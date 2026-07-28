Radnički doveo srpskog sina iz Beča: Igrao je kvalifikacije za Ligu šampiona

Reč je o igraču koji pokriva poziciju desnog krila, rođenom 2006. godine. Biće ovo Živkoviću prvi dodir sa srpskim fudbalom. Iako poseduje naš pasoš, kao gastrbajtersko dete ili unuk, Živković je kompletno detinjstvo proveo u Austriji. Počeo je da igra za mlađe kategorije Austrije. Potom branio boje Admire i Rapida, da bi ga prošlog leta kupio Đer za 400 hiljada evra.

Prethodne takmičarske godine ofigrao je deset utakmica, uz dva gola i asistenciju.Ove je učestvovao u kvalifikacijama za Ligu šampiona, pošto je dobio šest minuta u revanšu protiv Vikingura. Međutim, bilo je jasno da Živković neće biti prva opcija stručnog štaba mađarskog prvaka.

Zanimljivo je da je Živković blistao u kadetskom timu Rapida za koji je postigao 28 golova na 25 mečeva. Ekspresno je prebačen u mladi ili drugi tim. I tu je ostavio dobar utisak, ali ni to nije bilo dovoljno da dobije šansu u matičnom klubu.