Risto Vidaković preuzeo klub iz Indonezije
Vreme čitanja: 2min | sub. 31.10.26. | 21:54
Nekadašnji pomoćni trener reprezentacije Srbije, u stručnom štabu Havijera Klementea, promovisan je na klupi PSIM-a
Egzotična karijera srpskog fudbalskog trenera Rista Vidakovića se nastavlja. Ponovo će 57-godišnji strateg raditi u Aziji, pošto je zvanično promovisan na klupi prvoligaša iz Indonezije PSIM-a.
Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, Real Betisa i Osasune je trenerskim poslom počeo da se bavi 2006. godine, na poziv tadašnjeg selektora Srbije Havijera Klementea da mu bude pomoćnik. Kasnije su njih dvojica sarađivali i u Mursiji, pre nego što je 2009. Vidaković započeo samostalnu karijeru.
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Vodio je Kadiz, B tim Betisa, a potom je počeo da traži egzotične destinacije. U Hondurasu je trenirao Motagvu, na Filipinima Seres, na Maldivima Maziju, u Indoneziji Borneo, u Maleziji Melaka Junajted, u Singapuru Lajon Siti Sejlorse, ponovo u Indoneziji PSS Sleman i prošle sezone u Maleziji Kuala Lumpur Siti.
Najveće uspehe je Vidaković beležio sa Seresom u periodu od 2017. do 2019. godine, kada je triput bio prvak Filipina, a uz to uzeo i jedan nacionalni kup. Takođe, sa Mazijom je 2021. godine postao šampion Maldiva.
09.30: (3,10) PSIM (3,30) Borneo (2,20)
U Indoneziji je u toku osmo kolo, a PSIM je iz sedam utakmica uzeo samo dva poena. Vidaković je preuzeo jedan od dva tima koji još uvek nemaju nijednu pobedu, a pred njim je komplikovan zadatak da što pre izvede ekipu iz zone ispadanja.
Indonežani su saopštili i to da će Vidakoviću asistent da bude Sarajlija Edin Prljača, takođe trener sa UEFA pro licencom. Prljača je svojevremeno bio trener, a potom i sportski direktor Čelika iz Zenice.
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