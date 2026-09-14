Đoković ispao iz prvih deset na svetu

Veliko je pitanje šta će i da li će Novak igrati uopšte na turnirima do kraja godine, pošto je mnogo puta do sada rekao da su mu prioritet grend slemovi, a njih više nema do Melburna sledeće godine. Đoković je prijavljen da će nastupiti u Pekingu, mada je neizvesno u kakvom će stanju biti, pošto ni u Njujorku nije mogao da pruži sve od sebe i odmah je ispao.

Lider svetskog karavana je ostao Janik Siner sa 11.500 bodova, dok je iza njega Aleksandar Zverev, šampion US opena, koji sada ima 9.690 bodova. Na trećem mestu je Karlos Alkaras sa 5.560 bodova, dok je Ben Šelton došao do renkinga karijere, pa je od danas četvrti na planeti sa 4.680.

Ispred Đokovića su sada i Feliks Ože Alijasim, Danil Medvedev, Flavio Koboli, Frensis Tijafo (najbolji renking karijere), Aleks de Minor, Tejlor Fric i Artur Fils.