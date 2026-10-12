Ratkov protiv nesuđenog kluba, Kastro voljan da mu da veću minutažu

Ratkov je letos shvatio da nije u prvim planovima u Laciju i otuda je želeo da zaigra u nekom drugom klubu, gde će imati veću minutažu. Čini se da je njegov prvi izbor bila Sevilja, koja se ipak opredelila da dovede Robija Jura i Belgijanca Lukasa Stasena.

Nije bilo prepreke da Ratkov stigne u Sevilju ni posle toga, ali je Levante bio brži, obećao je srpskom fudbaleru da će imati veću minutažu i sada ostaje da ispune to što su rekli.

21.00: (2,85) Levante (3,00) Sevilja (2,75) MOZZART RELAX

Ratkov je od početka sezone na terenu sakupio svega 65 minuta, igrajući na mečevima sa Barselonom i Viljarealom, ali to očigledno nije dovoljno. Pauza je otuda bila dobra prilika da se u Levanteu presaberu i vide kakve su im opcije za nastavak sezone.

Trener Luis Kastro je pred meč sa Seviljom istakao da je pauza bila značajna za sve, a posebno za Ratkova i njegovog kolegu iz napada, Janisa Musuaija.

"Pauza je imala i svojih dobrih strana. Ratkov i Musuaji su veoma dobro radili, polako napreduju i sada su mnogo bliže onome što želimo od njih. Mislim da sada mogu više da doprinesu nego ranije i da bi možda mogli da dobiju veću minutažu. Jedan od njih bi mogao da igra više. Imamo Ivana Romera, ali su druga dvojica napadača sada mnogo bliže željenom nivou", kaže Kastro.

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Romero je inače bivši igrač Sevilje. Od početka sezone postigao je dva gola imaće startnu poziciju i na ovom susretu, ali nije isključeno da Ratkov ili Musuaji dobiju priliku.

"Sevilja još nije izgubila u gostima i veoma se dobro snalazi kada igra van svog stadiona. Jedan je od najjačih timova u ligi kada su u pitanju dueli, a takođe spadaju među ekipe koje najčešće upućuju centaršuteve. Veoma su agresivni, ne preuzimaju nepotrebne rizike i izuzetno su efikasni u svemu što rade. Zato su na dobroj poziciji. Kada igraju na strani, osećaju se veoma, veoma komforno. Sevilja je jedan od klubova koji je veoma dobro promenio sastav. Realizovali su transfere koji, po mom mišljenju, nisu bili nimalo jednostavni. Reč je o jednom od kvalitetnijih timova u ligi i moraćemo da pružimo najbolju partiju", upozorio je Kastro, koji neće moći da računa na Uga Sotela i Eta Ejonga.

Što se tiče Sevilje, ona je pred pauzu poražena od Barselone sa 3:1, da bi tokom međunarodne pauze istim rezultatom izgubila i u prijateljskom meču sa Aston Vilom.

Ovo će biti 18. put da Sevilja u meču za bodove gostuje Levanteu. Bila je uspešnija, ima osam pobeda, uz četiri remija i pet poraza, te gol razliku 32:20.

Na klupi Sevilje sada je Luis Garsija Plaza, koji je nekada bio trener Levantea. Kaže da posle pauze od 23 dana, koliko je prošlo od poslednjeg zvaničnog meča sa Barselonom, ima utisak kao da se igra prvo kolo prvenstva, ali upozorava i na ozbiljnost protivnika.

"Levante ima manje bodova nego što zaslužuje. Imaju odličnog trenera i dobro su vođeni. Igraju dinamično, težak su protivnik bilo kome. Mislim da je svakako trebalo da imaju bar dva ili tri boda više", poručio je trener Sevilje.

PRIMERA - OSMO KOLO

Petak

Malaga - Espanjol 1:1 (0:1)

/Ninjo 90+1 - Saragosa 13/

Subota

Rajo Valjekano - Atletik Bilbao (PREKINUTO)

Alaves - Atletiko Madrid 1:2 (1:1)

/Boje 45+6 - Grimaldo 33, Romero 87/

Barselona - Hetafe 3:0 (2:0)

/Gordon 2, Žezus 30, Kunde 73/

Real Madrid - Viljareal 1:0 (0:0)

/Diomande 62/

Nedelja

Elče - Selta 0:0

Real Sosijedad - Deportivo 3:2 (2:0)

/Martin 29, Zakarijan 34, Gedes 54 - Sorijano 61, Ernandez 69/

Betis – Osasuna 5:2 (3:0)

/Isko 10pen, 67, Ezalzuli 31, Ljorente 42 – Budimir 51, Garsija 56/

Rasing Santander - Valensija 2:2 (1:1)

/Zabiri 32, Martin 47 - Raba 2, Otorbi 65/

Ponedeljak

21.00: (2,85) Levante (3,00) Sevilja (2,75) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama