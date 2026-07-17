Tanjga o Milanu: Kostiću bi bilo najbolje da ode u Seriju B, bolji je od Lazetića!

Sada su ga se Italijani setili prevashodno da im pojasni šta to mogu da očekuju od Kostića, iako je planirano da doskorašnji špic Partizana za početak nastupa za Milan Futuro (mladi tim Rosonera). Naime, na Čizmi postoji opravdana bojazan da bi Kostić mogao da prođe kao Marko Lazetić i da se uopšte ne naigra za seniore.

„Dečak je veoma jak, fizički dominantan napadač, ali je izuzetno teško odmah izgraditi ime u velikom klubu kao što je Milan, a ni Serija A nije nimalo lako takmičenje. Što se tiče poređenja sa Lazetićem, činjenica je da imaju potpuno različitu istoriju pre potpisa za Milan. Kostić je bolji igrač, ali mora da igra konstantno. Zapravo, smatram da je pozajmica nekom manjem klubu, čak i u Seriji B, u ovom trenutku najbolje rešenje za njega...“, jasan je Tanjga.

Iz njegovih reči se može naslutiti da Kostić ipak nije u potpunosti spreman da odmah napravi razliku u prvom timu Milana. Niti je to realno očekivati, bez obzira na njegov neosporan talenat.

„Teško je sada doneti konačnu procenu. Smatram da postoji prevelika razlika između Serije A i srpske lige, odnosno između Milana i Partizana. Upravo zato mislim da bi pozajmica u neki stabilan klub iz Serije B bila pun pogodak za njegov razvoj. Najvažnije je da ima minute u nogama.“

Kada je reč o Strahinji Pavloviću, tu za Tanjgu dileme nema, pošto je reprezentativni štoper bio jedna od retkih svetlih tačaka u inače prilično sumornoj sezoni Milana.

„Pavlović je sjajna osoba i vanserijski igrač. On poseduje kvalitet da igra bilo gde, u bilo kojem timu na svetu. Neverovatno mnogo je napredovao i sazreo od svoje prve godine u Italiji“, zaključio je Tanjga, koji je na Apeninima radio još i u Sampdoriji, Torinu i Bolonji, uvek kao najbliži saradnik svog kuma Siniše Mihajlovića.