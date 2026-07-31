FIFA se batrga: Niko ne prodaje fudbal
Vreme čitanja: 2min | pet. 31.07.26. | 09:56
„To nije nešto što bismo razmotrili“, stoji u saopštenju Svetske kuće fudbala
Tiho je bilo po završetku Mundijala i pravo niotkuda odjeknula je vest: FIFA ima u planu da proda Svetsko prvenstvo za 17,5 milijardi evra. Tako nešto osmislili su Đani Infantino i saradnici. Dosetili su se kako bi mogli da zarade na jednoj od najvećih sportskih svetkovina.
Samo što, izgleda, nisu računali da će se svet usprotiviti. Uefa je burno reagovala, izdala je nekoliko saopštenja, a juče je istakla kako su njene članice jednoglasne – bojkotovaće takmičenja pod okriljem Fifa dokle god je Mundijal na prodaju. Fudbalski rat je počeo, a Svetska kuća fudbala se batrga.
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Đani Infantino i saradnici su izdali saopštenje, iliti odgovorili su na jučerašnje koje je plasirala UEFA. Ne direktno, ali je očigledno sa kime se „mačuju“. Žele sve da umire i nastave sa prodajom Mundijala.
„Čuli smo povratne informacije koje su pružile odgovarajuće konfederacije u vezi sa predloženim osnivanjem FIFA Forward Enterprise (FFE) i želeli bismo da se osvrnemo na pitanja koja su isplivala na površinu od prvobitnih medijskih izveštaja u utorak.
Poštujemo povratne informacije i zabrinutost iznete u javnosti i ponovo potvrđujemo svoju posvećenost otvorenim i demokratskim konsultacijama.
Naš planirani proces konsultacija poremećen je netačnim medijskim izveštajima. Nastavićemo sa ovim procesom konsultacija kako bismo osigurali da svaka savezna članica ima mogućnost da glasa na osnovu činjenica.
FFE je predložen isključivo kako bi se osiguralo da sve članice Fife imaju priliku da ostvare značajno vlasništvo nad komercijalnim potencijalom fudbala u svojim zemljama, i da to ne ide na štetu duha ili upravljanja samom Fifom ili fudbalom.
Niko ne prodaje fudbal. To nije nešto što bi Fifa ikada razmotrila“.
Uefa se usprotivila Fifi, a i Konkakaf. I ona je odbacila „predlog“ o prodaji Svetskog prvesntva. Sve vodi ka tome da su se Đani Infatino i ljudi kojima se okružio zaigrali, ali od svega, zasigurno, neće odustati.