Dobro jutro, Vojvodina je drugi klub u državi

Naravno, iz tabora Novosađana će vam reći da pretenduju da svrgnu i Crvenu zvezdu sa vrha, možda se i „šatro“ uvrediti na ovu deklaraciju „broja dva“, ali put do trona je samo jedan i naširoko poznat – za to bi Lale morale da ponove onaj uspeh iz sezona 1988/89, odnosno 1965/66. Međutim, za klub koji se u poslednjoj deceniji borio – i mnogo puta u toj borbi ostajao kratak – da zadrži bar zvanje trećeg kluba u državi, zvanje drugog sa ambicijama da ugrozi prvog je titula zbog koje bi Lale trebalo da se osećaju dobro.

Dobro, ali ne i namireno. Jasni su apetiti i čelnika Novosađana na čelu sa Dragoljubom Zbiljićem i korpusa navijača Stare dame – da se domognu pol-pozicije u srpskom fudbalu. Isti moraju da budu ciljevi i igrača i stručnog štaba i svih zaposlenih u najstarijem kolektivu u Mozzart Bet Superligi. Ali, kada god je nova garnitura novosadskog superligaša pokušavala da preskače stepenice minulih godina, okliznula se i pala na nos. Zato ni ovog puta ne treba srljati po svaku cenu, praviti „super-timove“ u jednom prelaznom roku, već nastaviti kontinuirano da se gradi na onome što već imaju.

A po onome što smo videli u derbiju devetog kola – Voša ima timčinu! Što je još bitnije, ima stratega koji zna istu da uskladi, sakrije njene nedostatke, a iskaže vrline. A on bi konačno, posle duge liste trenera koji nisu uživali potpuno poverenje i podršku uprave, mogao da stvori ono što je njegovim prethodnicima nedostajalo – bilo vremena, bilo znanja – kontinuitet u radu. I dok god ta simbioza bude vladala – od vrha kluba, preko struke, pa sve do igrača na terenu – Vojvodina bi trebalo da bude mirna na tom drugom mestu. Jer, za sada se zaista čini da nijedan od timova pozicioniranih ispod nje nema ni približno dovoljan kvalitet da je ugrozi. Najvećeg konkurenta sinoć je pobedila u njegovoj kući, a da nije došlo do evidentnog opuštanja u drugom poluvremenu, mogla je i da ga ponizi na stadionu na Autokomandi. No, i ovaj naizgled minimalan trijumf bio je dovoljan da se Novosađani odlepe na +14 od crno-belih, koji sada samo još u teoriji mogu da im priprete.