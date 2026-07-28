Konkurs ABA lige otvoren: Traži se predsednik sudijske komisije

ABA liga će naredne sezone biti takmičenje koje će pretrpeti određene promene. Biće tu novih ekipa i to znamo već neko vreme, a izgleda da će regionalni karavan dobiti nove administrativne funkcije.

Na zvaničnom sajtu regionalnog takmičenja pojavio se konkurs u kojem ABA liga navodi da se traže tri pozicije, a to su disciplinski sudija ABA lige, pozicija komesara za delegiranje sudija i delegata ABA lige, kao i predsednika sudijske komisije ABA lige.