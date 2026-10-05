Prvenac Šarića u dresu Grafičara nedovoljan da se spreči osveta Topolčana
Vreme čitanja: 2min | pon. 05.10.26. | 20:03
TSC preko Grafičara do drugog mesta Mozzart Bet Prve lige
Išao je Grafičar prošle sezone sve do polufinala Mozzart Bet Kupa Srbije, a na tom putu našao mu se i TSC iz Bačke Topole. Sastali su se u šesnaestini finala, kada je filijala Crvene zvezde slavila kao domaćin sa 2:0. Bilo je to pre skoro okruglo godinu dana. Igrao je TSC već tada ispod očekivanja, ali malo ko je pretpostavljao da će ispasti iz najjačeg ranga domaćeg fudbala. Tako je bilo, a Topolčani su večeras u prvoligaškom okršaju dobili priliku da se revanširaju Grafosima. Iskoristili su je i to, s kamatom - 4:1 (2:1).
Nije ekipu Nenada Milijaša poremetilo brzo izjednačenje gostiju. Mladi Dimitrije Šarić, koji ove sezone nastupa za trojnu registraciju - za prvi tim Crvene zvezde, omladince crveno-belih i Grafičar - sjajno je šutirao levicom sa desne strane i poslao loptu u malu mrežu, čime je anulirao pogodak iskusnog Saše Jovanovića, takođe lepim udarcem tri minuta ranije, u sedmom. Bio je to prvenac 17-godišnjeg Zemunca u dresu Grafičara, ali ne i dovoljan da se izbegne poraz.
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TSC je večeras bolje koristio šanse i već do odlaska na odmor vratio prednost. Precizan je bio Mihajlo Milosavić u 28. minutu posle smušene reakcije Darka Lazića na centaršut sa desnog krila. Posle petog, 22-godišnji Novosađanin je stigao i do šestog pogotka ove sezone. U 75. minutu je doneo domaćinima nedostižnih 3:1, da bi u nadoknadi utakmice pogodio i Nemanja Nikolić, takođe za šesti gol od dolaska u Bačku Topolu.
Sa ova tri boda TSC je prekinuo niz od tri remija i probio se na drugo mesto tabele. Ekipa Nenada Milijaša jedina je neporažena u Mozzart Bet Prvoj ligi ove sezone, ima po šest pobeda i poraza. Grafičar je trenutno na 13. mestu.
MOZZART BET PRVA LIGA - 12. KOLO
TSC - GRAFIČAR 4:1 (2:1)
/Jovanović 7, Milosavić 28, 75, Nikolić 90+3 - Šarić 10/
Bačkta Topola.
Stadion: TSC arena.
Sudija: Dejan Petrović.
TSC: Simić, Burmaz (57. Tegeltija), Sa. Jovanović (73. Stojsavljević), St. Jovanović (57. Tomović), Krstić, Milosavić, Radin, Stančić (46. Soprenić), Stojanović, Stojković, Todoroski (34. Nikolić).
GRAFIČAR: Radanović, Anokić (69. Matanović), Đorđević (72. Subotić), Furtula, Golubović, Lakićević (69. Papović), Lazić, Obasi (69. Živanović), Šarić, Strika, Vasiljević.
MOZZART BET PRVA LIGA - 12. KOLO
subota
Teleoptik - Bor 1919 2:0 (1:0)
/Šćepović 25, Janačković 90+1/
nedelja
OFK Vršac - Metalac 0:0
Javor - Borac 3:1 (2:0)
/Mirosavljev 37, 45+1, Đokić 69 pen – Nikić 62/
Jedinstvo Ub - GFK Dubočica 1923 0:0
Spartak - Proleter 023 0:6 (0:3)
/Silađi 7 pen, Marsenić 16 pen, Stanković 40, Savanović 65, Vukićević 72, Kovačević 80/
ponedeljak
Smederevo 1924 - Voždovac 1:0 (0:0)
/Kodžić 59/
Napredak - Loznica 3:0 (2:0)
/Srećković 15, 23, Stuparević 90+2/
TSC - Grafičar 4:1 (2:1)
/Jovanović 7, Milosavić 28, 75, Nikolić 90+3 - Šarić 10/