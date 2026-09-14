Partizan u borbi za opstanak? Zvuči nerealno, ali pre pola veka je umalo ispao

Naravno, daleko je kraj prvenstva i zvuči potpuno nerealno da se Partizan bori za opstanak. Ovaj tim, koliko god bio tanak, daleko je iznad mesta na kojem se nalazi. Ali, iz kola u kolo svi očekuju da se crno-beli trgnu, a to nikako da se dogodi. Štaviše, agonija je sve duža, sve dublja. I stara je izreka i čista istina da kada kola jednom krenu nizbrdo, jako ih je teško zaustaviti.

Do početka reprezentativne pauze Partizana čeka put u Surdulicu, gde se na veštačkom terenu tamošnje „Bombonjere“ teško osvajaju bodovi. I Crvena zvezda je pre neki dan odnela samo jedan sa juga. Dakle, uopšte nije nerealna situacija da Parni valjak pauzu u Mozzart Bet Superligi dočeka duboko u zoni ispadanja.

Pored toga što Partizan igra slabo, neubedljivo, ima užasnu odbranu, dodatni „problem“ je što ga se više niko ne plaši. Naprotiv, svi oni koji su godinama patili kada su igrali sa crno-belima, sada vide istorijsku šansu da dotuku grogiranog velikana. Osvajanje boda u Humskoj 1 nekada je bio podvig, danas je maltene kiks za onog ko to ne uspe. Jer, od početka sezone Partizan na svom terenu ima jednu pobedu i tri poraza!

Kroz istoriju gledano, imao je Partizan jednu sezonu u kojoj se grčevito borio za opstanak i preživeo tek u poslednjem kolu. Bila je to neuporedivo jača liga, doba velike Jugoslavije, kada je šampion – recimo baš te godine Hajduk – osvajao titulu sa deset remija i četiri poraza. Danas je nezamislivo da klub koji prospe toliko bodova dođe do trofeja.

U toj sezoni Partizan je završio prvenstvo na 15. mestu. Kolo pre kraja bio je 16. sa bodom više od Zagreba i čekala se poslednja runda da se vidi koji će se od ta dva kluba pridružiti OFK Beogradu, koji je ranije izgubio šanse za opstanak. U poslednjem kolu crno-beli su kod kuće pobedili podgoričku Budućnost sa 4:2 i tako preživeli, Zagrebu nije pomogla pobeda nad Olimpijom od 3:0.

Kada se raspala velika Jugoslavija, Parni valjak nikada nije bio blizu zone ispadanja. Štaviše, četvrto mesto na kraju sezone 2022/23 kada je na klupi bio Igor Duljaj smatrala se skandalozno lošom. Tada je Partizan za 37 kola doživeo osam poraza. Sada ih ima pet posle svega osam odigranih utakmica. I nikom ništa. U Humskoj 1 stanje – redovno.