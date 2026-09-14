Verovati u sistem, ali priznati da nije savršen i da ima mane

Španski trener je u prvoj četvrtini protiv Arisa izrotirao čak 14 igrača, odnosno sve koje je skinuo za duel za solunskim velikanom. Niko od igrača nije uspeo da uhvati bilo kakav kontinuitet u igri jer su se izmene dešavale prilikom svakog prekida igre.

ZVEZDA U PLEJ-OFU EVROLIGE - KVOTA 2,80

Delovalo je da se Navaro pomalo izgubio u svojim rotacijama. Niko nije bio u ritmu, to je tačno i to se dešava ponekad. Mnogo grešaka su pravili crveno-beli i Aris je to pretvarao u lake poene na drugoj strani. Jasno je da je španski stručnjak hteo da pronađe raspoloženu petorku, ali nije trebalo da menja igrače na prvu grešku. Tako smo došli do toga da je Stefan Miljenović igrao samo tri minuta i dve sekunde. Napravio je faul u napadu i odmah je Navaro signalizirao zapisničkom stolu da želi da napravi izmenu.

Andrej Bjelić je dobio šansu u drugoj četvrtini i po ulasku ubacio trojku koja je pokrenula Zvezdu nakon katastrofalne prve četvrtine u kojoj je primala 34 poena. Onda je mladi igrač napravio grešku u odbrani i ekspresno bio izmenjen posle dva minuta i 31 sekunde na parketu. Dobio je kasnije u "garbage time-u" još dva i po minuta, za ukupnih pet.

Ako je Navaro hteo na njima da pokaže autoritet, nije uspeo, jer se to preko onih koji svakako nemaju veliku ulogu ne radi. Krajnji rezultat (74:98) to i govori.

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Pisali smo već da Španac prosto ima u glavi kako će rotacija da izgleda i da niko uglavnom ne igra preko 22-23 minuta. Protiv Arisa je Čima Moneke igrao skoro 27 minuta što je direktan uzrok povrede Semija Odželeja u prvom minutu. Ostali su bili ukalupljeni u nekih 14-18 minuta.

Pomalo odudara 20 minuta koje je dobio Tajson Karter. Amerikanac je sve radio pogrešno. Imao je na kraju 10 poena, ali na šut iz igre 4/12 (2/7 za tri poena), a imao je četiri izgubljene lopte. Na sve to unosio se u lice Vasilisu Toliopulosu. Jasna je ideja Navara da Amerikancu, koga poznaje iz Unikahe, da malo više prostora kako bi nabio samopouzdanje. Međutim bilo je očigledno da Karteru nije bio dan i da je trebalo da ostane na klupi. To su svi primetili osim trenera Zvezde.

(©MN Press)

U sam sistem Ibona Navara treba verovati, pre svega jer je klub tako odlučio i nije pojurio neko veliko trenersko ime ili stručnjaka koji bi zadovoljio navijače. Izabrao je Miloš Teodosić smer kojim će ići Zvezda i u mozak verovatno najboljeg plejmejkera u Evropi u poslednjih dvadesetak godina ne treba sumnjati.

Ipak, pripremni period je pokazao da sistem nije savršen i da ima mnogo prostora da se doradi i usavrši. Moraće Navaro brzo da se prilagodi na Evroligu u kojoj nije vodio ekipu 11 godina, a deluje da će morati i da bude malo "mekši", u smislu da se ne drži striktno rotacije koju smisli pre utakmice.