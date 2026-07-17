U Tel Avivu zahvalnica, vreme je za Mali Kalemegdan!

Mogli ste da čitate na našem portalu da je Crvena zvezda spremila ozbiljnu ponudu za Džonatana Motlija, a potom da tim iz Tel Aviva priprema raskid ugovora, a sada je stigla i zvanična potvrda.

Džonatan Motli nije više deo Hapoela i sada se čeka prelazak na Mali Kalemegdan!