Karabag sa pola snage, debitant iz Slovenije odoleo Šerifu, Dinamo Kijev nije dao gol iz 23 šuta

Kada je Vojvodina čekala rivale za prvo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope, bilo je šest opcija na žrebu. Ako je suditi po rezultatu večerašnjih prvih utakmica, bilo je i povoljnijih opcija od Ferencvaroša.

Šerif i Dinamo Kijev, na primer, nisu uspeli da ostvare nikakav kapital pred revanš u gostima. Završili su mečeve protiv slovenačkog Aluminija, odnosno Univerzitatee Kluž bez golova, što je posebno neverovatno za duel odigran u Lublinu, na neutralnom terenu. Kijevljani su, naime, protiv Rumuna uputili 23 udarca na gol (pet u okvir) naspram ukupno tri rivala, ali se mreža nije zatresla, a rezultat nije promenio. Ceo meč za tim iz Kluža odigrao je Jug Stanojev. Na drugoj strani, debitant na evropskoj sceni, ekipa Aluminija, odolela je skorašnjem “dželatu” Crvene zvezde i Partizana i čeka nas vrlo uzbudljiv revanš za sedam dana u Sloveniji.