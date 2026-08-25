Školovanje u Evertonu nije garancija: Čuka raskrstila sa Kobijem Ebereom

Vreme čitanja: 1min | uto. 25.08.26. | 11:41

Mladi krilni napadač se, blago rečeno, nije snašao u profesionalnom fudbalu

Sa velkim očekivanjima je nekadašnji đak Evertonove akademije Kobi Ebere došao u redove Čukaričkog. Nadali su se skauti Brđana da su ulovili kapitalca ispod radara i da bi krilni fudbaler mogao da predstavlja ozbiljno iznenađenje na terenima Mozzart Bet Superlige Srbije. Nešto kao Silvester Džasper ili Džej Enem ,koji su pre dolaska u Srbiju imali vrlo sirtomašne karijere. I nisu bili dokazani u seniorskom fudbalu.

Međutim, tokom pripremnog perioda i u prvom kolu protiv IMT-a Kobi Ebere je ostavio prilično loš utisak. Nadali su se na Banovom brdu da će momak sa nemačkim pasošem biti bolji, i da mu je potrebno vreme sa aklimatizaciju na seniorski fudbal. Ali pošto pomaka nije bilo, odlučili su se u Čukaričkom da reaguju.

Izabrane vesti

Možda još nije zvanično, ali je jasno da Kobi Ebere neće uskoro biti fudbaler Čukaričkog, niti će biti u planovima Marka Jakšića. U ovakvim situacijama je možda najbolnije priznati grešku.

Ebere je poslednje četiri godine proveo u omladinskom pogonu Karamela, gde je nastupao za kadete, omladince i mladi tim Evertona. Najbolje se snalazi na poziciji levog krila.

Ebere je odigrao samo 45 minuta u prvenstvenoj premijeri protiv IMT-a. I ostavio loš utisak.

tagovi

Letnji prelazni rok 2026Kobi Ebere
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Sledeća vest