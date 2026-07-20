Miloš Jojić u dresu Borca (©Guliver/Yulian Todorov)
Miloš Jojić u dresu Borca (©Guliver/Yulian Todorov)

Region u Liga konferencije: Borac čeka Sutjesku, Hajduku preti put na istok

Vreme čitanja: 2min | pon. 20.07.26. | 14:48

Interesantan žreb za 3. kolo kvalifikacija za najmlađe takmičenje UEFA

Pored srpskih predstavnika u Ligi konferencije, Partizana, Vojvodine i Železničara, svoje potencijalne rivale u 3. kolu kvalifikacija dobili su i ostali klubovi sa prostora bivše Jugoslavije. Iako verovatno mnogi od njih neće dogurati tako daleko, znaju čemu mogu da se nadaju u slučaju pozitivnih rezultata u naredna dva četvrtka.

Kao i ranijih godina, odvojeni su putevi šampiona i “ostatka Evrope”, kako bi prvaci svojih zemalja ipak imali koliko-toliko veće šanse da se domognu ligaške faze. Zanimljivo je to što će 3. kolo potencijalno ukrstiti prvaka Bosne i Hercegovine sa crnogorskim, ukoliko oni preskoče svoje prepreke.

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I Borac iz Banjaluke i Sutjeska su eliminisani iz kvalifikacija za Ligu šampiona, pa ih sada čeka 2. kolo doigravanja za Ligu konferencije. Tamo će Borac igrati sa moldavskim Petrokubom, a Sutjeska protiv najboljeg tima Belorusije, ML Vitepska. Pobednici tih dvomeča sastaju se u 3. kolu.

Što se tiče šampiona Makedonije Vardara, ako eliminiše Rigu naredni protivnik biće mu mađarski Đer ili luksemburški Ater Bisen. Verovatnije Mađari. Ali, prvo da prođu Letonce.

17.00: (2,65) TPS (3,30) Ilves (2,50)

Splitski Hajduk je jedina ekipa sa prostora SFR Jugoslavije koja igra u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Sastaće se sa kiparskim Pafosom, a ako prođe dalje predstoji mu duel sa poraženim iz susreta Fenerbahčea i Gornika. Međutim, ako hrvatski tim ispadne preseliće se u Ligu konferencije, gde ga čeka okršaj sa boljim iz dvomeča Dinamo Tbilisija i Žalgirisa.

Zrinjski nije imao sreće, ako prođe islandski Valur moraće na sever Evrope. Protiv boljeg iz susreta švedskog GAIS-a i danskog Nordsjelanda. Rijeka pak u slučaju da pobedi irski Deri Siti u naredenoj fazi ima znatno lakšeg protivnika u liku islandskog Stjernana ili finskog Ilvesa.

Najgore je prošao Velež. Mostarci prvo moraju da savladaju DAC iz Dunajske Strede, a potom bi mogli da osvete Vojvodinu. Odnosno, igraće sa poraženim iz okršaja Ferencvaroša i Tventea u Ligi Evrope.

Svi mečevi 3. kola kvalifikacija su na programu 6. i 13. avgusta.

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ŽREB ZA 3. KOLO KVALIFIKACIJA ZA LIGU KONFERENCIJE ZA KLUBOVE IZ REGIONA

Put šampiona

Borac Banjaluka/Petroklub – ML Vitepsk/Sutjeska

Vardar/Riga – Ater Bisen/Đer

Put lige

Dinamo Tbilisi/Žalgiris - poraženi Hajduk Split/Pafos

FCSB/Auda – Aluminij/Dinamo Siti

Valur/Zrinjski – GAIS/Nordsjeland

Lugano/Dukljani – Koper/Runavik

Hibernijan/Mileševo – Bravo/Škendija

Varaždin/Jablonec – RFS/Vestri

Rijeka/Deri – Stjernen/Ilves

poraženi Tvente/Ferencvaroš – DAC Dunajska Streda/Velež

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