PSV predstavio najskuplje pojačanje, ali na kraju ostao u šoku (VIDEO)

Uoči meča je objavljeno da je japanski vezista Kodai Sano prešao iz NEC-a u PSV u transferu teškom 14.500.000 evra. Sa bonusima bi transfer trebalo da iznosi između 16.000.000 i 17.000.000 evra i da postane najskuplja kupovina u istoriji holandskog velikana. Dosadašnji rekorder je letošnji prelazak Rubena van Bomela iz AZ Alkmara za 15.800.000, dok su povratak Irvinga Lozana pre tri godine i dolazak Paula Vanera prošlog leta koštali po 15.000.000 evra. Vrlo je verovatno da će Sano u toku sezone iskočiti na poziciju rekordera…

Za NEC je ovo svakako najskuplja prodaja u istoriji kluba. I dokaz da se isplati verovati Japancima i tamošnjem tržištu. Baš u dobrom delu zahvaljujući trojici Japanaca, NEC je prošle sezone postao iznenađenje prvenstva. Napadač Kento Šiogai je već u zimskom prelaznom roku otišao u Volfzburg za 9.500.000 evra, sada je Sanova prodaja popela zaradu na Japancima na 24.000.000 evra, a klubu je ostao još samo napadač Koki Ogava. Ukupan trošak za dovođenje njih trojice nije iznosio ni 2.000.000 evra.

PSV je u trci za Sana pobedio Borusiju Dortmund i Fenerbahče koji su bili zainteresovani i dobio kapitalca u veznom redu. Ali, ovo bi moglo da znači i prodaju Džoija Vermana kojeg traže Benfika, Monako, Viljareal, Atalanta… Za dva mesta u centralnom delu veznog reda sada konkurišu Jerdi Šauten, Paul Vaner, Sano, ali i mladi Noa Fernandez (18) koji je večeras bio jedan od boljih u šokantnom remiju protiv Fortune.

Nakon što je u Superkupu Holandije doživeo debakl protiv AZ Alkmara (0:4), PSV je pogrešnom nogom zakoračio i u Erediviziju. Fortuna je bila autsajder, ali se izvukla neporažena golom u poslednjim sekundama meča.

PSV je prilično mlako i nepovezano ušao u utakmicu, gostima je zbog malog ofsajda poništen gol za 0:1, ali u 42. minutu je kažnjen za sve greške do tada. Flamingo je loše vratio loptu ka golmanu, a Indonežanin Romeni to presekao i pogodio za vođstvo.