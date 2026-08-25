Školovanje u Evertonu nije garancija: Čuka raskrstila sa Kobijem Ebereom

Sa velkim očekivanjima je nekadašnji đak Evertonove akademije Kobi Ebere došao u redove Čukaričkog. Nadali su se skauti Brđana da su ulovili kapitalca ispod radara i da bi krilni fudbaler mogao da predstavlja ozbiljno iznenađenje na terenima Mozzart Bet Superlige Srbije. Nešto kao Silvester Džasper ili Džej Enem ,koji su pre dolaska u Srbiju imali vrlo sirtomašne karijere. I nisu bili dokazani u seniorskom fudbalu.

Međutim, tokom pripremnog perioda i u prvom kolu protiv IMT-a Kobi Ebere je ostavio prilično loš utisak. Nadali su se na Banovom brdu da će momak sa nemačkim pasošem biti bolji, i da mu je potrebno vreme sa aklimatizaciju na seniorski fudbal. Ali pošto pomaka nije bilo, odlučili su se u Čukaričkom da reaguju.