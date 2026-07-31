FIFA se batrga: Niko ne prodaje fudbal

Tiho je bilo po završetku Mundijala i pravo niotkuda odjeknula je vest: FIFA ima u planu da proda Svetsko prvenstvo za 17,5 milijardi evra. Tako nešto osmislili su Đani Infantino i saradnici. Dosetili su se kako bi mogli da zarade na jednoj od najvećih sportskih svetkovina.

Samo što, izgleda, nisu računali da će se svet usprotiviti. Uefa je burno reagovala, izdala je nekoliko saopštenja, a juče je istakla kako su njene članice jednoglasne – bojkotovaće takmičenja pod okriljem Fifa dokle god je Mundijal na prodaju. Fudbalski rat je počeo, a Svetska kuća fudbala se batrga.