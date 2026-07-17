Kvalitet sporan, neizvesnost zagarantovana: Krajova uzela sve, Điđi Bekali puca ćorcima

Vreme čitanja: 6min | pet. 17.07.26. | 10:07
Ovog petka (17.30) počinje rumunska Superliga. Sva tri trofeja završila su u taboru Univerzitatee. FCSB ima užasnu sezonu koja je na kraju spasena plasmanom u kvalifikacije za Ligu konferencije. Šestorica Srba u ligi istočnih komšija
Volimo ih, dragi su nam… Znate za onu poslovicu: “Rumun ima tri brata: Dunav, šumu i Srbina”. Naše istočne komšije imale su fudbalsku renesansu početkom ovog milenijuma, u sezoni 2005/2006, kada je FCSB, pravni naslednik Steaue, igrao polufinale Kupa UEFA, gde ga je zaustavio engleski Midlzbro.
Privatizacija klubova donela je bum, ali isto tako ti projekti nisu bili dugoročni. I šampioni Rumunije su se gasili usled finansijskog kraha. Dinamo iz Bukurešta, velikan sa 18 titula, odlazio je u niži rang, bio u stečaju. FCSB je vodio pravni rat oko nasledstva nekada velike Steaue, Rapid je takođe bio u krizi...
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Prošlost je lepa, budućnost neizvesna, a sadašnjost? Ne puca od kvaliteta u rumunskom klupskom fudbalu, a i reprezentacija se nije proslavila, nije se plasirala na Mundijal “preko bare”. Prošle sezone je došlo do promene poretka, pa je Univerzitatea iz Krajove osvojila duplu krunu. Protekle nedelje je osvojila i Superkup Rumunije na penale protiv imenjaka iz Kluža, pa su na stadionu Jon Oblemenko sada svi trofeji. FCSB je posle dve krune imao užasnu sezonu, nije se plasirao ni u plej-of (prvih šest ekipa), ali se kao najbolji u utešnoj grupi preko baraža dokopao Evrope, odnosno kvalifikacija za Ligu konferencije.
SRPSKA KOLONIJA KOD KOMŠIJA
Platežno su rumunski klubovi na sličnom nivou kao u Srbiji, ne računajući Crvenu zvezdu koja je druga dimenzija. Sve više ima i srpskih internacionalaca kod naših dragih komšija. Do pre nekoliko godina ih uopšte nije bilo, a sada ih je šestorica, i to: Jug Stanojev u Univerzitateu Kluž, Nikola Stevanović u šampionu iz Krajove, Borisav Burmaz i Luka Gojković u Rapidu iz Bukurešta, Mihailo Ivančević u novom članu elitnog ranga, Korvinulu Hunedoari, dok je napadač Stefan Dražić ovog leta završio u Klužu, a pre toga je branio boje kiparskog APOEL-a.
Najviše stranaca dolazi iz Portugalije – 20, a slede Francuzi sa 18, Nigerijci sa 11, Brazilci i Mađari sa po devet, Moldavci i Španci sa po sedam, Srbi i Bosanci sa po šest… Najviše internacionalaca ima ĆFR Kluž, čak 22, dok Botošani ima samo šestoricu fudbalera sa stranim pasošima.
17.30: (2,55) Voluntari (3,15) Botošani (2,90)
Ako ne puca od kvaliteta, onda je liga neizvesna. Osvajač triple krune, Univerzitatea iz Krajove i FCSB ulaze kao favoriti u novu sezonu, a odmah iza njih su giganti i tradicionalni klubovi iz Bukurešta, Dinamo i Rapid, kao i timovi iz Kluža, Univerzitatea i ĆFR.
BEKALIJEVI “ĆORCI” U PRELAZNOM ROKU
Kada je rumunski fudbal u pitanju, uvek je u prvom planu kontroverzni vlasnik FCSB-a Điđi Bekali. Najavljivao je spektakularna pojačanja za rumunske uslove, Florinela Komana i Denisa Draguša, ali zasad reprezentativci naših komšija nisu stigli u Bukurešt.
Bekali je rekao da će Draguš “90 odsto doći u FCSB”, dok Koman, fudbaler katarske Al Garafe, neće da se vrati u Rumuniju. Za njega se interesovao i italijanski Leče. Al Garafa ga je platila 6.000.000 evra pre dve godine. Zasad nije promenio klub, nalazi se na pripremama u Slovačkoj, ali bi mogao da napusti Katar, ali se izvesno, prema navodima rumunskih medija, ne vraća u FCSB.
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Skroman prelazni rok zasad u šampionu Rumunije iz 2024. i 2025. godine. Stigli su dvojica defanzivaca, Roni Labon za obeštećenje od 100.000 evra iz francuskog Kaena i Francuz Edi Naore kao slobodan igrač iz komšijskog Dinama. Dogovorena je saradnja sa mladim krilnim napadačem Lukom Stankuom iz Hermanštata koji može da igra kao “bonus”.
20.30: (1,63) FCSB (3,80) Arđeš (5,70)
Tim iz Bukurešta ima i novog trenera, domaćeg stratega Marijusa Basijua. Veliki hendikep je odlazak najboljeg igrača Darijusa Olarua koji je pojačao belgijski Union Sen Žiloaz.
ŠAMPIONSKI MIR U KRAJOVI, NEIZVESNOST OKO STATUS LUKIĆA U KLUŽU
Mladi portugalski stručnjak, Filipe Koeljo, stigao je u Krajovu krajem prošle godine i za sedam meseci je doneo sva tri domaća trofeja, a preskočio je prvo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Najveće pojačanje je stiglo iz Udinezea u vidu rumunskog golmana Razvana Save koji je plaćen za rumunske uslove velikih 2.500.000 evra. Nije bilo mnogo promena u šampionskom timu, ostali su nosioci igre Stefan Bajaram, Jasmin Al-Hamlavi i nekadašnji vezista Galatasaraja Aleksandru Kikaldau.
Univerzitatea Kluž je deo prošle sezone bila lider u Rumuniji, ali je u finišu poklekla, pa je titula otišla u Krajovu. Italijan Kristijan Bergodi je ostao na kormilo. Neizvesnost je oko Srbina koji igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, strelca gola protiv Kanade (1:1) na premijeri Mundijala, Jova Lukića. Imao je sezonu iz snova, dao 20 golova, pa bi mogao da napusti Transilvaniju ovog leta. Nije igrao u dvomeču sa Dinamom iz Kijeva, kada je ukrajinski tim na penale prošao u drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope.
BALKANSKA KOLONIJA U ĆFR KLUŽU
ĆFR Kluž je izgubio primat u Rumuniji. Posle duge ere Dana Petreskua na kormilu, ovog leta je stigao Portugalac Antonio Folja. Stefan Dražić je stigao da razmrda napad nekadašnjeg šampiona. Tim je prava balkanska kolonija. U njemu su čak četvorica Hrvata: Renato Pantalon, Anton Krešić, Karlo Muhar i Damjan Đoković, slovenački napadač Luka Zahović, dvojica internacionalaca iz Bosne i Hercegovine, Igor Savić i Ilija Mašić, kao i tandem iz južne srpske pokrajine, Kosova i Metohije, Rion Zejnulahu i Meriton Korenica.
Portugalci su popularni u Rumuniji, pa je i Dinamo, drugi najtrofejniji klub u državi, doveo stručnjaka iz ove zemlje na Iberijskom poluostrvu – u pitanju je Nuno Kampos. Inače, četvorica trenera su iz Portugalije, a po jedan iz Italije (Kristijan Bergodi u Univerzitatei Kluž), Hrvatske (Stjepan Tomas u Galaciju) i Mađarske (Ištvan Sabo u Čikšeredi). Domaći strateg Danijel Panku pokušaće da vrati stari sjaj Rapidu iz Bukurešta.
Farul iz Konstance je tim u vlasništvu legende rumunskog i svetskog fudbala, Georgija Hadžija. Dugo je veliki as bio “svje i svja”, i trener tima, ali ove sezone na klupi je iskusni Ovidiu Sabau. Najpoznatiji igrač tima iz luke na Crnom moru je nekadašnji rumunski reprezentativac, napadač Denis Alibek. Nesuđeni fudbaler Crvene zvezde, napadač Jovan Marković, ovog leta je prešao iz Farula u Botošani kao slobodan igrač.
SISTEM TAKMIČENJA I STADIONI
Sistem takmičenja se nije menjao. Igraće se prvo dvokružni sistem sa 30 kola, a onda šest najboljih timova igra još 10 kola plej-ofa za titulu, dok će ostalih 10 odigrati devet utakmica u jednokružnom sistemu. Novi članovi elitnog ranga su Korvinul Hunedoara koja je osvojila Kup Rumunije u sezoni 2024/2025, Sepsi se ekspresno vratio u Superligu, dok se posle dve godine kroz baraž sa Hermanštatom vratio i Voluntari.
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SVI ŠAMPIONI RUMUNIJE
FCSB (Steaua) 28
Dinamo Bukurešt 18
ĆFR Kluž 8
UTA Arad 6
Politehnika Temišvar i Venus Bukurešt i Univerzitatea Krajova po 4
Ploešt i Rapid Bukurešt po 3
Arđeš Pitešti i Farul Konstanca po 2
Unirea, Oradea, Unirea Urzičeni, Ocelul, Astra Đurđu, Univerzitatea Krajova 1948 po jednu
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FCSB igra na najvećem stadionu u zemlji, Nacionalnom stadionu u Bukureštu koji prima 55.634 gledalaca, Krajova igra na prelepom stadionu Jon Oblemenko kapaciteta 30.983, a Univerzitatea Kluž na Kluž areni (30.201). Najmanji stadion imaće Čikšereda, koji prima samo 2.480 gledalaca. Poslednje kolo je predviđeno za 29. i 30. maj.
Prema proceni portala Transfermarkt, najvrednije fudbalere ima osvajač triple krune Univerzitatea iz Krajove – 38.600.000 evra, a slede Rapid sa 28.050.000, FCSB sa 25.080.000, Kluž sa 20.050.000… Na papiru najmanju vrednost ima tim Voluntarija, samo 4.890.000 evra.
RUMUNIJA 1 – 1. KOLO
Petak
17.30: (2,55) Voluntari (3,15) Botošani (2,90)
20.30: (1,63) FCSB (3,80) Arđeš (5,70)
Subota
17.30: (3,10) Ocelul Galaci (3,30) Kluž (2,35)
20.15: (1,45) Univerzitatea Krajova (4,30) UTA Arad (7,75)
Nedelja
16.00: (2,00) Univerzitate Kluž (3,45) Farul Konstanca (3,80)
18.30: (3,40) Petrolul (3,30) Dinamo Bukurešt (2,20)
Ponedeljak
17.30: (2,25) Hunedoara (3,35) Čiksereda (3,25)
20.30: (1,85) Rapid Bukurešt (3,50) Sepsi (4,40)
***kvote su podložne promenama