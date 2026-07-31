Psihološki mamurluk Edinburga i Ajbroks željan osvete: Kreću Škoti i napad na neuništivi Seltik

Dok se na vrhu lomila istorija, borba za opstanak donela je i jednu promenu u spisku 12 učesnika takmičenja. Nakon katastrofalne sezone obeležene neverovatnim nizom od čak 31 utakmice bez pobede, Livingston se preselio u niži rang. Lavovi iz Zapadnog Lotijana prosto nisu imali snage za elitu, pa će svoje utočište morati da potraže u Čempionšipu. S druge strane, upražnjeno mesto u elitnom društvu ekspresno je popunio Sent Džonston, koji se vratio u Premijeršip kao šampion druge lige. Ekipa iz Perta, predvođena finskim stručnjakom Simom Valakarijem , dominirala je Čempionšipom od prvog do poslednjeg kola. Oni su dokazali da im je mesto među najboljima, a povratnički debi i test zrelosti imaće već u nedelju kada im u goste dolazi Kilmarnok

Kada ni istorijski maksimum jednog trećeg kluba, začinjen vođstvom na poluvremenu u direktnom okršaju za titulu u poslednjem kolu, nije bio dovoljan da se slomi Seltikov šampionski gen, opravdan je strah da je misija rušenja Old Firma zapravo nemoguća misija. Ta spoznaja donosi neku vrstu psihološkog mamurluka pred start nove sezone, jer ako tvoj apsolutni vrhunac vodi samo do bolnog otrežnjenja u 88. minutu, onda se postavlja pitanje da li se ostatak lige bori za istoriju ili samo igra ulogu u tuđem, unapred napisanom filmu.

Upravo ta surova završnica ostavila je nad celom ligom jedno veliko, gotovo filozofsko pitanje: ako čak ni ovakav Harts - koji je odigrao najzreliju, najefikasniju i najhrabriju sezonu u modernoj istoriji kluba, nije uspeo da slomi duopol iz Glazgova, šta je uopšte potrebno uraditi?

Zeleno-beli iz Glazgova su tako stigli do svoje 56. titule prvaka države, čime su konačno pretekli večitog rivala Rendžers na večnoj listi. Ipak, ta istorijska noć na Seltik Parku ostavila je duboke ožiljke na ambicijama ostalih. Harts je bio na korak od čuda, na korak od rušenja četiri decenije duge dominacije Old Firma, ali je na kraju morao da se zadovolji vicešampionskom pozicijom, dok je Rendžers sezonu završio tek kao treći.

Za domaće ljubitelje fudbala, posebna aura oko ove sezone leži u činjenici da će Srbija imati svog usamljenog, ali izuzetno krupnog predstavnika na škotskim terenima. Nakon što je ligu između dve sezone napustio Marko Lazetić (dao četiri gola i imao jednu asistenciju na 27 utakmica u ligi prošle sezone) i prešao iz Aberdina u jermensku Nou, Vanja Dragojević preuzeo je status jedinog Srbina u Premijeršipu. Mladi, 20-godišnji vezista vezista stigao je u Glazgov Rendžers pravo iz Partizana u transferu vrednom 5.500.000 evra.

Činjenica da je u tako mladim godinama već nosio kapitensku traku crno-belih bila je ključni razlog zašto ga je novi menadžer Derek Mekinis lansirao kao jedno od najvećih pojačanja u letnjem prelaznom roku. Dragojević na Ajbroks stiže sa zadatkom da odmah uskoči u vatru i postane motor novog tima. On će tako nastaviti stazu kojom su u plavom delu Glazgova nekada davno koračali Gordan Petrić i Dragan Mladenović.

Pored masovnih igračkih transfera, letnja pauza donela je i prave stručne potrese, pa tri od četiri najbolja tima iz prethodne sezone u novu takmičarsku godinu ulaze sa potpuno novim komandantima na klupama. Najveća senzacija i priča leta u Škotskoj jeste sudbina Madervela. Nakon što je odigrao odličnu sezonu i odveo tim do četvrtog mesta i plasmana u Evropu, danski stručnjak Jens Berthel Asku privukao je pažnju timova iz liga Petica. Iako sekulisalo da bi mogao da preuzme Seltik, Asku je potpisao za francuski Tuluz, koji je platio ozbiljno obeštećenje kako bi ga odveo u Ligu 1. Na njegovo mesto u Madervel, kroz rigorozan klupski sistem analize podataka, stigao je mladi 35-godišnji švedski trener Alfred Johanson, dosadašnji šef struke norveškog Rozenborga, koji je tako postao najmlađi menadžer u ligi.

Sličan potres dogodio se i na Ajbroksu. Nakon razočaravajuće sezone bez trofeja, Rendžers je smenio kompletan stručni štab i poverenje ukazao prekaljenom Dereku Mekinisu, koji je napustio Harts posle izgubljene titule u poslednjem kolu. Sa druge strane, Harts je Mekinisa zamenio Vuterom Vrankenom, Belgijancem koji je prošle sezone osvojio treće mesto u Župiler ligi sa Sint Trojdenom. Jedini čovek koji je preživeo ovu vrtešku i čija je pozicija zabetonirana jeste legendarni Martin O'Nil, koji je nakon osvajanja duple krune potpisao trajni, jednogodišnji ugovor sa Seltikom i mirno kreće u odbranu trona.

TOP 10 NAJSKUPLJIH POJAČANJA U ŠKOTSKOM PREMIJERŠIPU (LETO 2026)

1. Kasper Heg (iz Bode Glimta u Seltik za 12.850.000 evra), 2. Ivor Pandur (Hala u Rendžers za 7.000.000 evra), 3. Kamilo Duran (iz Karabaga u Seltik za 5.500.000 evra), 4. Vanja Dragojević (iz Partizana u Rendžers za 4.000.000 evra), 5. Olvetu Makanja (iz Filadelfije u Rendžers za 3.600.000 evra), 6. Ros Mekrori (iz Bristol Sitija u Rendžers za 1.300.000 evra), 7. Malači Fegan Volkot (iz Jork Sitija u Harts za 1.150.000 evra), 8. Sabri Genduz (iz Beršota u Harts za 1.000.000 evra), 9. Loran Mendi (iz Bristol Sitija u Forest Grin za 580.000 evra) i 10. Amadu Ba Si (iz Rueana u Harts za 200.000 evra).

TRŽIŠNA VREDNOST KLUBOVA ŠKOTSKOG PREMIJERŠIPA PREMA TRANSFERMARKTU

1. Rendžers (135.450.000 evra), 2. Seltik (127.000.000), 3. Harts (25.500.000), 4. Hibernijan (20.400.000), 5. Aberdin (15.300.000), 6. Madervel (14.800.000), 7. Dandi Junajted (11.000.000), 8. Kilmarnok (6.500.000), 9. Sent Miren (5.900.000), 10. Falkirk (5.800.000), 11. Dandi (5.000.000), 12. Sent Džonston (4.500.000).

KAPACITETI STADIONA KLUBOVA ŠKOTSKOG PREMIJERŠIPA

1. Seltik (60.411), Rendžers (51.700), Hibernijan (20.421), Harts (19.852), Aberdin (19.274), Kilmarnok (15.003), Dandi Junajted (14.223), Madervel (13.677), Dandi (11.775), Sent Džonston (10, 696), Sent Miren (8.000), Falkirk (7.937).

SVI ŠAMPIONI ŠKOTSKE

56 - Seltik

55 - Rendžers

4 - Aberdin

4 - Harts

4 - Hibernijan

2 - Damberton

1 - Dandi Junajted

1 - Kilmarnok

1 - Dandi

1 - Madervel

1 - Tird Lanark

Malo smo se podrobnije osvrnuli na prelazne rokove tri najjača tima Škotske... Seltik, Rendžers i Harts. O tome čitajte u nastavku teksta.

©Reuters

SELTIK

Iako šampioni u novu sezonu ulaze sa najvišim ambicijama, prelazni rok na Seltik Parku doneo je pravu rekonstrukciju tima i odlazak nekih od ključnih šrafova iz prošlogodišnje šampionske mašinerije. Navijači još uvek sa nevericom gledaju u spisak odlazaka, jer je klub inkasirao ozbiljan novac, ali je ostao bez nosilaca igre. Najveći udarac za napad Seltika svakako je odlazak heroja prošle sezone, Daizena Maede, koji je pojačao engleski Ipsvič u transferu vrednom oko 12.000.000 evra a uključenim bonusima. Čovek čiji je gol u 88. minutu prošlog maja prelomio prvenstvo odlučio je da se oproba u Premijer ligi, a krilne pozicije su dodatno oslabljene trajnom prodajom Luisa Palme u poljski Leh iz Poznanja za 4,000.000 evra, s tim da se radi o Hondurašaninu koji je i prošle sezone igrao u Poljskoj na pozajmici.

Odbrana je takođe pretrpela ozbiljne rezove pošto je Majk Navrocki prodat Lansu za 2.500.000 evra, Stiven Velš je kao slobodan igrač otišao u Svonsi, dok se Hajato Inamura vratio u Japan i potpisao za FK Tokio. Da stvar bude još teža po svlačionicu šampiona, klub su napustila i dvojica prekaljenih veterana sa zavidnim biografijama. Slavni Kasper Šmajhel je u svojoj 40. godini objavio kraj bogate igračke karijere, ostavivši ogromnu prazninu među stativama, dok je nigerijski napadač Keleči Iheanačo otišao kao slobodan igrač u tursku Bursu.

Kada se na sve to doda da je Šin Jamada prosleđen na pozajmicu u belgijski Leven, a mladi golman Džoš Klark u Partik Tistl, jasno je da Seltik u odbranu trona kreće sa potpuno promešanim kartama. Uprava je zaradila preko 18.000.000 evra samo od obeštećenja, ali pritisak navijača da se taj novac hitno reinvestira u zvučna pojačanja nikada nije bio veći.

Ipak, uprava kluba nije sedela skrštenih ruku, pa je ogroman deo inkasiranog novca odmah reinvestiran u nova, zvučna lica koja bi trebalo da garantuju nastavak dominacije. Prva zvezda prelaznog roka i čovek od koga se očekuju golovi u industrijskim količinama je danski napadač Kasper Heg, koji je stigao iz norveškog Bodo/Glimta za klupski rekordnih 11.000.000 funti (odnosno skoro 13.000.000 evra). Ovaj 25-godišnji golgeter, koji je prošle sezone briljirao i u Ligi šampiona, projektovan je kao direktna zamena za Maedu i nova udarna igla u napadu. Odmah za njim, napadački arsenal je pojačan i kolumbijskim špicem Kamilom Duranom, koji je iz azerbejdžanskog Karabaga prešao na Seltik Park u transferu vrednom 5.500.000 evra.

©Reuters

RENDŽERS

Uprava Rendžersa i novi menadžer Derek Mekinis nisu gubili vreme nakon razočaravajućeg trećeg mesta, već su pokrenuli totalni remont ekipe koji je koštao bezmalo 17.000.000 evra. Ako je Seltik kupovao zvučna imena iz inostranstva, klub sa Ajbroksa je izveo klasičan prepad na domaće snage i zadao bolan udarac rivalima. Najveća vest prelaznog roka u Škotskoj je činjenica da su plavi iz Glazgova uspeli da potpuno besplatno, kao slobodne agente, dovedu udarni dvojac Hartsa koji ih je prošle godine i koštao titule. U napad stiže surovi golgeter i prva haubica lige Lorens Šenkland, čovek koji je utišao Seltik Park prošlog maja, a odmah za njim je iz Edinburga stigao i neumoljivi vezista Kameron Devlin.

Pored ovog istorijskog posla, Mekinis je potpuno rekonstruisao odbranu i vezni red. Najskuplje pojačanje je hrvatski golman Ivor Pandur koji je stigao iz Hal Sitija za čak 7.000.000 evra, a odmah iza njega je već pomenuti srpski biser Vanja Dragojević, čija je zvanična cifra transfera iz Partizana iznosila 5.000.000 evra. Zadnju liniju su dodatno ojačali južnoafrički štoper Olvetu Makanja iz Filadelfije za 3.600.000 evra i povratnik Ros Mekrori iz Bristol Sitija za 1.300.000, dok je iz Atalante na pozajmicu stigao prekaljeni Ben Godfri. Kada se tome doda i besplatan dolazak Deni Neila iz Sanderlenda, jasno je da Rendžers ima vrlo dubok sastav.

Ovakav egzodus novih lica značio je i čistku u svlačionici, a navijače je najviše potresao kraj jedne ere. Legendarni kapiten i ikona kluba Džejms Tavernije napustio je Ajbroks nakon više od decenije vernosti i trenutno je bez kluba, dok je prva rukavica tima Džek Batlend prodat Hal Sitiju za 3.500.000 evra, praktično u sklopu rokade za Pandura. Najveći priliv novca doneo je odlazak finskog krila Olivera Antmana u Anderleht za 5.200.000 evra. Klub je napustio i brazilski napadač Danilo koji je pozajmljen Botafogu za 350.000 evra, dok su Ben Dejvis i Leon King kao slobodni igrači potpisali za Bolton i Er Junajted. Golman Kiran Rajt je ostao bez ugovora, dok je mladi Bejli Rajs prosleđen na kaljenje u Kilmarnok. Sa potpuno novim timom, novim kapitenom i gladnim pojačanjima koja znaju kako se trese mreža Seltika, Rendžers kreće u žestoku osvetu za prošlosezonsko preotimanje rekorda u broju titula.

©Reuters

HARTS

Sezona za fudbalere Hartsa praktično nije ni počela, a navijači iz Edinburga već se nalaze u stanju duboke depresije i panike. Da je prošlogodišnji san o tituli definitivno mrtav, a realnost surova, pokazale su evropske kvalifikacije gde je Harts doživeo klasičan brodolom i ispao od Šturma iz Graca ukupnim, sramotnim rezultatom 6:0 u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Taj evropski šamar samo je ogolio bolnu istinu o letnjem prelaznom roku u kojem je klub pretrpeo klasičnu pljačku i ostao bez svog srca i duše. Navijači još uvek ne mogu da oproste upravi što je dopustila da udarne igle i heroji prošle sezone, Lorens Šenkland i Kemi Devlin, potpuno besplatno i bez evra obeštećenja pređu u redove ljutog rivala Rendžersa.

Pored njih, klub je pretrpeo ogroman egzodus u odbrani i veznom redu jer su Frenki Kent i Alan Forest otišli kao slobodni igrači u Oksford i Dandi, dok je Islam Česnokov prodat Partizanovom budućem rivalu u kvalifikacijama za Ligu konferencija Tobolu za skromnih 400.000 evra. Iz kluba su otišli i Mihael Štajnvender, Mekoli Tejt, kao i golman Aleksander Švolov, dok su Kalem Njuvenhof i Kenet Vargas poslati na pozajmice. Kada se na to doda da je iskusni Beni Baningime ostao bez ugovora, a legendarni 43-godišnji golman Krejg Gordon okačio rukavice o klin i otišao u penziju, jasno je da je tim iz Edinburga potpuno obezglavljen.

Pokušaj krpljenja ovih ogromnih rupa pretvorio se u masovnu kupovinu kvantiteta, ali je veliko pitanje da li ti igrači poseduju potreban kvalitet za prva tri mesta škotskog fudbala. Najzvučnija pojačanja u finansijskom smislu su engleski štoper Malači Fegan-Volkot koji je stigao iz Jork Sitija za 1.150.000 evra i alžirsko krilo Sabri Genduz iz belgijskog Beršota, plaćen okruglo 1.000.000 evra. Odbrana je dodatno pojačana Loranom Mendijem iz Forest Grina za 580.000 evra i iskusnim Stjuartom Findlijem iz Oksforda, dok je u napad stigao Amadu Ba-Si iz francuskog Ruena za 200.000 evra. Ostatak tima dopunjen je besplatnim dolascima golmana Boa Reusa, krila Rodžersa Matoa i Džoša Mekpajka, kao i veziste Toma Renoa i mladog Kormaka Delija. Navijači opravdano strahuju da sa ovako promešanim kartama i teškim psihološkim ožiljcima iz duela sa Šturmom, Harts ove sezone neće voditi bitku za titulu, već grčevitu borbu da uopšte ostane u gornjem delu tabele.

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ŠKOTSKA 1 – 1. KOLO

Petak

21.00: (6,25) Dandi Junajted (4,30) Glazgov Rendžers (1,52)

Subota

16.00: (2,05) Falkirk (3,45) Sent Miren (3,60)

18.30: (3,25) Aberdin (3,45) Harts (2,20)

Nedelja

15.00: (2,25) Sent Džonston (3,45) Kilmarnok (3,15)

17.30: (2,30) Hibernijan (3,40) Madervel (3,10)

Ponedeljak

20.30: (1,22) Seltik (7,00) Dandi (11,0)

***Kvote su podložne promenama