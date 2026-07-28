Pošto se Lebron nije vratio kući, Harden neće morati da brine o visini plate

Ipak, postoji jedno ograničenje. A to je da Harden neće dobiti više od dve garantovane godine ugovora. Tako barem piše insajder Džejk Fišer.

"Očekuje se da ugovor između Hardena i Klivlenda bude maksimalno na dve garanzovane godine. Plata je i dalje predmet pregovora jer Kavalirsi istovremeno jure Džonata Kumingu, a istovremeno žele da budu ispod druge granice seleri kepa", napisao je Fišer.

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Harden je odbio igračku opciju vrednu 42.300.000 dolara i trenutno je slobodan agent. Očekuje se da nekadašnji MVP prihvati manji ugovor, ali višegodišnji. Njemu će to doneti stabilnost, a Kavsima fleksibilnost da nastave da grade šampionski roster.

Što se brojki tiče, Harden je i dalje vrhunski igrač. Otkad su ga Los Anđeles Klipersi trejdovali u Klivlend u februaru, on prosečno beleži 20,5 poena, 7,7 asistencija i 4,8 skokova po meču. Iz igre je na 46,6%, dok za tri šutira nikad bolje u karijeri - 43,5%.

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Kavalirsi su ispali od Njujork Niksa u finalu Istočne konferencije minule sezone i u franšizi svi smatraju da mogu korak dalje ove godine. Naravno, pored Niksa, sada na Istoku ima još aždaja poput Lebronove Filadelfije i Majami Hita koji je doveo Janisa Adetokunba.