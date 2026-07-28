Pošto se Lebron nije vratio kući, Harden neće morati da brine o visini plate
Vreme čitanja: 2min | uto. 28.07.26. | 14:02
Plejmejker će dobiti ugovor sa maksimalno dve garantovane godine, a plata mu neće biti toliko smanjena kao što se očekivalo
Nadali su se Klivlend Kavalirsi da će se Lebron Džejms vratiti kući u svom Ohaju završiti karijeru. Ipak, Kralj je odabrao Filadelfija Seventisikserse, pa je Klivlend morao da se okrene drugim rešenjima.
Doveli su Kavsi Marija Hezonju, a po svemu sudeći naredni potez uprave biće produžetak saradnje sa Džejmsom Hardenom. Iskusni plejmejker je bio spreman da mu se smanji plata kako bi se stvorio prostor za Lebrona ili nekog drugog igrača koji bi povećao šanse Kavalirsa za titulu, ali izgleda da za to smanjenje neće biti potrebe.
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Ipak, postoji jedno ograničenje. A to je da Harden neće dobiti više od dve garantovane godine ugovora. Tako barem piše insajder Džejk Fišer.
"Očekuje se da ugovor između Hardena i Klivlenda bude maksimalno na dve garanzovane godine. Plata je i dalje predmet pregovora jer Kavalirsi istovremeno jure Džonata Kumingu, a istovremeno žele da budu ispod druge granice seleri kepa", napisao je Fišer.
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Harden je odbio igračku opciju vrednu 42.300.000 dolara i trenutno je slobodan agent. Očekuje se da nekadašnji MVP prihvati manji ugovor, ali višegodišnji. Njemu će to doneti stabilnost, a Kavsima fleksibilnost da nastave da grade šampionski roster.
Što se brojki tiče, Harden je i dalje vrhunski igrač. Otkad su ga Los Anđeles Klipersi trejdovali u Klivlend u februaru, on prosečno beleži 20,5 poena, 7,7 asistencija i 4,8 skokova po meču. Iz igre je na 46,6%, dok za tri šutira nikad bolje u karijeri - 43,5%.
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Kavalirsi su ispali od Njujork Niksa u finalu Istočne konferencije minule sezone i u franšizi svi smatraju da mogu korak dalje ove godine. Naravno, pored Niksa, sada na Istoku ima još aždaja poput Lebronove Filadelfije i Majami Hita koji je doveo Janisa Adetokunba.