Najava dana (ponedeljak, 14. septembar): Na tapetu su Premijer liga. Primera, Serija A i Mozzart Bet Superliga

KOMO – PARMA, 18.30 – MOZZART RELAX

(Fudbal, Italija 1)

Komo na svom terenu ima status favorita. Izabranici Seska Fabregasa gaje izrazito napadački stil fudbala, što se videlo i u prethodnom kolu kada su u gostima razbili Đenovu sa 4:1. U toj utakmici je briljirao Asane Diao, koji je postigao dva gola. Parma je u očajnoj formi, a Komo izuzetno motivisan nakon pobede od 4:1 nad RB Lajpcigom u Ligi šampiona.

TORINO – ROMA, 18.30 – MOZZART RELAX

(Fudbal, Italija 1)

Vučica je izvukla bod iz Fenerbahčea u Ligi šampiona, i u prva tri kola Serije A ostvarila maksimalan učinak, uz brutalnu gol razliku od 10:1. Torino u retrovizoru ima poraze od Milana i Sasuola, i konačno pobedu nad Fjorentinom. Jasno je da je Roma ovde favorit, uz napomenu da je na poslednjem meču para u januaru slavila sa 0:2.

INTER – UDINEZE, 20.45 – MOZZART RELAX

(Fudbal, Italija 1)

Aktuelni šampion Serije A Inter iz Milana dočekuje Udineze sa ciljem da nastavi pobednički niz na domaćem terenu i održi korak sa Romom. Udineze u ovaj meč ulazi nakon prvog poraza u sezoni od Lacija, ali sa solidnom formom u gostima. Po svoj prilici, domaćin će na ovom meču tražiti oporavak od poraza koji mu je naneo Real Madrid u Ligi šampiona.

VILJAREAL – BETIS, 21.00 – MOZZART RELAX

(Fudbal, Španija 1)

Betis je u prva četiri kola Primere poražen samo od Levantea, i to sa ne tako naivnih 5:2. Interesantno je da je samo na toj utakmici primao golove, a da je preostale tri dobijao s minimalcem. Viljareal ima samo dva osvojena boda, tako da ne bi smeo da im bude veliki problem, naročito ne nakon što je Betis u Ligi šampiona savladao Lil sa 2:3.

ZEMUN – RADNIK SURDULICA, 19.00 – MOZZART RELAX

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)

Nakon samo jednog osvojenog boda u osam kola, Zemun je maltene već prežaljen. Malo ko se izvukao posle tako očajnog starta, iako je daleko kraj sezone. Problem za Surduličane je što mnogo bolje igraju kod kuće nego na strani. U gostima su uzeli samo jedan bod do sada. Pritom, igrali su u četvrtak sa Zvezdom na svom stadionu. Mogao bi Zemun to da iskoristi da doda makar još bod na svoj mršavi konto.

*****

Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket: Nova generacija dobitnih tiketa i rane isplate!

*****

BRAGA – ESTORIL, 21.45

(Fudbal, Portugalija 1)

Braga je u prošlom kolu poražena od Esterele, i potreban joj je brejk na meču sa Estorilom koji je odigrao pet utakmica od početka Primeire, i uzeo samo dva boda. Problem gostujućeg tima je napad, koji je do sada postigao samo dva gola. Interesantno je da je na poslednjem meču para bilo nerešeno, a da je na poslednja tri meča ovih klubova prolazila 0-2 igra.

RIO AVE – ESTERELA, 19.45

(Fudbal, Portugalija 1)

Rio Ave je do sada savladao samo Estoril, a ono što je najgore odnosi se na podatak da je u prvih pet kola postigao samo dva gola. Esterela se pokazala odlično sa gol razlikom od 11:9, i učinkom od dve pobede i tri remija, što je svrstava u red do sada još uvek neporaženih ekipa u Primeiri. Tradicija koja beleži tri uzastopne pobede koje je imao Rio Ave na mečevima para sada bi mogla da bude prekinuta.

MIDTJILAND – BRENDBI, 19.00

(Fudbal, Danska 1)

Midtjiland je još uvek neporažen, ima gol razliku koja broji 12:7, i silno je motivisan da zaigra na pobedu protiv Brendbija koji je uzastopno gubio od Mordsjilanda i Randersa. Na poslednjem meču para u maju, bilo je 2:3 za Brendbi. Na dve uzastopne međusobne utakmice ovih timova dolazila je GG3+ igra.

GACIJENTEP – FENERBAHČE, 19.00

(Fudbal, Turska 1)

Uoči novog prvenstvenog izazova, Gaziantep zauzima deseto mesto na tabeli sa sedam osvojenih bodova (dve pobede, remi i poraz), osokoljen efikasnim trijumfom na gostovanju Goztepeu rezultatom 4:2. Sa druge strane, Fenerbahče je trenutno na 12. poziciji sa šest bodova i polovičnim učinkom od dve pobede i dva poraza, pa u ovaj susret ulazi pod imperativom iskupljenja pred navijačima nakon domaćeg neuspeha u prošlom kolu i poraza od Bešiktaša sa 1:2.

Napomena: Svi mečevi iz rubrke NAJAVA DANA koji su posebno označeni u tekstu ispunjavaju uslove za Mozzart RELAX pogodnosti.

MOZZART RELAX - TIKET TI ODMAH POSTANE DOBITAN