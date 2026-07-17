Francuska jača za Vembija
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Vreme čitanja: 1min | pet. 17.07.26. | 10:29
As San Antonija igra za Trikolore u kvalifikacijama
Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo, koje se naredne godine igra u Kataru, nastaviće se u avgustu. Ulazi se u fazu u kojoj svaka utakmica može biti presudna, pa tako reprezentacije žele da naprave najjače moguće rostere.
Prema najavama koje stižu iz Francuske, Trikolori bi mogli da dobiju najveće pojačanje u liku Viktora Vembanjame.
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Kako javlja prestižni Ekip, jedan od najboljih igrača na svetu biće na raspolaganju Francuskoj za utakmice u avgustovskom kvalifikacionom prozoru. Prema navodima pomenutog izvora Vembanjama je već počeo sa individualnim treninzima i očekuje se da bude potpuno spreman za ove mečeve posle naporne sezone u kojoj su njegovi San Antonio Sparsi izgubili u finalu NBA lige od Njujork Niksa.
Trikolori u prethodnim reprezentativnim okupljanjima nisu mogli da računaju na zvezdu San Antonia, ali su i bez njega prvu fazu kvalifikacija završili sa gotovo savršenim učinkom od pet pobeda i samo jednim porazom.
Francuska će najpre 27. avgusta dočekati Sloveniju, a tri dana kasnije će gostovati reprezentaciji Švedske.