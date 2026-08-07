Mega na pripremama igra protiv prestižnog univerziteta

Mega nastavlja tradiciju iz prethodnih sezona, a to je da tokom leta igra pripremne utakmice protiv američkih univerziteta.

Pripreme za ovu sezonu će takođe biti po istom principu. Naime, Mega će na Mikonosu igrati dve utakmice protiv prestižnog univerziteta Oburn. Prvi meč će se igrati u subotu od 18 časova, dok je drugi zakazan za nedelju u istom terminu.

„Očekuju nas dve utakmice u dva dana protiv veoma kvalitetnog protivnika, jednog od najboljih koledž programa u Sjedinjenim Američkim Državama. Nalazimo se u ranoj fazi priprema i imali smo desetak dana da postavimo osnovne principe igre koje želimo da razvijamo tokom sezone. Ove utakmice pre svega treba da nam posluže da steknemo dragoceno iskustvo protiv kvalitetnog rivala. Mega tradicionalno forsira brzu košarku, sličnu sistemu koji neguju koledž timovi, tako da će ovo biti odlična prilika da vidimo gde se trenutno nalazimo i da postavimo temelje igre kakvu želimo da imamo tokom cele sezone“, rekao je trener Beograđana Vule Avdalović.