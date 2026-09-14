Rezzime jučerašnjeg dana (nedelja): Stara dama nije ispunila očekivanja

ZAOKRUŽENO

LAJPCIG – HAMBURGER (tip 1, kvota 1,33) – rezultat 5:0

Red Bul Lajpcig je preboleo rane sa obala reke Komo. Sa pravom je bio kritikovan Martin Demikelis posle prikaza njegovog tima u Italiji, pre toga i poraza u Bremenu. Međutim, uspravili su se Bikovi i u trećem kolu prvenstva Nemačke pregazili Hamburg – 5:0. Zanmiljivo je da je Martin Demikelis odlučio da ostavi na klupi Andriju Maksimović i ponovo na teren pošalje Grudu.

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GALATASARAJ – KODŽAELI (tip 1, kvota 1,28) – rezultat 1:0

Nije navikao četvorostruki uzatopni šampion Turske da gubi bodova na takozvanim "malim" utakmicama u Superligi Turske. Ipak, već u prvom kolu tekućeg šampiona debitant Čorum otkinuo je bodove Galatasaraju, a na sve to su istanbulski Lavovi izgubili i prvo kolo Lige šampiona od lisabonskog Sportinga. Zato bi svi mogući alarmi bili popaljeni na RAMS Parku da je tim Okana Buruka večeras kiksnuo i protiv Kodžaelija.

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LIL – TROA (tip 1, kvota 1,40) – rezultat 2:0

U domaćem prvenstvu Lilu ide dobro, pošto je danas u četvrtom kolu pobedio Trou 2:0 (1:0) i tako došao do 10. boda u sezoni od mogućih 12. Lil je prethodno pobedio u prvenstvu protiv Tuluza 1:0 i Anžea 2:0, tako da je i treća pobeda izvojevana bez primljenog gola. Ipak, jasno je da navijače Lila i dalje peče poraz od Betisa na domaćem terenu 2:3 od pre nekoliko dana na startu Lige šampiona.

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LEVANTE – BARSELONA (tip 2, kvota 1,15) – rezultat 2:4

Tanka je linija između fudbalskog savršenstva i neočekivane drame, a Barselona je na gostovanju Levanteu prešla taj put u poslednjih desetak minute utakmice na Siudad De Valensiji. Šest utakmica i isto toliko pobeda u svim takmičenjima stoje kao dokaz zastrašujućeg starta sezone, ali trijumf rezultatom 4:2 (2:0) protiv Levantea doneo je i jeftinu lekciju o tome da se kazna plaća za svaku sekundu opuštanja.

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ELVERZBERG – BAJERN (tip 2, kvota 1,15) – rezultat 1:2

Kada sistem zakaže i kada se moćni Bajern nađe u slepoj ulici, razlika između proseka i istorije zove se - Hari Kejn. Bavarci su se propisno mučili u Elverzbergu, mestu od oko 10.000 stanovnika koje zvanično ima status sela, ali nova tri boda na kontu ne duguju nikakvoj taktičkoj zamisli, već čistom, vanserijskom geniju svog najboljeg fudbalera.

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BENFIKA - ŽIL VISENTE (tip 1, kvota 1,14) - rezultat 3:1

Možda je ovo „izvukla“ iz naslova prejaka reč, jer svakako je Benfika bila bolja od Žil Visentea i zaslužila je trijumf, ali sat je već počeo da otkucava poslednje minute utakmice kada se pojavio, a ko bi drugi, Vangelis Pavlidis i svojim drugim pogotkom na meču, a već osmim od početka šampionata, doneo preokret i tri boda kao uvertiru za derbi sa Portom u narednom kolu – 3:1.

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IMT - CRVENA ZVEZDA (tip 2, kvota 1,24) - rezultat 0:1

Crvena zvezda je i dalje u hibernaciji. Bilo je, gledajući utisak u polju, značajno slabije nego pre tri dana u Surdulici, ali je ovog puta srpski šampion uhvatio pobedu vrednu liderske pozicije u Mozzart Bet Superligi – 1:0. Kada se bude sezona završila teško će se neko od navijača srpskog šampiona sećati gostovanja IMT-u u Loznici. A i za Alberta Rijeru bi bilo bolje da ne gleda analizu ovog duela, niti da se njome bavi.

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PSV - SPARTA ROTERDAM (tip 1, kvota 1,18) - rezultat 4:1

Poigrao se PSV čak i sa Ajaksom usred Amsterdama prethodnog vikenda, a kada je već tako, onda je jasno bilo da će se poigrati i sa roterdamskom Spartom na svom terenu. Jesu gosti poveli u 15. minutu, ali je PSV stvari brzo postavio na mesto i već do poluvremena preokrenuo na 2:1. U nastavku je trijumf postao i ubedljiv, a PSV sada ima 16 osvojenih bodova od mogućih 18 u dosadašnjem toku sezone holandske Eredivizije. Isti broj bodova ima i AZ Alkmar.

BREST - PARI SEN ŽERMEN (tip 2, kvota 1,22) - rezultat 0:1

Kada je letos stigao iz Barselone, praćen sumnjičavim pogledima pariske javnosti i pričama da je suvišan u paklenoj ofanzivnoj liniji, Feran Tores je ćutao i radio, danas je on čovek od koga zavisi igra Luisa Enrikea. Pogodak španskog napadača u ranoj fazi meča bio je dovoljan da Pari Sen Žermen preživi neugodno gostovanje Brestu i upiše minimalnu, ali zlata vrednu, prvu pobedu u sezoni u Ligi 1 (1:0), nakon što je prethodno remizirao sa Renom i Lilom i izgubio od Monaka.

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PRECRTANO

SASUOLO - JUVENTUS (tip 2, kvota 1,65) - rezultat 3:2

Pozne igračke godine se u današnjem modernom fudbalu, kada tehički kvaliteti padaju u senku, smatraju posebnim darom, jer vrlo često predstavljaju detalj koji pravi ključnu razliku na terenu. Nemanja Matić je večeras protiv Juventusa u Ređo Emiliji prezentovao fudbalsku klasu. Bio je dominantan faktor u veznom redu dva tima i asistent u najlepšoj akciji na utakmici, koja je predstavljala uvod u slom Juventusa na Mapei stadionu. Staru damu je dva puta u život vraćao Edon Žegrova, ali joj je na kraju presudio Vasilije Adžić, igrač kojeg je gigant iz Torina pozajmio večerašnjem rivalu u ovoj sezoni - 3:2 (0:0).

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