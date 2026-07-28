Iz Evrolige u Japan: Ode Angola na Daleki istok

Istina, u Vilerbanu nije igrao preterano odgovornu košarku, odnosno Asvel nije igrao ni za kakav rezultat pa je Angola mogao i da se ispucava. Svakako je čudno da niko nije probao da dovede čoveka sa 15 poena u rukama.

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Japanci su ga rado pokupili i doveli. Verovatno nisu imali problem sa njegovim potraživanjima, pošto nije Angola prvi, a ni poslednji koji odlazi u njihovu ligu. Ulaže Japan u košarku, pa tako igrač čak biraju radije da igraju drugu ligu u toj zemlji nego da se vrate u Evropu, kao na primer naš Dušan Ristić.

Što se Angole tiče, Tojama će biti još jedna stanica u već uzbudljivoj i bogatoj karijeri. Nakon što se sa 14 godina iz Kolumbije sam preselio u Ameriku, Angola je završio Findlej Prep školu u Nevadi, a onda je nastupao za koledže Sverni Ajdaho i Florida Stejt.

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Nije bio draftovan 2018. godine, pa je probao preko Dži lige da se dokopa NBA lige. Nije uspeo i odmah je krenuo put Evrope. Redom je igrao za Ostende, Partizan Mozzart Bet, Ironi, AEK, Galatasaraj, Karšijaku, Hapoel Tel Aviv, Turk Telekom i Gran Kanariju iz koje je došao u Asvel.

Sada ima već 32 godine i možda je i zato pre izabrao stabilnost koju će imati u Japanu, pre nego da se dokazuje u drugoj najjačoj ligi na svetu.