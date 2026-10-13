Pukao dogovor Stolice i Čukaričkog
Vreme čitanja: 1min | uto. 13.10.26. | 11:04
Brđani i dalje tragaju za naslednikom Marka Jakšića
Sve je bilo spremno za povratak Ilije Stolice u srpski fudbal. Posle rastanka sa Markom Jakšićem, čelnici Brđana su kontaktirali nekadašnjeg selektora mlade reprezentacije i trenera Partizana. Doputovao je Stolica iz Španije gde se nalazi na usavršavanju, seo za pregovrački sto sa Goranom Grkinićem, ali do konačnog dogovora nije došlo.
Informer je ovog jutra doneo informaciju da dve strane nisu usaglasili stavove i želje u kom pravcu Brđani treba da se razvijaju. Pružili su jedan drugom ruku Stolica i Grkinić i odlučili da svako nastavi svojim putem.
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Nedavno je gostujući u podkastu „2x45“ trener Vojvodine Marko Savić govorio o Iliji Stolici, nazvavši ga reformatorom srpske struke i čovekom koji nije slabiji trener od De Zerbija. Imali ste priliku da ovih dana pročitate i intervju sa Ilijom Stolicom na stranicama Mozzart Sporta, u kojem je govorio o stanju u srpskom fudbalu.
Prethodni angažman Ilija Stolica je imao u slovačkom Trenčinu, gde se zadržao do kraja septembra 2024. godine. Pre toga je radio u Partizanu, Olimpiji, kao selektor mlade reprezentacije Srbije i Vojvodini. Pažnju na sebe skrenuo je stažom u Voždovcu, kada je praktično reformisao ceo klub.
Čukarički se posle 11. kola nalazi na devetom mestu Mozzart Bet Superlige.