Prvenac Šarića u dresu Grafičara nedovoljan da se spreči osveta Topolčana

Išao je Grafičar prošle sezone sve do polufinala Mozzart Bet Kupa Srbije, a na tom putu našao mu se i TSC iz Bačke Topole. Sastali su se u šesnaestini finala, kada je filijala Crvene zvezde slavila kao domaćin sa 2:0. Bilo je to pre skoro okruglo godinu dana. Igrao je TSC već tada ispod očekivanja, ali malo ko je pretpostavljao da će ispasti iz najjačeg ranga domaćeg fudbala. Tako je bilo, a Topolčani su večeras u prvoligaškom okršaju dobili priliku da se revanširaju Grafosima. Iskoristili su je i to, s kamatom - 4:1 (2:1).

Nije ekipu Nenada Milijaša poremetilo brzo izjednačenje gostiju. Mladi Dimitrije Šarić, koji ove sezone nastupa za trojnu registraciju - za prvi tim Crvene zvezde, omladince crveno-belih i Grafičar - sjajno je šutirao levicom sa desne strane i poslao loptu u malu mrežu, čime je anulirao pogodak iskusnog Saše Jovanovića, takođe lepim udarcem tri minuta ranije, u sedmom. Bio je to prvenac 17-godišnjeg Zemunca u dresu Grafičara, ali ne i dovoljan da se izbegne poraz.