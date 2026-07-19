Vanja u Premijer ligi? Moguća trampa Napolija i Totenhema
Vreme čitanja: 3min | ned. 19.07.26. | 17:42
Golmanu reprezentacije Srbije smeši se prelazak u Premijer ligu, već je bio ponuđen Halu i Lidsu, sada se pominju i Pevci
Kako trenutno stvari stoje, Vanji Milinkoviću Saviću ne gine prelazak u Premijer ligu. Dok je trener bio Antonio Konte, imao je srpski reprezentativac puno poverenje temperamentnog stručnjaka, koji čim je došao, nije bio zadovoljan Aleksom Meretom. Sada se sve promenilo u Napulju jer Masimilijano Alegri ima drugačije mišljenje o visokom čuvaru mreže.
Doskorašnji trener Milana više favorizuje Aleksa Mereta i spreman je da ga vrati na keca ove sezone, tako da bi se Vanja preselio na klupu. Menja se status srpskog golmana u timu, što on ne bi želeo da prihvati i greje sedište tokom utakmica, pa je trenutno najrealnije da ode u Premijer ligu. Konkretno, prema pisanju "Korijere delo Sporta", mogao bi da pređe u Totenhem.
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Na početku letnjeg prelaznog roka, pričalo se o ponudama Bešiktaša i jednog kluba iz Saudijske Arabije, ali je to sve ubrzo utihnulo i u prvi plan je iskočila Premijer liga. Isti italijanski list pisao je da je Hal zainteresovan za Vanju, dok sada kažu da ga je Napoli konkretno ponudio novom premijerligašu. Takođe, navodi se da je ponuđen i Lidsu, ali navodno nije previše zainteresovan za te opcije. Realno, u Halu bi bio prvi golman zacementirano, pa verovatno i u Lidsu, koji traži novog čuvara mreže posle odlaska Meslijea u Arsenal. Ostali su sa dvojicom golmana, iskusnim Aleksom Kernsom koji je svakako treća opcija i Lukasom Perijem, kog su doveli iz Liona prošle godine za 16.000.000 evra.
Ipak, izgleda da ga te dve ekipe ne interesuju, pa bi ova potencijalna trampa mogla i te kako da ga zainteresuje jer je u pitanju Totenhem. Pevci su nekako isplivali iznad površine i ostali u Premijer ligi, a onda rešili da potroše 206.000.000 evra na novi tandem u veznom redu, u vidu Mateusa Fernandeša i Sandra Tonalija. Pravi Roberto de Zerbi daleko ozbiljniju ekipu - ma ne može ni da se poredi - u odnosu na ono što je bilo prošle godine, ali moraju da se reše i stvari pozadi, od golmana do poslednje linije.
Za sada od čuvara mreže imaju Martina Dubravku, Antonina Kinskog i Brendona Ostina, dok je deo ekipe i dalje i Giljerme Vikario. Ne računaju u Totenhemu na golmana rođenog u Udinama, pa su spremni da ga prodaju ili u ovom slučaju - trampe za Vanju Milinkovića Savića. Bili bi svi srećni i zadovoljni jer Napoli baš traži nekog ko hoće da bude rezervni golman iza Mereta, dok Pevci traže novu jedinicu, koju će razdužiti Vikario.
Razmena je realna, kao u NBA ligi, njihovim rečnikom – da se napravi trejd. Vikario hoće nazad u Italiju, a već se ranije povezivao sa Juventusom, mada će verovatno biti zadovoljan i Napolijem. Vanja bi otišao nazad na Ostrvo gde je u tinejdžerskim danima bio član Mančester Junajteda, a bila bi i jača ekipa nego Hal ili Lids.
Miriše na posao koji bi mogao da se završi, ako ne bude nekih prevelikih komplikacija u pregovorima.