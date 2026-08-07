Radosav Petrović: Plata je najspornija tačka u svim pregovorima! Naš maksimum je 20.000 evra

Taj detalj, da niko u prvom timu ne zarađuje više od 20.000 evra, zapravo je i kamen spoticanja kad se povede priča o potencijalnim transferima.

“Plata je najspornija stavka u svim pregovorima. Naši analitičari imaju podatak da smo pogledali više od 150 igrača, razgovarali sa preko 50, a 90 procenata tih razgovora završilo se u petom minutu kad smo otvorili temu plate. Okolnosti su se promenile u odnosu na ranije, sad fudbaleri platu od 20.000 evra mogu dobiti u Bugarskoj, Mađarskoj, pa i u Drugoj ligi Turske. Mi na emociju i na osećaj pripadnosti možemo da razgovaramo sa našim igračima, a kad su stranci u pitanju logično je da će izabrati neku drugu opciju. Verujem da ćemo i mi doći u poziciju da se takmičimo sa drugim klubovima. Voleli bismo da plate budu 50.000 ili 70.000 evra, ali ne verujem da je neko mislio da ću ja iz kopački da postanem sportski direktor i da odmah slupam 8.000.000 evra na pojačanja. Ovi ljudi su to mogli i bez mene ili sa nekim direktorom koji je dokazan. To nam najviše otežava, ali ne koristimo kao alibi“.

I kroz Petrovićevo izlaganje moglo je da se oseti ono što je pre nekoliko dana potencirao Danko Lazović. Reč – odgovornost.

“Moja je odgovornost da treneru omogućim tim koji želi, ali nisam došao ovde da se razbacujem, niti da trošim veliki novac. Na kraju krajeva, da je Partizan u sjajnoj situaciji, doveo bi dokazanog sportskog direktora, dao bi mu platu od 300.000 do 500.000 evra i to bi bio garant uspeha. Mene su ljudi doveli jer znam kako klub funkcioniše. Trudimo se da ispunimo želje struke i da budemo racionalni“.

Kad je reč o finansijama i o logistici, utisak je da su Crvena zvezda, pa i Vojvodina daleko iznad.

“Ne znam okvire u kojima oni rade, osim ono što se piše. Radimo sve da pružimo maksimum“.

Koliko je zapravo emotivan i koliko sve što se dešava u Humskoj vidi kao brigu brinući se maltene o svojoj kući, Radosav Petrović je ilustrovao anegdotom.

“Pre neki dan smo Ljubiša Ranković (saradnik Saše Ilića u stručnom štabu, op. a.) i ja bili na ručku sa mojim bivšim trenerom, Slavišom Jokanovićem. Pričao je, naravno, o Partizanu, pa kad je video kako izgledamo umorno, rekao mi je: ’Raćo, osmeh na lice! I kad smo u g...ima, mi smo Partizan’“.