Nemci demantuju, Francuzi ne odustaju: Opsesija Olise i Real, Vinisijus bi mogao da leti
Vreme čitanja: 3min | pet. 17.07.26. | 10:00
Da li je ovo samo prazna priča ili nas čeka duga letnja saga…
Glasine su krenule još tokom predsedničkih izbora u Realu kada je Florentino Perez najavljivao pojačanje od 150.000.000 evra za vezni red, mada je odmah jasno istakao da ne govori o Majklu Oliseu. Ali, kad je Francuz počeo da prodaje magiju u grupnoj fazi Mundijala priče su se intenzivirale. Možda ono jeste bilo samo predizborno obećanje, ali zna se da je predsednik Kraljevskog kluba posebno osetljiv na igrače koji oduševe na svetskim prvenstvima (setite se samo Hamesa Rodrigeza).
Posebno se zakuvalo nakon što je Francuska u polufinalu ispala od Španije. Narednog jutra ugledni novinar Foot Mercata Santi Ouna izvestio je da je Olise prelomio i rešio da upravi Bajerna saopšti da želi u Real. Koji bi za to zadovoljstvo morao da plati cenu od iznad 200.000.000 evra, plus faraonsku platu igrača.
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Odgovor iz Nemačke stigao je samo dan kasnije: Bajern nije ni najmanje zabrinut, Olise ne želi da ide, Real nije uspostavio nikakav kontakt, a i kada bi zvao odgovor bi bio kategorički odrečan. Bavarci su svesni kakav dragulj imaju u rukama, ne planiraju da ga ispuste i nema nikakvog razliku za paniku, javilo je više tamošnjih medija.
I baš kada smo pomisili da je time stavljena tačka na sve, Francuzi su opet podigli prašinu. Ovog puta Ekip, uz Marku i Gazetu delo Sport najuticajniji sportski list Evrope. Čak trojica novinara tog lista potpisana su ispod teksta u kome se jasno kaže da Olise u privatnim razgovorima više ni ne krije da želi transfer u Real, te da se tokom Svetskog prvenstva otvoreno raspitivao kod Kilijana Embapea i Orelijana Čuamenija o životu u Madrid. Dajo Upamekano, defafanzivac Bajerna, pokušavao je sve vreme da ga odgovori od odlaska iz Minhena. Ali Ekip decidirano tvrdi: “Olise je odlučan da napusti bavarski klub ovog leta i pređe u Real Madrid”. I tvrdi da to nije priča od juče, već da se o tome govori još od početka Mundijala.
Olise ima 24 godine, prošle sezone je na 68 utakmica za klub i reprezentaciju postigao 27 golova, namestio još 33. U Premijer ligu mu se navodno ne vraća, ali hoće novi izazov, tamo gde će osvajati titule i uživati u životu fudbalera. Ekip ne ostavlja ni najmanju dilemu oko Oliseove rešenosti da se pridruži Embapeu sa kojim je posebno blizak.
Real je, nastavlja se dalje, svestan Oliseove želje i samo čeka kraj Mundijala da pređe u akciju. Florentino Perez je navodno zaljubljen u fudbalera, u SAD je video koliko dobro Olise funkcioniše u tandemu sa Embapeom. A, uvek je voleo da dovodi igrače koji umeju da potezom omađijaju tribine. Mada i Ekip podseća da Bajern nije nimalo raspoložen za te pregovore.
Real bi verovatno imao dovoljno novca za realizaciju posla. Već tri sezone je klub koji najviše zarađuje. Prošle je postavio rekord sa prihodom od 1.161.000.000 evra. Ovog leta je već zaradio 138.000.000 evra na prodajama igrača koji prošle sezone nisu odigrali ni minut za klub, već su cenu podizali po pozajmicama (Niko Paz, Viktor Munjoz, Mario Hila, Alvaro Rodrigez). Ako bi se otvorila mogućnost da dođe Olise verovatno bi još neko morao da ide, ali ima kandidata, među kojima su Braim Dijaz, Federiko Valverde, Eduardo Kamavinga, Marko Asensio…
Pa čak i Vinisijus Žunior. Njemu ugovor ističe sledećeg leta i još ga nije produžio, a u Madridu su svakako podeljeni oko toga je li on baš igrač za Real ili ipak ponašanjem oduzme previše od onoga što donese? Godinu dana pre isteka ugovora svakako ne bi mogao da unese dovoljno za Olisea, koji bi verovatno koštao i više od 200.000.000 evra, možda čak celih 250.000.000. Ali bi znatno olakšao posao.
Koji svakako neće biti lak. Ali Florentino ume da bude uporan. Setite se samo koliko je godina jurio Embapea. I na kraju uspeo. Mada mu tada “protivnik” nije bio Bajern, a i Nemci umeju da budu trvdoglavi.