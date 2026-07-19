Vanja u Premijer ligi? Moguća trampa Napolija i Totenhema

Na početku letnjeg prelaznog roka, pričalo se o ponudama Bešiktaša i jednog kluba iz Saudijske Arabije, ali je to sve ubrzo utihnulo i u prvi plan je iskočila Premijer liga. Isti italijanski list pisao je da je Hal zainteresovan za Vanju , dok sada kažu da ga je Napoli konkretno ponudio novom premijerligašu. Takođe, navodi se da je ponuđen i Lidsu, ali navodno nije previše zainteresovan za te opcije. Realno, u Halu bi bio prvi golman zacementirano, pa verovatno i u Lidsu, koji traži novog čuvara mreže posle odlaska Meslijea u Arsenal. Ostali su sa dvojicom golmana, iskusnim Aleksom Kernsom koji je svakako treća opcija i Lukasom Perijem , kog su doveli iz Liona prošle godine za 16.000.000 evra.

Ipak, izgleda da ga te dve ekipe ne interesuju, pa bi ova potencijalna trampa mogla i te kako da ga zainteresuje jer je u pitanju Totenhem. Pevci su nekako isplivali iznad površine i ostali u Premijer ligi, a onda rešili da potroše 206.000.000 evra na novi tandem u veznom redu, u vidu Mateusa Fernandeša i Sandra Tonalija . Pravi Roberto de Zerbi daleko ozbiljniju ekipu - ma ne može ni da se poredi - u odnosu na ono što je bilo prošle godine, ali moraju da se reše i stvari pozadi, od golmana do poslednje linije.

Za sada od čuvara mreže imaju Martina Dubravku, Antonina Kinskog i Brendona Ostina, dok je deo ekipe i dalje i Giljerme Vikario. Ne računaju u Totenhemu na golmana rođenog u Udinama, pa su spremni da ga prodaju ili u ovom slučaju - trampe za Vanju Milinkovića Savića. Bili bi svi srećni i zadovoljni jer Napoli baš traži nekog ko hoće da bude rezervni golman iza Mereta, dok Pevci traže novu jedinicu, koju će razdužiti Vikario.

Razmena je realna, kao u NBA ligi, njihovim rečnikom – da se napravi trejd. Vikario hoće nazad u Italiju, a već se ranije povezivao sa Juventusom, mada će verovatno biti zadovoljan i Napolijem. Vanja bi otišao nazad na Ostrvo gde je u tinejdžerskim danima bio član Mančester Junajteda, a bila bi i jača ekipa nego Hal ili Lids.

Miriše na posao koji bi mogao da se završi, ako ne bude nekih prevelikih komplikacija u pregovorima.