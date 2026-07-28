Radnički doveo srpskog sina iz Beča: Igrao je kvalifikacije za Ligu šampiona
Vreme čitanja: 1min | uto. 28.07.26. | 14:20
Mađarski šampion Đer ustupio Kragujevčanima Jovana Živkovića, mladog krilnog napadača
Očekivano kragujevački Radnički se ovog leta pojačao proverenim igračima iz Mozzart Bet Superlige, poput Bojice Nikčevića i Nemanje Miletića. I opet očekivano: trener Feđa Dudić iskoristio je veze u okruženju da ponovo u srce Šumadije dovede nekoliko internacionalaca iz Bosne i Hercegovine.
Međutim, odlučili su se na Čika Dači da malo prošire vidike i možda i najveće pojačanje doveli posle dva kola domaćeg prvenstva. U Kragujevac je stigao srpski sin iz Beča, igrač mađarskog šampiona Đera koji je došao na pozajmicu u Kragtujevac, Jovan Živković.
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Reč je o igraču koji pokriva poziciju desnog krila, rođenom 2006. godine. Biće ovo Živkoviću prvi dodir sa srpskim fudbalom. Iako poseduje naš pasoš, kao gastrbajtersko dete ili unuk, Živković je kompletno detinjstvo proveo u Austriji. Počeo je da igra za mlađe kategorije Austrije. Potom branio boje Admire i Rapida, da bi ga prošlog leta kupio Đer za 400 hiljada evra.
Prethodne takmičarske godine ofigrao je deset utakmica, uz dva gola i asistenciju.Ove je učestvovao u kvalifikacijama za Ligu šampiona, pošto je dobio šest minuta u revanšu protiv Vikingura. Međutim, bilo je jasno da Živković neće biti prva opcija stručnog štaba mađarskog prvaka.
Zanimljivo je da je Živković blistao u kadetskom timu Rapida za koji je postigao 28 golova na 25 mečeva. Ekspresno je prebačen u mladi ili drugi tim. I tu je ostavio dobar utisak, ali ni to nije bilo dovoljno da dobije šansu u matičnom klubu.