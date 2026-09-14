Raport sa srpskoligaških terena: Sloboda zna samo za pobede, OFK Sinđelić jedini bez osvojenog boda

I zato se protekli vikend po malo čemu može razlikovati od prethodnih. Tek kada u utorak T6 Nika i Ušće Novi Beograd odigraju poslednji meč 4. kola biće poznato da li će filijala IMT-a da ostane jedini tim sa maksimalnim učinkom u Srpskoj ligi Beograd. Govoreći o ovoj grupi, Dorćolci i PKB 1950 maštaju i dalje o prvoj pobedi, ali je maler popularnih "Mlekadžija" izraženiji, ako se zna da igrači ovog kluba nisu postigli gol ni posle 360 odigranih minuta. Za razliku od njih, Prva iskra je konačno upisala pobedu.

Đerdap (Golubac) i Rađevac čekaju prvu radost u Srpskoj ligi Zapad, a sudbina je htela da ovog vikenda pomenute ekipe remiziraju (0:0) u međusobnom odmeravanju snaga. Na Istoku nula u rubrici namenjenoj za upisivanje pobeda stoji pored imena OFK Sinđelića, što se u dobroj meri može smatrati iznenađujućim, kada je reč o klubu iz Niša, koji je jedini tim koji nema nijedan osvojen bod. Debitant OFK Gradnulica je jedina ekipa u Srpskoj ligi Vojvodina koja se nije radovala trijumfu. Na drugoj strani, Sloboda iz Donjeg Tovarnika je na učinku četiri od četiri.

BUĐENJE HAJDUKA SA SOVILJEM NA KORMILU

Nisu u Hajduku iz Divoša bili zadovoljni ostvarenim u prva tri kola, pa su posegli za promenom trenera. Zahvalnica je uručena Dragoslavu Antoniću, a kormilo ekipe povereno Svetozaru Sovilju. Terapija je imala pozitivno dejstvo i stogodišnjak je ostvario pobedu nad Veternikom (3:1). Ipak, 4. kolo obeležila je ubedljiva pobeda Slobode u gostima nad debitantom OFK Gradnulicom (7:2), mada je efikasan bio i Železničar koji je na terenu Vrbasa naneo poraz istoimenom domaćinu (4:1). Pored ova dva kluba, kao gost se isprsio i Tekstilac u Bačkoj Palanci (1:0). Nerešenim rezultatom završen je mali novosadski gradski derbi između Kabela i novajlije Indeksa (1:1). Učinak strelaca na nivou je ostvarenja iz prethodnog perioda, mada je čak četrnaest golova u Zrenjaninu i Vrbasu obilato popravilo prosek kada je reč o realizaciji.

Srpska liga Vojvodina, rezultati 4. kola: Mladost (BJ) – Sloven 1:0, OFK Bačka – Tekstilac 0:1, Mladost Apa – Jedinstvo (SP) 1:0, Sloga (Č) – Dinamo 1945 2:0, OFK Gradnulica – Sloboda (DT) 2:7, OFK Vrbas – Železničar (I) 1:4, Kabel – Indeks 1:1, Hajduk (D) – Veternik 3:1.

PIROĆANCIMA GORKO JAGODINSKO PIVO

Pohvala za rezultate, igru, buđenje i prvo mesto, kao da su uobrazile fudbalere Radničkog i već naredno kolo donelo je potop. Piroćanci su pokisli u Jagodini u utakmici u kojoj je domaćin slavio (3:0) i sa tri boda pretekao rivala sa Nišave. Isto to su učinili i OFK Brzi brod i Morava 1918 i pomenuti timovi su trenutno na deobi prvog mesta. Novajlija Pčinja se pokazao kao neugodan gost za niške Orlove, koji su od kandidata za visok plasman, došli do uloge – fenjeraša.

I na terenima Srpske lige Istok bilo je duela gde je publika mogla da uživa u golovima. Osam ih je postignuto u Malošištu gde je uspešniji bio OFK Brzi brod (5:3), dok se pet puta mreža tresla u Kruševcu u pobedi Gumara nad gostima iz Svilajnca (3:2). Inače, protekla runda donela je ostvarenje od 23 postignuta gola na osam utakmica.

Srpska liga Istok, rezultati 5. kola: Rembas – Timočanin 0:0, OFK Sinđelić – Pčinja 0:1, Jagodina – Radnički (P) 3:0, Sloga (L) – Morava 1918 0:2, Jedinstvo 1936 – Timok 2:1, Trajal – Radnički (S) 3:2, Vlasina – Đerdap (K) 1:0, Malošište – OFK Brzi Brod 3:5.

BUDUĆNOST SAMO DO MRVE ISPOD ZIDINA KALEMEGDANA

Dobanovčani nisu uspeli da opravdaju ulogu favorita na Dorćolu, pa su morali da se zadovolje remijem. Opet, domaćin GSP Polet Dorćol nije istrajao u nastojanjima da upiše prvi trijumf (1:1), ali im je gol Stefana Mićića doneo ipak, za njih, prihvatljiv remi. Potpuni nokdaun doživela je Zvezdara na terenu Torlaka (1:5), čime su Bulke, od ekipe iz gornjeg dela tabele, ekspresno došle do statusa kluba koji je vezao dva uzastopna neuspeha. Prva iskra može da zahvali dvostrukom strelcu Filipu Avriću za prvu jesenju pobedu, dok su Obrenovčani na krilima Veljka Grujića ostvarili pobedu nad PKB 1950 (3:0).

Primetno je da su na šest terena domaćini imali dominantnu ulogu. Pet pobeda uz samo jedan remi. Upravo je Budućnost jedini gost koji je nešto uspeo da ućari. Srpska liga Beograd broji najmanje klubova, pa se 20 postignutih golova, uz meč u Lepušnici koji tek treba da se odigra, može smatrati dobrom efikasnošću.

Srpska liga Beograd, rezultati 4. kola: BASK – Brodarac 3:1, Prva iskra – Jedinstvo 2:1, GSP Polet Dorćol – Budućnost 1:1, Bežanija – BSK 1926 2:0, Torlak – Zvezdara 5:1, Radnički (O) – PKB 1950 3:0, T6 Nika – Ušće Novi Beograd (utorak 15. septembar).

PLAZINIĆEVA PODVALA VALJEVCIMA PORED ĐETINJE

Vikend za zaborav. Runda za primer kako nije dobro. Sve to ostvarenje je klubova Srpske lige Zapad. Samo deset golova, brojka je koja ne ide ni uz ligu veterana. I postavlja se pitanje, kako bi tek izgledalo da na Švajcariji (domaćin Zlatibor) i u Kragujevcu nije bilo po tri pogotka. Otuda, četiri duela nisu imala pobednika, a od toga na tri nije bilo ni golova. Minimalac su ostvarili Sloboda, golom Veljka Plazinića nad Valjevcima, i Omladinac u Požegi, zahvaljujući pogotku Stefana Vulanovića u 90. minutu. Šumadija 1903 je za dva minuta slomila otpor Železničara, ali je na kraju morala da strepi za bodove. O tome šta su donele utakmice 5. kola govori i podatak da se odavno nije dogodilo da u ovoj grupi trećeligaša, bar jedan fudbaler nije postigao više od jednog gola.

Srpska liga Zapad, rezultati 5. kola: Zlatibor – Real 3:0, Sloga (P) – Omladinac (Z) 0:1, Radnički (V) – FAP 0:0, Vujan – Takovo (GM) 1:1, Đerdap (G) – Rađevac 0:0, Sloboda – Budućnost Krušik 1:0, Jedinstvo Putevi – Napredak 0:0, Šumadija 1903 – Železničar (L) 2:1.

DAMJAN JAMBRUŠIĆ JEDINI DO HET-TRIKA

Uz ubedljivu pobedu Slobode u Zrenjaninu (7:2), istakao se i Damjan Jambrušić, napadač tima iz Donjeg Tovarnika koji je jedini srpskoligaški igrač koji je u vikendu iza nas postigao tri gola. Po dva gola upisali su: Andrej Škobalj (Sloboda, Donji Tovarnik), Milenko Mijatović (Železničar, Inđija), Aleksandar Stojković (OFK Brzi brod), Matejo Maravić (BASK), Filip Avrić (Prva iskra), Danilo Šćekić i Ognjen Laušević (Torlak), Veljko Grujić (Radnički, Obrenovac).

Ono što je primetno, a samim tim je i vredno pomena, jeste i činjenica da nije bilo promašenog penala, kao ni igrača koji su postigli autogol i to je prva takva runda od početka ovogodišnje sezone.

CIVILI SVE ČEŠĆE IDU PREKO OGRADE

Dvanaest isključenja govori u prilog činjenici da se nedisciplina ponavlja od vikenda do vikenda. I još nešto, sve češće među onima koji moraju pre vremena da napuste granice terena su službena lica (treneri, njihovi pomoćnici, predstavnici klubova...). Najviše posla sudije su imale na terenima Srpske lige Vojvodina gde od igrača kaznu mogu da očekuju Nemanja Cvetković i Dragan Perošević (Sloven), Mateja Mijatović (Dinamo 1945), dok su od funkcionera isključeni Stefan Bogosavac, komesar za bezbednost Mladosti Apa, Dejan Đorđević, predstavnik Gradnulice i trener golmana Nemanja Đurikin (Veternik). Pocrveneli su Vlada Ristić (Sloga, Leskovac), Srđan Nikolić (Radnički, Svilajnac), Uroš Stajić (Brodarac), Mateja Čučuković (Prva iskra), Miloš Jokić (Jedinstvo, Surčin), a među onima za koje je utakmica ranije završena našao se i Ivan Marković, pomoćni trener Radničkog iz Valjeva.

