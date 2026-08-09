Samardžić o majstoriji protiv Šalkea: Protivnik mi je bio sve bliže, tad sam rešio da zalomim...

U subotu uveče vezista Atalante Lazar Samardžić je postigao fenomenalan gol na prijateljskoj utakmici sa Šalkeom. Srpski reprezentativac je sam povukao loptu od svog šesnaesterca do protivničkog golmana, driblinzima poslao dva rivala na zemlju, pre nego što je zatresao mrežu.

Tim iz Bergama je na kraju slavio sa 3:0, a Samardžić je posle tog meča prepričao pred kamerama šta mu je prolazilo kroz glavu dok je išao u trk ka golu Nemaca. Ipak, pre toga je pohvalio saigrače, nije želeo da ističe sebe u prvi plan.