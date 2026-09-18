Veljko Paunović priznao: Hteo sam da odem, ponudio sam ostavku

Dugo se srpski fudbal, i reprezentacija naše zemlje, nalaze u delikatnom periodu. A isti je mogao da bude delikatniji. Na današnjoj konferenciji za medije selektor Orlova Veljko Paunović priznao je da tokom ranog leta ozbiljno razmišljao da napusti kormilo srpskog nacionalnog tima.

Na konkretno pitanje novinara Mozzart Sporta, Veljko Paunović bio više nego eksplicitan. Rekao je da je bio razočaran slabim odzivom reprezentativaca za junsko okupljanje, kada smo u desetkovanom sastavu odigrali protiv pripremne mečeve protiv Zelenorotskih Ostrva i Meksika. Rezultati su bili loši, utisak poražavajući.

„ Tačno je da sam ponudio ostavku, bio sam razočaran negativnim okupljanjem. Prošao je neki period od toga, obnovio sam veru u ovaj projekat. Ja ovde neću da trošim ničije vreme, pa ni svoje“, poručio je Paunović.