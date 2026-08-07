Savić: Nebitno da li igramo protiv Ajaksa i Zvezde ili Mačve i Radnika, fokus je uvek isti
Vreme čitanja: 3min | pet. 07.08.26. | 15:09
“Kako ćemo da izgledamo bez lopte, da li ćemo da pokažemo dovoljan nivo organizacije i ambicije da pobedimo”, kaže Vošin šef stručnog štaba
Posle pobede na debiju pred domaćim navijačima, novi trener Vojvodine Marko Savić pokušaće isto da ponovi i u nedelju protiv Radnika iz Surdulice (20.00, Arena Premium 3). Samo ovog puta nema sumnje da će želeti da igra domaćina bude recipročna rezultatu na semaforu.
Nisu Lale blistale u tom duelu trećeg kola Mozzart Bet Superlige protiv Šapčana, koji su izašli u niskom bloku i disciplinovano se branili prvih sat vremena. Sličan pristup se očekuje i od Radnika iz Surdulice, koji je umeo da bude ”mina“ Vojvodini i u prethodnim sezonama.
“Čeka nas specifična utakmica protiv rivala koji je izuzetno disciplinovan. Igraju u niskom bloku, dobri su iza lopte, agresivni, neće biti nimalo laka utakmica, kao što nije bila ni prethodna. Verujem da nas tokom čitave sezone u Mozzart Bet Superligi ne čeka mnogo lakih utakmica. Mi moramo da budemo fokusirani. Nadam se da smo tokom ove sedmice povratili svežinu i mentalne i fizičke i siguran sam da možemo da pokažemo bolje lice. Naš cilj je da iz nedelje u nedelje budemo sve bolji. Sa velikim entuzijazmom dočekujemo ovaj meč i želimo da pokažemo naše pravo lice“, počeo je Savić, koji je istakao da će svi igrači biti na raspolaganju za meč u nedelju.
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Perspektivni strateg je objasnio da Novosađani u ovom trenutku ne smeju da gledaju toliko ko se nalazi prekoputa njih, koliko da poboljšaju mehanizme u sopstvenoj igri i steknu neku prepoznatljivu timsku strukturu.
“Bez obzira na protivnika, nebitno da li je to Ajaks, Mačva, Radnik ili Zvezda, nama je fokus na našoj igri i na našoj organizaciji. Kako ćemo da izgledamo bez lopte, da li ćemo da pokažemo dovoljan nivo organizacije i ambicije da pobedimo. Fokusiramo se na nas, da budemo kvalitetni i da se mi pitamo i da kontrolišemo utakmicu“, završio je Savić.
Na predstojeći susret su se osvrnuli i krilni napadač Vojvodine Lazar Ranđelović, kao i novi član stručnog štaba Slobodan Medojević.
“Dolazi nam ekipa koju poštujemo i koja poslednjih godina pravi jako dobre rezultate. Kod nas nema lakih utakmica i unapred dobijenih, tako da će i ovo biti težak meč. Ali, mi smo Vojvodina, igramo pred svojim navijačima. Krenuli smo u novu etapu sa novim šefom i novom energijom koja nam svima prija. Kao što se videlo na prošloj utakmici, verujemo da će se u svakoj sledećoj videti neku novu igru i da ćemo biti na svom nivou. Idemo na pobedu, kao i na svakoj utakmici“, rekao je Ranđelović, dok se nekadašnji kapiten, a sada Savićev pomoćnik dotakao kapitena Radnika Miloša Popovića, koji je pre manje od dve sezone nosio dres Stare dame.
“Dao je gol kada smo se prošli put sastali u Surdulici. To je momak koji je prošao sve mlađe selekcije Vojvodine, debitovao je za prvi tim. Otišao je u Radnik i nastavio je da se fino razvija i postao je kapiten. Poznajemo ga i on nas, ali kao što je šef rekao, fokus je na nama, i ono što mi želimo da prezentujemo i na terenu“, zaključio je Medojević.