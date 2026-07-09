Karabag sa pola snage, debitant iz Slovenije odoleo Šerifu, Dinamo Kijev nije dao gol iz 23 šuta
Vreme čitanja: 2min | čet. 09.07.26. | 21:13
Dve utakmice prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope završene bez golova
Kada je Vojvodina čekala rivale za prvo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope, bilo je šest opcija na žrebu. Ako je suditi po rezultatu večerašnjih prvih utakmica, bilo je i povoljnijih opcija od Ferencvaroša.
Šerif i Dinamo Kijev, na primer, nisu uspeli da ostvare nikakav kapital pred revanš u gostima. Završili su mečeve protiv slovenačkog Aluminija, odnosno Univerzitatee Kluž bez golova, što je posebno neverovatno za duel odigran u Lublinu, na neutralnom terenu. Kijevljani su, naime, protiv Rumuna uputili 23 udarca na gol (pet u okvir) naspram ukupno tri rivala, ali se mreža nije zatresla, a rezultat nije promenio. Ceo meč za tim iz Kluža odigrao je Jug Stanojev. Na drugoj strani, debitant na evropskoj sceni, ekipa Aluminija, odolela je skorašnjem “dželatu” Crvene zvezde i Partizana i čeka nas vrlo uzbudljiv revanš za sedam dana u Sloveniji.
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Onaj ko nije imao nikakvih problema da opravda ulogu favorita jeste Karabag, koji je sa pola snage na domaćem terenu preslišao još jednog debitanta na evro sceni, ekipu Vestrija sa Islanda – 3:0 (2:0). Bila je to igra mačke i miša, jednosmerna ulica. Domaćin je poveo u 30. minutu golom Savoa glavom, na centaršut Kaščuka sa desne strane. Posle serije promašaja, drugi gol prošlosezonski učesnik Lige šampiona postiže u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena, lucidnim potezom Abdelaha Zubira, da bi tačku stavio Cepas, u samom finišu meča, bedugo pošto je zamenio upravo Zubira.
LIGA EVROPE, PRVO KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)
Četvrtak
Karabag - vestri 3:0 (2:0)
/Savo 30, Zubir 45+2, Cepas 86/
Dinamo Kijev - Univerzitatea Kluž 0:0
Šerif Tiraspolj - Aluminij 0:0
CSKA Sofija - Deri Siti U TOKU
Vojvodina - Ferencvaroš U TOKU
Hajduk Split - Žilina U TOKU