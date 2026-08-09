Žardim na tragu da bude kao Luis, mečevi sa Kruzeirom biće test kvaliteta

Dakle, polovina mečeva do kraja meseca vezana je za Kruzeiro, koji je trenutno deveti na tabeli sa utakmicom više, ali i devet bodova zaostatka za Flamengom.

00.30: (1,25) Flamengo (6,00) Vitorija (11,0)

Jasno je da je Flamengo pokušao da se pojača ovih dana, međutim poslednje vesti kaže da su u klubu odustali od dovođenja napadača Zenita, Luisa Enrikea. Žardim će, otuda, morati da potraži druga, jeftinija rešenja, jer je očigledno da je problem novac.

Kada je reč o Žardimu, koji je u martu na kormilu nasledio Filipea Luisa, pokazalo se da je on po procentu pobeda još uspešniji od prethodnika. Doduše, Žardim je do 72,2 odsto pobeda stigao u 30 utakmica, zabeleživši 19 pobeda, osam remija i samo tri poraza.

Za razliku od njega, Luis je na 101 utakmici imao 69,9 odsto pobeda, ali je uspeo u tom periodu da osvoji i pet trofeja. Za sada, pod Žardimom, Flamengo ima samo pehar državnog šampionata Rio de Žaneira, dok je u Kupu Brazila eliminisao od Vitorije.

Zanimljivo je kako je Elijas, bivši vezista Flamenga, Korintijansa, Atletiko Madrida i Sportinga, za ESPN uporedio Žardimov rad sa Filipeom Luisom.

"Razlikuju se, mislim da o igri razmišljaju na drugačiji način. Pripadaju gotovo istoj školi, jer je Filipe već izjavio kako je mnogo naučio od Žorža Žezusa, a Žardim je Portugalac, mada sa drugačijim stilom", smatra Elijas.

On je primetio da sadašnja postava Flamenga ima nekoliko karakteristika koje ne odgovaraju onom što Žardim traži, pa je zato mišljenja da će mu trebati vremena da naštima igru po svojoj volji.

"Potrebno mu je vreme, pre svega da bi radio, upoznao bolje igrače. Flamengo ima stariju postavu, a on je uvek radio sa mlađim igračima, tako da će mu biti potrebno još malo da se prilagodi", dodao je Elijas.

U svakom slučaju, Flamengo je na poslednjih devet mečeva upisao šest pobeda i tri remija, računajući tu i prijateljske mečeve, neporažen je od 24. maja i meča za bodove sa Palmeirasom (0:3).

Što se tiče gostiju, koji su trenutno 13. na tabeli sa 26 bodova, u poslednje vreme posrću. Doduše, u Kupu Brazila su posle 0:2 u prvom meču u revanšu pobedili Atletiko Paranense sa 4:0 i prošli dalje.

U prvenstvu, ne znaju za pobedu na poslednje tri utakmice. Posle 0:0 sa Botafogom na strani, izgubili su kao gosti od Rema (2:0), da bi potom bili poraženi i od Palmeirasa (0:4).

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BRAZIL, 22. KOLO

Subota

Gremio - Sao Paulo 2:1 (0:1)

/Volas 48, Pavon 86 - Antonio 45+2/

Ramo - Atletiko Mineiro 2:2 (1:2)

/Jaja 3, Taljari 74 - Reinije 34, Bernard 38/

Nedelja

Koritiba - Šapokoense 2:1 (1:0)

/Kozer 31, Roča 82 - Tulio 90+5/

Botafogo - Fluminense 1:1 (1:0)

/Telješ 44 - Ignjasio 58/

Kruzeiro - Mirasol u toku

Baija - Vasko da Gama u toku

Palmeiras - Internasional u toku

23.30: (2,15) Santos (3,35) Atletiko Paranense (3,45)

23.30: (2,20) Bragantino (3,30) Korintijans (3,40)

Ponedeljak

00.30: (1,25) Flamengo (6,00) Vitorija (11,0)

*** kvote su podložne promenama