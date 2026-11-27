Pomalo iznenadno, ulogu heroja poneo je Luk Zogbe. Kažemo iznenadno, jer Zogbe je do večeras odigrao samo dve utakmice, uglavnom je bio u senci iskusnog Kenija Lale u uvodnom delu sezone, ali je po povratku sa novembarske reprezentativne pauze dobio poverenje Erika Roja. Bio je starter u prošlom kolu protiv Strazbura, večeras ponovo i nema sumnje da će biti i na narednoj utakmici pošto je protiv Pariza pokazao da može da bude uticajan i na protivničkoj polovini.

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

Ispratio je akciju svog tima po levoj strani sredinom prvog poluvremena, natrčao na odibtak od stative i u punom trku zakucao loptu u bliži ugao za svoj prvenac u seniorskom klupskom fudbalu. Sa akcentom na klupskom, jer je baš pre desetak dana probio led za reprezentaciju Obale Slonovače u remiju sa Gambijom (2:2).

Ispostaviće se da je njegov prvenac bio vredan celog plena, mada je Pariz ozbiljno nadirao u nastavku meča. Posebno tokom drugog poluvremena u kojem je čak 11 puta šutirao ka golu rivala. Ipak, čuvar mreže domaćeg tima Egil Selvik bio je posebno raspoložen večeras, pa je sa osam odbrana - najviše od starta sezone - sprečio goste da pobegnu sa giljotine.

FRANCUSKA 1 – 12. KOLO

Petak

Brest - Pariz 1:0 (1:0)

/Zogbe 21/

Subota

17.15: (4,30) Anže (3,90) Lans (1,75) MOZZART RELAX

20.45: (1,65) Nica (4,20) Troa (4,70) MOZZART RELAX

20.45: (3,00) Avr (3,70) Strazbur (2,20) MOZZART RELAX

20.45: (3,50) Le Man (3,50) Lil (2,05) MOZZART RELAX

20.45: (1,22) PSŽ (6,50) Lorijan (11,0) MOZZART RELAX

Nedelja

15.00: (3,45) Okser (3,90) Olimpik Marselj (1,95) MOZZART RELAX

17.15: (2,55) Tuluz (3,60) Ren (2,60) MOZZART RELAX

20.45: (2,40) Lion (3,40) Monako (2,90) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama