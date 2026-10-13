Pukao dogovor Stolice i Čukaričkog

Sve je bilo spremno za povratak Ilije Stolice u srpski fudbal. Posle rastanka sa Markom Jakšićem, čelnici Brđana su kontaktirali nekadašnjeg selektora mlade reprezentacije i trenera Partizana. Doputovao je Stolica iz Španije gde se nalazi na usavršavanju, seo za pregovrački sto sa Goranom Grkinićem, ali do konačnog dogovora nije došlo.

Informer je ovog jutra doneo informaciju da dve strane nisu usaglasili stavove i želje u kom pravcu Brđani treba da se razvijaju. Pružili su jedan drugom ruku Stolica i Grkinić i odlučili da svako nastavi svojim putem.