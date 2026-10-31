Risto Vidaković preuzeo klub iz Indonezije

Vodio je Kadiz, B tim Betisa, a potom je počeo da traži egzotične destinacije. U Hondurasu je trenirao Motagvu, na Filipinima Seres, na Maldivima Maziju, u Indoneziji Borneo, u Maleziji Melaka Junajted, u Singapuru Lajon Siti Sejlorse, ponovo u Indoneziji PSS Sleman i prošle sezone u Maleziji Kuala Lumpur Siti.

Najveće uspehe je Vidaković beležio sa Seresom u periodu od 2017. do 2019. godine, kada je triput bio prvak Filipina, a uz to uzeo i jedan nacionalni kup. Takođe, sa Mazijom je 2021. godine postao šampion Maldiva.

09.30: (3,10) PSIM (3,30) Borneo (2,20)

U Indoneziji je u toku osmo kolo, a PSIM je iz sedam utakmica uzeo samo dva poena. Vidaković je preuzeo jedan od dva tima koji još uvek nemaju nijednu pobedu, a pred njim je komplikovan zadatak da što pre izvede ekipu iz zone ispadanja.

Indonežani su saopštili i to da će Vidakoviću asistent da bude Sarajlija Edin Prljača, takođe trener sa UEFA pro licencom. Prljača je svojevremeno bio trener, a potom i sportski direktor Čelika iz Zenice.

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