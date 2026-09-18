Kalates: Želeo sam da ostanem u Partizanu, ljudi iz kluba nestali tokom pregovora

Grčki reprezentativac prošle sezone bio je jedan od najvažnijih igrača Partizana, a sada je u novom klubu dobio ulogu lidera ekipe koja će pokušati da napravi veliki rezultat u Evrokupu. Sudbina je htela da se već na pripremnom turniru u Atini sastane sa bivšim klubom.

I to na kakav način. PAOK je savladao Partizan zahvaljujući trojci Markusa Fostera sa zvukom sirene, a upravo je Nik Kalates u poslednjoj sekundi maestralnom asistencijom pronašao saigrača koji je pogodio za pobedu.

Posle utakmice, iskusni plejmejker govorio je za medije iz Srbije o novom klubu, Partizanu, treneru Đoanu Penjaroji, ali i o tome šta se tokom leta dešavalo u pregovorima oko njegovog ostanka u Beogradu.

Kalates je otkrio da je njegova želja bila jasna.

„Želeo sam da ostanem, 100 odsto. Ali nisu to želeli tokom perioda kada su pregovori trajali. Mislim da su tada malo nestali“, rekao je Kalates.

Ipak, iskusni plejmejker nema loše emocije zbog načina na koji su pregovori završeni.

„Ali nema ljutnje. Za mene je velika stvar i blagoslov što sam imao priliku da igram za Partizan i veoma sam uzbuđen što ću igrati za PAOK.“

Kalates je tokom prošle sezone stekao poseban odnos sa Partizanom, njegovim navijačima i ljudima u klubu. Zbog toga mu odlazak iz Beograda nije bio jednostavan

„Partizan će uvek biti u mom srcu. Ti momci su bili sjajni. Navijači su bili neverovatni od kada sam tamo i ne mogu dovoljno da im zahvalim.“

Posebno je govorio o Đoanu Penjaroji, treneru koji je preuzeo Partizan tokom prošle sezone i sa kojim je Kalates imao veoma dobar odnos.

„Trener Penjaroja je bio neverovatan prema meni. Kada je došao, bio je prvi čovek u teretani i na terenu. Zaista je želeo da uradi nešto posebno kada je preuzeo posao. Zbog toga je šteta što prošle godine nismo osvojili ABA ligu, ali vidim dobre stvari u budućnosti i, naravno, želim im sve najbolje.“