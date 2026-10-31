Kataš potvrdio: Ništa od velikog pojačanja pred Partizan
Vreme čitanja: 2min | sub. 31.10.26. | 21:46
Nekadašnji član Sakramenta ne dolazi u Tel Aviv
Očajno je Makabi počeo evroligašku sezonu. Ponos Izraela ima tek dve pobede posle devet kola i evidentno je da mu fali igrača i kvaliteta u spoljnoj liniji. Nadali su se u redovima Makabija da mogu da se pojačaju i budu znatno jači naredne nedelje, kada je na programu okršaj sa Partizan Mozzart Betom (petak, 20.45), ali od toga nema ništa.
Tim iz Tel Aviva spremao je veliko pojačanje u vidu doskorašnjeg člana Sakramento Kingsa Kilijana Hejsa, ali na kraju nije došlo do angažmana momka koji je svojevremeno u Evropi branio boje Šolea i Ulma.
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Trener Makabija Oded Kataš dao je zanimljivu izjavu povodom celog slučaja i istakao da je u jednom momentu praktično sve delovalo završeno.
"Priznajem, tim je neuravnotežen kada je reč o snagama na različitim pozicijama, a tome je doprinela i Lundbergova povreda. Zaista se nadam da će se uskoro nešto dogoditi. Bili smo veoma blizu Kilijana Hejsa. Pristali smo na sve njegove uslove i to se nije dogodilo. Zaista smo ga želeli. Nadam se da će se sve to brzo dogoditi, u ovom momentu tražimo poziciju beka", rekao je šef struke šestostrukog prvaka Evrope.
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Situacija u Makabiju je prilično loše. Nije ovde samo reč o porazima, već o samom timu, a igrač koji iza sebe ima 239 NBA utakmica i prosek od 7,9 poena i 5,2 asistencije sigurno bi bio od velike pomoći
Povreda Ifea Lundberga je u velikoj meri osakatili spoljnu liniju i kadar sa kojim raspolaže Kataš. Mnogo se očekivalo od Kejtona Volasa, ali on u najblažu ruku izgleda kao da ne zna gde se nalazi.
Makabi je trenutno osuđen samo na Jama Madara i Džimija Klarka, ali je u potpunosti jasno da ovaj par ne može da iznese sezonu jer je reč o igračima koji su isključivo za poziciju jedan, dok je ostavljena velika rupa na beku. Moraće U Tel Avivu da se okrenu drugim rešenjima, međutim, po Partizan Mozzart Bet je svakako pozitivno to što je klub iz Tel Aviva ostao bez već viđenog velikog pojačanja i u najblažu ruku sa nedovršenom bekovskom linijom.