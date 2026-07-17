Kvalitet sporan, neizvesnost zagarantovana: Krajova uzela sve, Điđi Bekali puca ćorcima

Prošlost je lepa, budućnost neizvesna, a sadašnjost? Ne puca od kvaliteta u rumunskom klupskom fudbalu, a i reprezentacija se nije proslavila, nije se plasirala na Mundijal “preko bare”. Prošle sezone je došlo do promene poretka, pa je Univerzitatea iz Krajove osvojila duplu krunu. Protekle nedelje je osvojila i Superkup Rumunije na penale protiv imenjaka iz Kluža, pa su na stadionu Jon Oblemenko sada svi trofeji. FCSB je posle dve krune imao užasnu sezonu, nije se plasirao ni u plej-of (prvih šest ekipa), ali se kao najbolji u utešnoj grupi preko baraža dokopao Evrope, odnosno kvalifikacija za Ligu konferencije.

SRPSKA KOLONIJA KOD KOMŠIJA

Jug Stanojev (©Guliver/Kazimierz Kozuch Arena Akcji NEWSPIX.PL --- newspix.pl POLAND OUT)

Platežno su rumunski klubovi na sličnom nivou kao u Srbiji, ne računajući Crvenu zvezdu koja je druga dimenzija. Sve više ima i srpskih internacionalaca kod naših dragih komšija. Do pre nekoliko godina ih uopšte nije bilo, a sada ih je šestorica, i to: Jug Stanojev u Univerzitateu Kluž, Nikola Stevanović u šampionu iz Krajove, Borisav Burmaz i Luka Gojković u Rapidu iz Bukurešta, Mihailo Ivančević u novom članu elitnog ranga, Korvinulu Hunedoari, dok je napadač Stefan Dražić ovog leta završio u Klužu, a pre toga je branio boje kiparskog APOEL-a.

Najviše stranaca dolazi iz Portugalije – 20, a slede Francuzi sa 18, Nigerijci sa 11, Brazilci i Mađari sa po devet, Moldavci i Španci sa po sedam, Srbi i Bosanci sa po šest… Najviše internacionalaca ima ĆFR Kluž, čak 22, dok Botošani ima samo šestoricu fudbalera sa stranim pasošima.

17.30: (2,55) Voluntari (3,15) Botošani (2,90)

Ako ne puca od kvaliteta, onda je liga neizvesna. Osvajač triple krune, Univerzitatea iz Krajove i FCSB ulaze kao favoriti u novu sezonu, a odmah iza njih su giganti i tradicionalni klubovi iz Bukurešta, Dinamo i Rapid, kao i timovi iz Kluža, Univerzitatea i ĆFR.

BEKALIJEVI “ĆORCI” U PRELAZNOM ROKU

Kada je rumunski fudbal u pitanju, uvek je u prvom planu kontroverzni vlasnik FCSB-a Điđi Bekali. Najavljivao je spektakularna pojačanja za rumunske uslove, Florinela Komana i Denisa Draguša, ali zasad reprezentativci naših komšija nisu stigli u Bukurešt.

Bekali je rekao da će Draguš “90 odsto doći u FCSB”, dok Koman, fudbaler katarske Al Garafe, neće da se vrati u Rumuniju. Za njega se interesovao i italijanski Leče. Al Garafa ga je platila 6.000.000 evra pre dve godine. Zasad nije promenio klub, nalazi se na pripremama u Slovačkoj, ali bi mogao da napusti Katar, ali se izvesno, prema navodima rumunskih medija, ne vraća u FCSB.

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Skroman prelazni rok zasad u šampionu Rumunije iz 2024. i 2025. godine. Stigli su dvojica defanzivaca, Roni Labon za obeštećenje od 100.000 evra iz francuskog Kaena i Francuz Edi Naore kao slobodan igrač iz komšijskog Dinama. Dogovorena je saradnja sa mladim krilnim napadačem Lukom Stankuom iz Hermanštata koji može da igra kao “bonus”.

20.30: (1,63) FCSB (3,80) Arđeš (5,70)

Tim iz Bukurešta ima i novog trenera, domaćeg stratega Marijusa Basijua. Veliki hendikep je odlazak najboljeg igrača Darijusa Olarua koji je pojačao belgijski Union Sen Žiloaz.

ŠAMPIONSKI MIR U KRAJOVI, NEIZVESNOST OKO STATUS LUKIĆA U KLUŽU

Stadion u Krajovi (©Guliver/AleksandarxDjorovic)

Mladi portugalski stručnjak, Filipe Koeljo, stigao je u Krajovu krajem prošle godine i za sedam meseci je doneo sva tri domaća trofeja, a preskočio je prvo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Najveće pojačanje je stiglo iz Udinezea u vidu rumunskog golmana Razvana Save koji je plaćen za rumunske uslove velikih 2.500.000 evra. Nije bilo mnogo promena u šampionskom timu, ostali su nosioci igre Stefan Bajaram, Jasmin Al-Hamlavi i nekadašnji vezista Galatasaraja Aleksandru Kikaldau.

Univerzitatea Kluž je deo prošle sezone bila lider u Rumuniji, ali je u finišu poklekla, pa je titula otišla u Krajovu. Italijan Kristijan Bergodi je ostao na kormilo. Neizvesnost je oko Srbina koji igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, strelca gola protiv Kanade (1:1) na premijeri Mundijala, Jova Lukića. Imao je sezonu iz snova, dao 20 golova, pa bi mogao da napusti Transilvaniju ovog leta. Nije igrao u dvomeču sa Dinamom iz Kijeva, kada je ukrajinski tim na penale prošao u drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope.

BALKANSKA KOLONIJA U ĆFR KLUŽU

ĆFR Kluž je izgubio primat u Rumuniji. Posle duge ere Dana Petreskua na kormilu, ovog leta je stigao Portugalac Antonio Folja. Stefan Dražić je stigao da razmrda napad nekadašnjeg šampiona. Tim je prava balkanska kolonija. U njemu su čak četvorica Hrvata: Renato Pantalon, Anton Krešić, Karlo Muhar i Damjan Đoković, slovenački napadač Luka Zahović, dvojica internacionalaca iz Bosne i Hercegovine, Igor Savić i Ilija Mašić, kao i tandem iz južne srpske pokrajine, Kosova i Metohije, Rion Zejnulahu i Meriton Korenica.