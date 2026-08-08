PSV predstavio najskuplje pojačanje, ali na kraju ostao u šoku (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | sub. 08.08.26. | 22:13
Golčina nekadašnje Zvezdine želje zaledila Ajndhoven
Istorijska sezona je iza NEC-a iz Najmehena. Igrali su finale Kupa Holandije i osvojili treće mesto koje ih je odvelo u kvalifikacije za Ligu šampiona i garantuje im evropsku jesen (makar Ligu konferencija). Ko zna, možda eliminišu Olimpijakos u utorak i dođu na korak od Lige šampiona… Kakav god da bude epilog evropskih kvalifikacija, NEC je dobro popunio kasu ovog leta. Večeras je realizovao i najveći transfer u istoriji kluba.
Publika u Ajndhovenu je imala priliku da na meču PSV-a protiv Fortune pozdravi najskuplje pojačanje Filipsovaca ovog leta. I da na kraju ostane u šoku zbog konačnog rezultata (2:2). Početak meča je nagoveštavao svečanu atmosferu i dobro raspoloženje, a završio se na neverovatan način.
Izabrane vesti
Uoči meča je objavljeno da je japanski vezista Kodai Sano prešao iz NEC-a u PSV u transferu teškom 14.500.000 evra. Sa bonusima bi transfer trebalo da iznosi između 16.000.000 i 17.000.000 evra i da postane najskuplja kupovina u istoriji holandskog velikana. Dosadašnji rekorder je letošnji prelazak Rubena van Bomela iz AZ Alkmara za 15.800.000, dok su povratak Irvinga Lozana pre tri godine i dolazak Paula Vanera prošlog leta koštali po 15.000.000 evra. Vrlo je verovatno da će Sano u toku sezone iskočiti na poziciju rekordera…
Za NEC je ovo svakako najskuplja prodaja u istoriji kluba. I dokaz da se isplati verovati Japancima i tamošnjem tržištu. Baš u dobrom delu zahvaljujući trojici Japanaca, NEC je prošle sezone postao iznenađenje prvenstva. Napadač Kento Šiogai je već u zimskom prelaznom roku otišao u Volfzburg za 9.500.000 evra, sada je Sanova prodaja popela zaradu na Japancima na 24.000.000 evra, a klubu je ostao još samo napadač Koki Ogava. Ukupan trošak za dovođenje njih trojice nije iznosio ni 2.000.000 evra.
PSV je u trci za Sana pobedio Borusiju Dortmund i Fenerbahče koji su bili zainteresovani i dobio kapitalca u veznom redu. Ali, ovo bi moglo da znači i prodaju Džoija Vermana kojeg traže Benfika, Monako, Viljareal, Atalanta… Za dva mesta u centralnom delu veznog reda sada konkurišu Jerdi Šauten, Paul Vaner, Sano, ali i mladi Noa Fernandez (18) koji je večeras bio jedan od boljih u šokantnom remiju protiv Fortune.
Nakon što je u Superkupu Holandije doživeo debakl protiv AZ Alkmara (0:4), PSV je pogrešnom nogom zakoračio i u Erediviziju. Fortuna je bila autsajder, ali se izvukla neporažena golom u poslednjim sekundama meča.
PSV je prilično mlako i nepovezano ušao u utakmicu, gostima je zbog malog ofsajda poništen gol za 0:1, ali u 42. minutu je kažnjen za sve greške do tada. Flamingo je loše vratio loptu ka golmanu, a Indonežanin Romeni to presekao i pogodio za vođstvo.
Na poluvremenu je Peter Boš izvadio očajnog Van Bomela i dao šansu za debi 18-godišnjem Buhamdiju koji je razbudio domaće. Flamingo se iskupio za grešku i nakon kornera doneo izjednačenje. Kontranapad u 74. minutu doneo je potpuni preokret. Noa Fernandez se ubacio i iskoristio slučajnu asistenciju Plee da bocne loptu preko golmana.
Kada su svi mislili da je PSV završio posao, rezervista Eduar Mišu ih je zaledio. U poslednjem od tri minuta nadoknade, nekadašnja želja Crvene zvezde je strahovitim šutem sa 20 metara postigao golčinu i oteo šampionu dva boda u pohodu ka odbrani trona.
HOLANDSKA EREDIVIZIJA – 1. KOLO
Petak
Kambur - Ekscelzior 0:4 (0:3)
/Jegojan 17, Najoks 31, 69, Garde 42/
Subota
NEC Najmehen - Telstar 1:2 (0:2)
/Sjerhuis 83 - Brouver 1, Mendes 24/
Go Ahed Igls - Vilem drugi 4:1 (1:1)
/Tengstet 30, Mulensten 61, Flataker 63, Dirksen 69 - Hen 13/
PSV - Fortuna Sitard 2:2 (0:1)
/Flamingo 55, Fernandez 74 - Romeni 42, Mišu 90+3/
U toku: AZ Alkmar - ADO Den Hag
Nedelja
12.15: (4,40) Sparta Roterdam (4,00) Fajenord (1,70)
14.30: (2,35) Groningen (3,45) Utreht (2,95)
14.30: (6,00) Zvole (4,70) Ajaks (1,48)
16.45: (3,00) Herenven (3,80) Tvente (2,15)
***kvote su podložne promenama