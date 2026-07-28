Deset golova na Alonsovom debiju: Het-trik Pedra, dao ga i momak kojeg je Bane Ivanović hvalio

Čelsi je do pobede stigao sa tri pogotka u poslednjih devet minuta pre ulaska u nadoknadu. Tada je scenom dominirao Žoao Pedro sa tri pogotka za devet minuta! Pre toga je u 66. minutu asistirao za pogodak Džejmija Gitensa i rezultat 3:3, ali je napadač Sidneja Avan Lual vratio prednost u 78. minutu. Posle toga je Brazilac doneo preokret i overio pobedu.

Utakmica na Akor stadionu počela je vatreno i prvi gol pao je već posle šest minuta. Strelac je bio Dastan Satpajev, 17-godišnji napadač koga je Branislav Ivanović nedavno javno pohvalio zbog svog potencijala. Njegov gol bila je prava mala majstorija, koju je dodatno ukrasio Rajan Kavuma Mekvin prelepim dodavanjem u prostor za Satpajeva pre nego što je mladi Kazahstanac zakucao loptu u mrežu.

Čelsijeva prednost nije bila dugog daha, pošto je Antoni Pancopulos ubrzo doneo izjednačenje, da bi nedugo zatim Ajdan Hemond predriblao Džoša Ačiamponga i završio napad pored nemoćnog golmana Plavaca Tedija Šarmena Loua za 2:1 već posle pola časa fudbala. Sidnej je mogao i da udvostruči vođstvo opet preko Hemonda posle velike greške Tosina Adarabioja, ali nije bio dovoljno precizan. Za to je stigla kazna u 38. minutu kada je Dario Esugo lepom egzekucijom doneo 2:2.

Teške noge naterale su Ćabija Alonsa da menja već na poluvremenu, kada je uveo dvojicu mladih igrača Omarija Kelimana i Madija Nikol Jazulija, da bi nakon sat vremena igre i novog pogotka fudbalera Sidneja preko Dilana Skiklune na teren poslao i mnogo jače snage predvođene Žoaom Pedrom. Bili su tu i novi desni bek Marko Palestra, te Vesli Fofana, Robert Sančez... Od tog momenta Čelsi je dobio momentu, a najveći uticaj na igru imao je Džejmi Gitens koji je maltene iz prvog kontakta naterao protivničkog golmana na intervenciju, da bi zatim i postigao gol.