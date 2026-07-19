Oklahoma rešila sve probleme: Još jedan prvi pik u Dalasu, Dort u Atlanti

Izbegla je tako Oklahoma sve moguće probleme i spustila plate igrača i porez na luksuz za čak 224.00.000 dolara ukupno za narednu sezonu, što je i bio krajnji cilj. Rešeni su svi mogući problemi sada odlaskom Lua Dorta jer su pokupili njegovu igračku opciju za narednu sezonu vrednu 17.700.000 dolara i poslali ga u Atlanta Hokse. Oslobodili su i plate od Ajzee Džoaa i Erona Viginsa i za sve to su uzeli ukupno sedam pikova druge runde za budućnost. Jesu ostali bez trojice igrača koji su imali dobre uloge na putu do prve titule Oklahoma Siti Tandera u istoriji - ne računamo Sijetl Supersonikse, iako su legitimni naslednik - ali to je bilo neophodno. Sada će neki novi igrači dobiti samo mnogo veću ulogu.

Što se tiče Atlanta Hoksa, napravili su betoniranu odbranu na bekovskim pozicijama, tačnije i na poziciji niskog krila jer će se verovatno Dajson Denijels i Lu Dort smenjivati i na dvojci i na trojci i igraće zajedno u petorci kada je to potrebno. Imaju i Nikela Aleksandera Vokera takođe kao odličnog defanzivca, a na sve to će narednog leta imati 40.000.000 dolara viška u prostoru za plate i može da napadne neku zvezdu. Imaju sjajnu ekipu sada, kada se uračunaju i Džejlen Džonson, Onjeka Okongvu, Si Džej Mekolum i ostali. Odličan i njihov posao.

Rastali su se sa prvim pikom od prve dve godine, što je bilo i očekivano. Nije bio Zakari Rizaše kvalitet za prvog pika, ali nije bila ni neka generacija na draftu, pa je Francuz imao tu čast da bude izabran prvi. Nije opravdao očekivanja, posebno prošle sezone gde je bio baš slab i odlučili su da ga pošalju u Dalas Maverikse. Možda tamo progleda mladi francuski košarkaš, tek je odigrao dve sezone u karijeri. Ima tu prostora za napredak.

Tako sada Maveriksi imaju dva prva pika u poslednje tri godine, s obzirom da je odmah posle njega bio Kuper Fleg. Morali su da se rastanu sa Rajanom Nembhardom, koji je igrao sjajno prošle sezone, pa će zato i na tržište po novog plejmejkera.