili su od Crvene zvezde (0:5), Partizana (1:3) i Vojvodine (0:2), a ove nedelje u goste im je došao tim koji je imao maksimalan učinak u prva tri kola.

Mačva definitivno nije ista zverka kada igra u Šapcu i van njega. Kao i pre dve nedelje, kada je malo nedostajalo da zaustavi Partizan, novi član Mozzart Bet Superlige Srbije je odigrao sjajnu prvenstvenu utakmicu. Ovog puta sa srećnijim ishodom, savladan je lider šampionata IMT sa 1:0 (1:0).

Zbog svega toga Traktoristi su bili veliki favoriti pred ovaj meč. Čak su i otvorili utakmicu znatno bolje na krilima motivisanih Dušana Žagara, Nikole Glišića i 17-godišnjeg Tadije Cojića. Upravo je Cojić u dve situacije ozbiljno pomučio Kostu Rakonića, a u 22. minutu je i Glišićeva “žabica” umalo prevarila golmana domaćih. A onda se desio 23. minut i momenat koji je u potpunosti preokrenuo utakmicu. Posle duge lopte Mačve štoper IMT-a Musa Sisako je reagovao nešto slabije i loptu je odbio samo na ivicu šesnaesterca. Tamo je bio Milan Vidakov, a 25-godišnji centarfor obožava takve situacije. Prihvatio je loptu, namestio se i sa ivice šesnaesterca uputio savršen udarac koji Ognjen Čančarević jednostavno nije mogao da zaustavi.

Bio je to drugi gol Mačve ove sezone, ujedno i drugi koji je postigao Vidakov. Nekadašnji napadač Vojvodine, Mladosti GAT i kragujevačkog Radničkog je prethodno pogodio i protiv Partizana. IMT se prvi put od početka sezone došao u situaciju da mora da juri gol zaostatka, a to je bio očigledno bio prevelik teret za mlade fudbalere u belom dresu. Naglo su se unervozili, a u takvom stanju teško da lopta hoće da sluša noge. Glučica je malo skupio redove posle vođstva, a IMT odjednom nije znao šta će sa loptom. Desetak minuta gotovo Novobeograđani gotovo da nisu nijednom zapretili, da bismo pred sam prvog poluvremena videli najsporniji detalj na utakmici. Posle ubačene lopte iz auta Slobodan Tojčić je odigrao rukom u šesnaestercu. Sudija Pavle Ilić odmah je pokazao da se lopta odbila od tela u ruku defanzivnog veziste Mačve, a kako se VAR nije oglašavao ta odluka je ostala na snazi.

Gol koji je Vidakov postigao kao da mu je doneo neku posebnu energiju u nastavku meča. Leteo je po terenu, svuda ga je bilo – i na bekovskim pozicijama, i u veznom redu. A na startu drugog poluvremena ponovo i u šesnaestercu IMT-a. Bila je to jedna lepa akcija, Đorđe Đorđić je lepo povukao loptu kroz sredinu, a zatim prosledio na krilo ka Luki Pejoviću. Brzo je usledio centaršut, Vidakov je šutirao, ali lopta je prošla za malo pored stative. Sredinom drugog poluvremena je Zoran Popović probao izmenama da prodrma svoj tim. Uveo je daleko iskusnijeg Luku Lukovića umesto Cojića, a upravo je on napravio nekoliko dobrih šansi posle toga. Sve šuteve odbranio mu je večeras fenomenalni Kosta Rakonić. Samo u jednoj situaciji 21-godišnji golman nije uspeo da interveniše, u 90. minutu. Žagar je uspeo da ga prebaci, već smo videli loptu u golu, ali štoper Slobodan Sladojević maestralno se bacio i levom nogom izbio loptu sa gol-linije.