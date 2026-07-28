Vanjoci: Siner je fenomen, za pet godina silno je napredovao

Vanjoci, koji je sa Sinerom od 2022. godine, kada je Janik rešio da zavarši saradnju sa iskusnim Rikardom Pjatijem, kaže da je za samo nekoliko godina teniser iz San Kandida uspeo da mnogo poboljša igru.

U intervjuu za Korijere delo Sera, Vanjoci je između ostalog otkrio kako je tekao njegov prvi razgovor sa Sinerom.

"Nadao sam se da mi neće reći kako je zadovoljan s time da je deseti na svetu. I tako je i bilo, želeo je da bude broj jedan. U to vreme, imao je probleme sa Nadalom, Đokovićem i Cicipasom. Da bi postao lider, morao je mnoge stvari da unapredi. Već tada je bio jak, ali morao je da ojača muskulaturu i fizičku stranu, kao i mentalnu. Ako pomislim na taj period sa početka, danas ga vidim kao potpuno drugačijeg igrača", kaže Vanjoci.

On je odgovorio i na pitanje šta je to Siner najviše popravio u igri u odnosu na 2022.

"Drugačije servira, različito gradi poen. Zatim ima veće samopouzdanje na mreži, vidi se i lakoća kojom se odlučuje za drop šot. Sve je napredovalo i promenilo se. Učite s iskustvom. Ipak, trebalo je mnogo napornog rada, učenja i posvećenosti sa njegove strane. Janik ima veliku želju da uči, da stalno napreduje. On je i neustrašiv. U pet godina možda sam samo dva ili tri puta morao da ga motivišem. Uvek se žrtvuje prvi, jako dobro sluša. Čak i ako ste oštri prema njemu posle meča, on naredni dan razmisli o tome, reaguje i prihvati šta ste rekli. Njegov najveći kvalitet je što od ljudi oko sebe traži da mu kažu ono što ne želi da čuje", otkrio je Vanjoci.

SINEROVE GREND SLEM TITULE

2024. Australijan Open, US Open

2025. Australijan Open, Vimbldon

2026. Vimbldon

Italijanski stručnjak je dodao i da je primetno sa kojom lakoćom Siner sada pogađa asove u ključnim momentima. Kaže je da je za to potreban jak mentalitet i vanserijsko poverenje u sopstveni udarac.

"Tokom godina napredovao je njegov servis, ali iznad svega taktika, osetljivost kojom čita svaki udarac, bira pravi udarac iz velike palete mogućnosti. Zna da servis protivnika može da uzvrati dalje ili bliže osnovnoj liniji u zavisnosti od rezultata, kako se oseća i prirode protivnika. Sve je prostudirano, planirano i Janikov mozak uspeva a identifikuje kroz razne faktore pravu akciju".

Vanjoci je otkrio i kako je uspeo da promeni određene stvari na servisu italijanskog tenisera.

"Nismo želeli da ga napadaju na drugi servis, zato sam morao da ga navikavam da servira bar deset kilometara na čas brže, da pogađa što je moguće više uglova. U 2022. mu je drugi servis bio na ispod 150 na sat i u 95 odsto slučajeva je gađao protivnikov bekhend. Sada udara oko 160 i varira pravac servisa, da bi iznenadio protivnika", dodao je Vanjoci.

Poseban izazov predstavljala su tri meseca suspenzije u 2025, Simone otkriva kako su se u timu ponašali i kako je Siner sve to prevazišao.

"Bio je to jako težak momenat, bez dileme. Ne shvatate šta se dešava, jer niste krivi. Ali u tenisu, navikli smo da vidimo čašu dopola punu i da izokrećemo stvari. Ispao si rano sa Rolan Garosa? Imaćeš više vremena za pripreme za Vimbldon. Diskvalifikovali su te? Imaš vremena da napuniš baterije, povratiš energiju i popraviš stvari u tehnici. Tako se izlazi iz oka oluje, uvek. Janik je fenomen u tom pogledu, kad izađe na teren, izbriše sve što se dešava spolja, samo je meč važan", zaključio je Vanjoci.