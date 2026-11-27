PSŽ ne mora da brine, nema ko da ga ugrozi
Vreme čitanja: 2min | pet. 27.11.26. | 23:01
Brest tukao Pariz i napravio gužvu u vrhu, ali i stvorio priliku šampionu da se dodatno odlepi
Prošle sezone Lans ga je naterao da se preznojava do samog kraja, ove takvog rivala Pari Sen Žermen neće imati. Ne mora da brine, jer čini se da nema ko da ga ugrozi. Gradski rival Pariz je nagovestio da bi mogao da ga namuči, ali taman kada je ambicije trebalo da potvrdi - podbacio je.
Tim iz prestonice je u jednom od derbija 12. runde Lige 1 poražen na gostovanju Brestu, koji je večeras napravio još veću gužvu u vrhu - 1:0. Četvrtom vezanom pobedom skočio je na treće mesto, tik iznad večerašnjeg rivala, ali isto stvorio šansu Pari Sen Žermenu da dodatno uveća bodovnu prednost u odnosu na prvog pratioca. I ukoliko sutra protiv Lorijana opravda ulogu favorita pred svojim navijačima, otići će na plus šest u odnosu na gradskog rivala...
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Pomalo iznenadno, ulogu heroja poneo je Luk Zogbe. Kažemo iznenadno, jer Zogbe je do večeras odigrao samo dve utakmice, uglavnom je bio u senci iskusnog Kenija Lale u uvodnom delu sezone, ali je po povratku sa novembarske reprezentativne pauze dobio poverenje Erika Roja. Bio je starter u prošlom kolu protiv Strazbura, večeras ponovo i nema sumnje da će biti i na narednoj utakmici pošto je protiv Pariza pokazao da može da bude uticajan i na protivničkoj polovini.
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Ispratio je akciju svog tima po levoj strani sredinom prvog poluvremena, natrčao na odibtak od stative i u punom trku zakucao loptu u bliži ugao za svoj prvenac u seniorskom klupskom fudbalu. Sa akcentom na klupskom, jer je baš pre desetak dana probio led za reprezentaciju Obale Slonovače u remiju sa Gambijom (2:2).
Ispostaviće se da je njegov prvenac bio vredan celog plena, mada je Pariz ozbiljno nadirao u nastavku meča. Posebno tokom drugog poluvremena u kojem je čak 11 puta šutirao ka golu rivala. Ipak, čuvar mreže domaćeg tima Egil Selvik bio je posebno raspoložen večeras, pa je sa osam odbrana - najviše od starta sezone - sprečio goste da pobegnu sa giljotine.
FRANCUSKA 1 – 12. KOLO
Petak
Brest - Pariz 1:0 (1:0)
/Zogbe 21/
Subota
17.15: (4,30) Anže (3,90) Lans (1,75) MOZZART RELAX
20.45: (1,65) Nica (4,20) Troa (4,70) MOZZART RELAX
20.45: (3,00) Avr (3,70) Strazbur (2,20) MOZZART RELAX
20.45: (3,50) Le Man (3,50) Lil (2,05) MOZZART RELAX
20.45: (1,22) PSŽ (6,50) Lorijan (11,0) MOZZART RELAX
Nedelja
15.00: (3,45) Okser (3,90) Olimpik Marselj (1,95) MOZZART RELAX
17.15: (2,55) Tuluz (3,60) Ren (2,60) MOZZART RELAX
20.45: (2,40) Lion (3,40) Monako (2,90) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama