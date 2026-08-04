Zamislite Ligu šampiona u Jermeniji i na stadionu obloženom vulkanskim kamenom - šanse su solidne

Da bismo razumeli koliki je podvig na pomolu, moramo pogledati u retrovizor jermenskog fudbala. Nijedan klub iz Jermenije nikada ranije nije igrao čak ni grupnu fazu Lige Evrope, a kamoli Ligu šampiona. Evropska jesen do sada je bila rezervisana isključivo za najmlađe UEFA takmičenje - Ligu konferencija. Kroz nju su koračali Alaškert, Pjunik i Noa.

Međutim, ove sezone Ararat ima zacementiranu bezbednosnu mrežu: čak i u najgorem scenariju, klub već sada ima obezbeđenu minimalno grupnu fazu Lige konferencija. Ali zašto se zadovoljiti trećim rangom, kada je Liga Evrope na dohvat ruke, a dolazak Lige šampiona u Jermeniju nikada u istoriji nije bio bliži. Imali bi i Slovan i Mjelbi status favorita protiv Ararata, ali bi bili daleko od bauka i nepremostive prepreke.

Ako Ararat uspe da preskoči Celje i potonjeg rivala, elita svetskog fudbala bi stigla na jedno od najfascinantnijih mesta na planeti, na kultni republički stadion Vazgen Sargsjan, mesto koje prkosi modernim, uniformisanim sportskim arenama od čelika i stakla.

Ovaj stadion, izgrađen davne 1935. godine, pravo je arhitektonsko čudo spakovano u jermensku tradiciju. Ono što ovaj objekat čini unikatnim na globalnom nivou jeste činjenica da je njegova spoljašnjost obložena lokalnim vulkanskim kamenom (tufom). Zbog specifičnih svojstava ovog kamena, stadion menja boju iz narandžaste u nežno ružičastu u zavisnosti od položaja sunca, dajući celom ambijentu toplu i mističnu auru.

Arhitekta Korjun Hakobjan je zapadnu fasadu ukrasio raskošnim polukružnim kolonadama, stubovima i arkadama. Kada prilazite stadionu spolja, nemate utisak da dolazite na fudbalski meč, već da stupate pred antički rimski amfiteatar ili monumentalnu operu.

Tokom rekonstrukcije na prelazu u novi milenijum, stadion je dobio moderan, lagan krov. Inženjeri su namerno ostavili istorijsku fasadu netaknutom, pa danas moderna sportska arhitektura doslovno lebdi iznad drevnih kamenih zidina dekorisanih ručno klesanim jermenskim bas-reljefima.

KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA, 3. KOLO

Utorak

Ararat - Celje 2:1 (1:1)

/Serobjan 38, Franka Karlos 70 - Sešlar pen 21/

Mjelbi - Slovan Bratislava 1:2 (0:0)

/Straud pen 58 - Kamara 78, Kijanga 90+4/

19.30: (4,30) Hapoel Ber Ševa (3,60) Crvena zvezda (1,85)

19.30: (1,60) Levski (3,50) Kairat (5,90)

20.00: (1,55) Olimpijakos (3,80) NEC (5,80)

20.00: (3,70) Sparta Prag (3,50) Lion (2,00)

20.00: (2,35) Union Sen Žiloaz (3,50) Bode Glimt (2,95)

20.00: (1,15) Dinamo Zagreb (7,75) Kauno Žalgiris (19,0)

Sreda

18.30: (1,65) Orhus (3,60) Sabah (5,10)

20.00: (1,40) Fenerbahče (5,00) Šturm (7,50)

*** kvote su podložne promenama