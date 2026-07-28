Konkurs ABA lige otvoren: Traži se predsednik sudijske komisije
Vreme čitanja: 2min | uto. 28.07.26. | 15:13
Rok za prijavu je do 7. avgusta
ABA liga će naredne sezone biti takmičenje koje će pretrpeti određene promene. Biće tu novih ekipa i to znamo već neko vreme, a izgleda da će regionalni karavan dobiti nove administrativne funkcije.
Na zvaničnom sajtu regionalnog takmičenja pojavio se konkurs u kojem ABA liga navodi da se traže tri pozicije, a to su disciplinski sudija ABA lige, pozicija komesara za delegiranje sudija i delegata ABA lige, kao i predsednika sudijske komisije ABA lige.
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Reč je o tri vrlo odgovorne pozicije unutar same lige, a za svaku je navedeno šta je potrebno da sadrži od dokumentacija za prijavu, neophodnih kvalifikacije koje kandidat mora da ispunjava kako bi uopšte mogao da konkuriše za neku od tri pomenute pozicije, kao i to koje su odgovornosti funkcija za koje je konkurs raspisan. Primera radi, navodi se da su zaduženja disciplinskog sudije da samostalno vodi disciplinske postupke za povrede predviđene internim aktima ABA lige i donosi prvostepene odluke o odgovornosti i izricanju disciplinskih mera i sankcija, uz zaštitu integriteta takmičenja i poštovanje načela pravičnosti, srazmernosti i jednakog tretmana svih učesnika...
Kako se navodi u konkursu ABA lige, same prijave, uz potrebnu dokumentaciju moguće je slati do 7. avgusta do 17 časova.
Nakon što prijave budu pregledane, ABA liga će selekcijom utvrditi koji kandidati imaju najbolje reference za pomenute pozicije, a posebna pažnja će se obratiti na one koji poseduju iskustvo u međunarodnim takmičenjima, procedurama delegiranja, poznavanju međunarodnih sudijskih standarda i izuzetnim organizacionim i komunikacionim veštinama. Konačno imenovanje doneće skupština ABA lige, najkasnije do 15. avgusta 2026. godine.