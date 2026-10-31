Kataš potvrdio: Ništa od velikog pojačanja pred Partizan

Trener Makabija Oded Kataš dao je zanimljivu izjavu povodom celog slučaja i istakao da je u jednom momentu praktično sve delovalo završeno.

"Priznajem, tim je neuravnotežen kada je reč o snagama na različitim pozicijama, a tome je doprinela i Lundbergova povreda. Zaista se nadam da će se uskoro nešto dogoditi. Bili smo veoma blizu Kilijana Hejsa. Pristali smo na sve njegove uslove i to se nije dogodilo. Zaista smo ga želeli. Nadam se da će se sve to brzo dogoditi, u ovom momentu tražimo poziciju beka", rekao je šef struke šestostrukog prvaka Evrope.

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Situacija u Makabiju je prilično loše. Nije ovde samo reč o porazima, već o samom timu, a igrač koji iza sebe ima 239 NBA utakmica i prosek od 7,9 poena i 5,2 asistencije sigurno bi bio od velike pomoći

Povreda Ifea Lundberga je u velikoj meri osakatili spoljnu liniju i kadar sa kojim raspolaže Kataš. Mnogo se očekivalo od Kejtona Volasa, ali on u najblažu ruku izgleda kao da ne zna gde se nalazi.