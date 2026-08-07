Da smo ispunili želje trenera i sve igrače doveli na vreme, da li bismo bili favoriti protiv Hetafea?

Logično je zapitati se da li bi Čumićev dolazak približio izlaznim vratima nekog od krilnih napadača. “ Nije nužno, ali imamo upite za Zubairua, Trifunovića, Seka... Nije isključeno da se do kraja prelaznog roka nešto desi. Svaki izlazni transfer mora da bude na zadovoljstvo igrača. Mundijal je oduzeo neko vreme po pitanju transfera, prelazni rok nije u nekim zemljama u najvećoj brzini, u avgustu je najvrelije. Tako će biti i ovog puta “.

Isti takav je bio posle pitanja da li će uskoro opet pred novinare, što bi značilo da su završeni dolasci Nikole Čumića iz Rubina i Igora Miladinovića iz Sent Etjena. “ Nadam se za nekoliko dana. Čumić i Miladinović se pominju, postoje velike šanse da ćemo dovesti obojicu, ali dok se zvanično posao ne završi ne možemo reći da je sigurno. Optimista sam. Obojica poznaju klub, partizanovci su, imaju kvalitet, na to će se verovatno nadovezati odlasci“ .

Opšta ocena javnosti je da su sve to pojačanja koja kasne, o čemu je govorio i Saša Ilić, ali imao je šta na tu temu da prozbori Radosav Petrović.

“Da zamislimo da smo doveli igrače na svim pozicijama za koje pričate da smo u deficitu, da su se tokom priprema uigrali, da je trener dobio sve što želi... Evo, da li bismo tad bili favoriti protiv Hetafea? Samo dovođenje nije garant uspeha“.

Osim pobrojanih, Grobari se pitaju hoće li (i kad?) biti još novih lica. Na primer, na poziciji levog beka.

“Kad sam došao, pročešljali smo spisak igrača na toj poziciji. Tu je Mario Jurčević, a plan za njega je bio takav da je već trebalo da bude sa ekipom. Oporavak nije tekao željenim tokom, ali će najverovatnije za sedam dana biti priključen i treniraće maksimalnim intenzitetom. Imali smo omladinske reprezentativce Radića i Petrovića, kao i Mateju Milovanovića, a smatrali smo da su nam u tom trenutku prioritet druge pozicije. Stvari se nisu odvijale kako smo želeli, ali to je fudbal“.

Slična je priča i za štopera.

“Trenutno ih imamo petoricu, a nisam siguran koliko bi nam angažovanje šestog pomoglo. Onda biste mogli da kažete: ’Zašto gomilate igrače, šta će vam šest štopera?’ Ja sam zadovoljan kadrom. I Real i Barsa žele bolje. Ja volim ove igrače, imamo cilj da ih unapredimo i da sa njima napravimo iskorak. Borićemo se sa ovim timom, za koji ne možemo da predvidimo koliki su mu dometi“.

Možda bi sve izgledalo bolje da nisu u vatri samo mladi igrači.

“Iskustvo je uvek neophodno. Svakodnevno pričamo i poredimo sa ranijim generacijama odnos mlađih i starijih. Mi sad imamo Mitrovića, Miloševića i Krunića koji su iznad 30 godina, a dvojica su golmani. Doveli smo i Babu kome je baš 30. Vidimo i mi da nam je u kriznim situacijama neophodno iskustvo. Zato smo mi tu iza njih, stručni štab i mi iz rukovodstva. Da li će potencijalna pojačanja imati taj faktor iskustva? Hoće, ali neće biti presudan. Naš zadatak je da igrače unapredimo“.

Neki su se u međuvremenu i razvili i postali interesantan prodajni materijal, poput Vanje Dragojevića, prodatog Glazgov Rendžersu, a uskoro bi sličnim putem mogao i njegov klasić, Ognjen Ugrešić.

“Nema značajnih pomeranja u odnosu na vaša pisanja. Odbili smo ponudu Sasuola, jer dinamika nije bila zadovoljavajuća, ali kad je Ugrešić u pitanju ima interesovanja, očekujemo ponude u narednim danima. Nismo opterećeni time. Verujemo u njegov potencijal. Ako se proda to će biti u pozitivnom kontekstu za finansije, a ako ostane bićemo presrećni jer može da se razvije. Juče nije igrao iz zdravstvenih razloga. Imamo interesovanja i za Simića i Vukotića, doduše nezvanična“.

Ne bi bilo iznenađenje da se na tom spisku nađe i Demba Sek.

“Još nije ostvario maksimalni potencijal, ima izvanredne fizičke predispozicije, a ako uspostavi kontinuitet i stabilnost može Demba da dostigne daleko veću cenu nego što je postojeća. Može da nam donese kvalitet, ako ga prodamo biće na zadovoljstvo svih“.

Napomenuo je Petrović da su otvorene karte i na drugom poljima.

“Pratimo Superligiu i Prvu ligu, imamo igrače u Teleoptiku i sjajnu generaciju omladincima, ne sumnjajte da će veliki broj tih talenata biti u prvom timu Partizana, bez obzira na ekonomsku situaciju u klubu. Verujem da će biti bolja. Politika Partizana se neće drastično promeniti, nastavićemo da promovišemo našu decu, jer su oni naša osnova za funkcionisanje“.