Radočaj ili Kasas, napadaju li odmah Lebi i Keita, ko je bonus uz Novičića?

„Šta da kažem, a da se ne ponavljam? Sve je manje-više poznato. Čukarički je klub u kojem sam radio, u kojem imam mnogobrojne prijatelje. Banovo brdo je moj kraj, tu živim, ali, ovoga puta u mojim razmišljanjima je isključivo IMT. Sada sam u ovom klubu, svi moji planovi su vezani za kolektiv čiji čelnici su mi ukazali poverenje“, podvlači Zoran Popović na otvaranju teme premijerne utakmice novog šampionata.

(Star sport)

Iskusni stručnjak ima samo reči hvale za Brđane i odlično zna odakle bi mogli da duvaju neugodni vetrovi po njegov tim.

„Za rivala imamo sastav satkan od mladosti i iskustva. To je homogena ekipa, vođena sigurnom rukom trenera koji je uz ekipu bio i u drugom delu prethodne sezone. Uporni su i podjednako neugodni na svakom delu terena. Gledao sam neke njihove mečeve, čeka nas izuzetno ozbiljan zadatak“.

O tome kako se suprotstaviti takvom timu, Popović otvoreno kaže:

„Moramo da budemo strpljivi, greške svedemo na minimum, a opet, da svaku priliku koja nam se ukaže pokušamo da materijalizujemo na adekvatan način. Imam veliko poverenje u ovaj tim. Dobro smo radili prethodnih dana, iako slika oko igračkog kadra još uvek nije potpuno definisana. Ismael Kasas je preskočio jedan deo priprema, ali se oporavio i vraća se u stroj. U samom finišu priprema priključio nam se i Vasilije Novičić, a sa nama je i Vukašin Jovanović, čije će nam ogromno iskustvo mnogo značiti, posebno u defanzivnoj liniji. Ima nagoveštaja da bismo u narednim danima mogli da dobijemo i neko osveženje“.

Nije kormilar Traktorista želeo prerano da otkriva karte za megdan na Brdu. Ako bi se tražile potencijalne dileme, onda je to mesto drugog bonusa, s obzirom na to da će pomenuti Novičić sa kapitenskom trakom oko rukava povesti saigrače na teren. Mada, uopšte nije isključeno da među startnih 11 bude i više od zakonski potrebnog broja mladih igrača. Tadija Cojić, Đorđe Radivojević i Andrej Milanović čekaju kao zapete puške.

Ostaje da se vidi i da li će Vladimir Radočaj dobiti prednost u odnosu na Španca Kasasa, kao i da li će IMT od prvog minuta napasti sa Orijomijem Lebijem ili Šarlijem Keitom. Takođe, zanimljivo će biti videti kakve uloge čekaju Rafaela Žuninja i Luku Lukovića.

„Najteža je uvek ta prva utakmica u prvenstvu. Za nas je to upravo ova u nedelju“, rekao je na kraju Zoran Popović, trener IMT-a za koga su predstojećih 90 minuta, a možda i koji više, znatno više od običnog meča, ma koliko se trudio da lične emocije svede na minimum.

Biće to 90 minuta posle kojih će se znati da li će u slučaju stratega Novobeograđana biti povoda da se nešto lepo „zalije“, baš kao u Bajaginoj pesmi.

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Petak

Crvena zvezda - Mačva 5:0 (3:0)

/Duarte 8, Krunić 18, Kone 33ag, Kostov 48, 82/

Železničar - Radnički Niš 2:1 (1:1)

/Jovanović 13, Đuričić 70 - Izderić 29/

Subota

Novi Pazar - Radnički Kragujevac 1:0 (1:0)

/Davidović 33/

Zemun - Partizan 2:2 (0:1)

/Petrović 57 , Petrušić 90+3 - Aleksić 19, Ugrešić 76/

Nedelja

19.00 (1.95) Čukarički (3.50) IMT (3.90)

19.00 (1.95) Radnik (3.45) Mladost (4.00)

19.00 (1.60) Vojvodina (3.90) OFK Beograd Mozzart Bet (5.80)