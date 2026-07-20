Region u Liga konferencije: Borac čeka Sutjesku, Hajduku preti put na istok

Pored srpskih predstavnika u Ligi konferencije, Partizana, Vojvodine i Železničara, svoje potencijalne rivale u 3. kolu kvalifikacija dobili su i ostali klubovi sa prostora bivše Jugoslavije. Iako verovatno mnogi od njih neće dogurati tako daleko, znaju čemu mogu da se nadaju u slučaju pozitivnih rezultata u naredna dva četvrtka.

Kao i ranijih godina, odvojeni su putevi šampiona i “ostatka Evrope”, kako bi prvaci svojih zemalja ipak imali koliko-toliko veće šanse da se domognu ligaške faze. Zanimljivo je to što će 3. kolo potencijalno ukrstiti prvaka Bosne i Hercegovine sa crnogorskim, ukoliko oni preskoče svoje prepreke.