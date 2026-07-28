Deset golova na Alonsovom debiju: Het-trik Pedra, dao ga i momak kojeg je Bane Ivanović hvalio
Vreme čitanja: 3min | uto. 28.07.26. | 14:47
Čelsi jedva pobedio Vestern Sidnej, mada je Španac na teren izveo uglavnom mlade igrače
Utakmicom protiv Vestern Sidneja u Australiji zvanično je počeo trenerski mandat Ćabija Alonsa u Čelsiju. I odmah na startu fudbalski vatromet sa deset golova! Nije bilo preterano kvalitetnog fudbala, ali oni koji su meč gledali sa tribina imali su šta da vide. Toliko, da bi se svako ko nije ispratio dešavanja zapitao da li su igrali fudbal ili vaterpolo - 6:4 (2:2).
Alonso je u svojoj prvoj zvaničnoj utakmici izveo dosta mlad sastav u sistemu 4-2-3-1 (mada je negde predstavljeno kao 4-4-2), pojačan Tosinom Adarabiojom i Lijamom Delapom kao jedinim igračima sa ozbiljnijim iskustvom u prvom timu. U drugom poluvremenu pružio je šansu i igračima poput Kola Palmera, Žoaa Pedra, Estevaa i Livaja Kolvila. Po strani su ostali novi rekorder Morgan Rodžers, zatim njegov prethodnik na vrhu liste najplaćenijih fudbalera u istoriji kluba Enco Fernandez, te kapiten Ris Džejms, Mojzes Kaisedo, Nikolas Džekson, Pedro Neto, Trevo Čaloba, Malo Gusto... Uglavnom oni koji su imali obaveze na nedavno završenom Mundijalu.
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Čelsi je do pobede stigao sa tri pogotka u poslednjih devet minuta pre ulaska u nadoknadu. Tada je scenom dominirao Žoao Pedro sa tri pogotka za devet minuta! Pre toga je u 66. minutu asistirao za pogodak Džejmija Gitensa i rezultat 3:3, ali je napadač Sidneja Avan Lual vratio prednost u 78. minutu. Posle toga je Brazilac doneo preokret i overio pobedu.
Utakmica na Akor stadionu počela je vatreno i prvi gol pao je već posle šest minuta. Strelac je bio Dastan Satpajev, 17-godišnji napadač koga je Branislav Ivanović nedavno javno pohvalio zbog svog potencijala. Njegov gol bila je prava mala majstorija, koju je dodatno ukrasio Rajan Kavuma Mekvin prelepim dodavanjem u prostor za Satpajeva pre nego što je mladi Kazahstanac zakucao loptu u mrežu.
Čelsijeva prednost nije bila dugog daha, pošto je Antoni Pancopulos ubrzo doneo izjednačenje, da bi nedugo zatim Ajdan Hemond predriblao Džoša Ačiamponga i završio napad pored nemoćnog golmana Plavaca Tedija Šarmena Loua za 2:1 već posle pola časa fudbala. Sidnej je mogao i da udvostruči vođstvo opet preko Hemonda posle velike greške Tosina Adarabioja, ali nije bio dovoljno precizan. Za to je stigla kazna u 38. minutu kada je Dario Esugo lepom egzekucijom doneo 2:2.
Teške noge naterale su Ćabija Alonsa da menja već na poluvremenu, kada je uveo dvojicu mladih igrača Omarija Kelimana i Madija Nikol Jazulija, da bi nakon sat vremena igre i novog pogotka fudbalera Sidneja preko Dilana Skiklune na teren poslao i mnogo jače snage predvođene Žoaom Pedrom. Bili su tu i novi desni bek Marko Palestra, te Vesli Fofana, Robert Sančez... Od tog momenta Čelsi je dobio momentu, a najveći uticaj na igru imao je Džejmi Gitens koji je maltene iz prvog kontakta naterao protivničkog golmana na intervenciju, da bi zatim i postigao gol.
Ćabija Alonsa i Čelsi do početka sezone čeka još pet pripremnih utakmica, protiv Totenhema 1. avgusta, zatim Juventusa četiri dana kasnije, pa Milana 8. avgusta. Za kraj ostaju Džohor iz Malezije i Real Sosijedad 15. avgusta. Prvi meč na otvaranju sezone Plavci igraju kao gosti lokalnom rivalu Fulamu.