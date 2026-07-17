Džonatan Motli (Foto: Starsport)
Džonatan Motli (Foto: Starsport)

U Tel Avivu zahvalnica, vreme je za Mali Kalemegdan!

Vreme čitanja: 2min | pet. 17.07.26. | 10:00

Hapoel se oprostio od Džonatana Motlija

Mogli ste da čitate na našem portalu da je Crvena zvezda spremila ozbiljnu ponudu za Džonatana Motlija, a potom da tim iz Tel Aviva priprema raskid ugovora, a sada je stigla i zvanična potvrda.

Džonatan Motli nije više deo Hapoela i sada se čeka prelazak na Mali Kalemegdan!

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Izraelski evroligaš se na zvaničnim nalozima kluba oprostio od Amerikanca, koji je u njihovom taboru proveo dve sezone i bio jedan od ključnih igrača za uspon Crvenih s kojima je osvojio titulu šampiona Evrokupa, a potom igrao Evroligu.

Kako je Mozzart Sport ranije najavio, Crvena zvezda je za Motlija spremila cifru od oko 1.500.000 dolara.

Kada je reč o njegovim partijama ove sezone, Amerikanac je bio igrač koji se uglavnom borio za mesto drugog centra sa Taijem Odijasijem. Nekadašnji član Fenerbahčea je u takmičarskoj 2025/2026 u proseku beležio učinak od 8,3 poena i 2,4 skoka na 35 utakmica. Momak iz Hjustona imao je znatno veću ulogu u izraelskom šampionatu, gde je ostvario brojke od 14,5 poena, 4,9 skokova i 1,1 asistenciju.

Posle odlazaka Džoela Bolomboja, Hasijela Rivera, Uroša Plavšića i Donatasa Motijeunasa bilo je jasno da crveno-beli moraju da pronađu rešenje za centarsku poziciju i zato je angažman Džonatana Motlija dobar potez, koji će deliti minute sa Ebukom Izunduom.

Zvezda se aktivirala na tržištu i još ranije ozvaničila dolazak Krisa Džonsa, koji je na Mali Kalemegdan takođe stigao iz Hapoela, dok je najnoviji potpis doskorašnji šuter Real Madrida David Kramer.

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