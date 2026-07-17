Nemci demantuju, Francuzi ne odustaju: Opsesija Olise i Real, Vinisijus bi mogao da leti

Odgovor iz Nemačke stigao je samo dan kasnije: Bajern nije ni najmanje zabrinut, Olise ne želi da ide, Real nije uspostavio nikakav kontakt, a i kada bi zvao odgovor bi bio kategorički odrečan. Bavarci su svesni kakav dragulj imaju u rukama, ne planiraju da ga ispuste i nema nikakvog razliku za paniku, javilo je više tamošnjih medija.

I baš kada smo pomisili da je time stavljena tačka na sve, Francuzi su opet podigli prašinu. Ovog puta Ekip, uz Marku i Gazetu delo Sport najuticajniji sportski list Evrope. Čak trojica novinara tog lista potpisana su ispod teksta u kome se jasno kaže da Olise u privatnim razgovorima više ni ne krije da želi transfer u Real, te da se tokom Svetskog prvenstva otvoreno raspitivao kod Kilijana Embapea i Orelijana Čuamenija o životu u Madrid. Dajo Upamekano, defafanzivac Bajerna, pokušavao je sve vreme da ga odgovori od odlaska iz Minhena. Ali Ekip decidirano tvrdi: “Olise je odlučan da napusti bavarski klub ovog leta i pređe u Real Madrid”. I tvrdi da to nije priča od juče, već da se o tome govori još od početka Mundijala.

Olise ima 24 godine, prošle sezone je na 68 utakmica za klub i reprezentaciju postigao 27 golova, namestio još 33. U Premijer ligu mu se navodno ne vraća, ali hoće novi izazov, tamo gde će osvajati titule i uživati u životu fudbalera. Ekip ne ostavlja ni najmanju dilemu oko Oliseove rešenosti da se pridruži Embapeu sa kojim je posebno blizak.

Real je, nastavlja se dalje, svestan Oliseove želje i samo čeka kraj Mundijala da pređe u akciju. Florentino Perez je navodno zaljubljen u fudbalera, u SAD je video koliko dobro Olise funkcioniše u tandemu sa Embapeom. A, uvek je voleo da dovodi igrače koji umeju da potezom omađijaju tribine. Mada i Ekip podseća da Bajern nije nimalo raspoložen za te pregovore.