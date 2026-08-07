Savić: Nebitno da li igramo protiv Ajaksa i Zvezde ili Mačve i Radnika, fokus je uvek isti

Perspektivni strateg je objasnio da Novosađani u ovom trenutku ne smeju da gledaju toliko ko se nalazi prekoputa njih, koliko da poboljšaju mehanizme u sopstvenoj igri i steknu neku prepoznatljivu timsku strukturu.

“Bez obzira na protivnika, nebitno da li je to Ajaks, Mačva, Radnik ili Zvezda, nama je fokus na našoj igri i na našoj organizaciji. Kako ćemo da izgledamo bez lopte, da li ćemo da pokažemo dovoljan nivo organizacije i ambicije da pobedimo. Fokusiramo se na nas, da budemo kvalitetni i da se mi pitamo i da kontrolišemo utakmicu“, završio je Savić.

Na predstojeći susret su se osvrnuli i krilni napadač Vojvodine Lazar Ranđelović, kao i novi član stručnog štaba Slobodan Medojević.

“Dolazi nam ekipa koju poštujemo i koja poslednjih godina pravi jako dobre rezultate. Kod nas nema lakih utakmica i unapred dobijenih, tako da će i ovo biti težak meč. Ali, mi smo Vojvodina, igramo pred svojim navijačima. Krenuli smo u novu etapu sa novim šefom i novom energijom koja nam svima prija. Kao što se videlo na prošloj utakmici, verujemo da će se u svakoj sledećoj videti neku novu igru i da ćemo biti na svom nivou. Idemo na pobedu, kao i na svakoj utakmici“, rekao je Ranđelović, dok se nekadašnji kapiten, a sada Savićev pomoćnik dotakao kapitena Radnika Miloša Popovića, koji je pre manje od dve sezone nosio dres Stare dame.

“Dao je gol kada smo se prošli put sastali u Surdulici. To je momak koji je prošao sve mlađe selekcije Vojvodine, debitovao je za prvi tim. Otišao je u Radnik i nastavio je da se fino razvija i postao je kapiten. Poznajemo ga i on nas, ali kao što je šef rekao, fokus je na nama, i ono što mi želimo da prezentujemo i na terenu“, zaključio je Medojević.