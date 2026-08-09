Samardžić o majstoriji protiv Šalkea: Protivnik mi je bio sve bliže, tad sam rešio da zalomim...
Vreme čitanja: 2min | ned. 09.08.26. | 16:46
Vezista Atalante već razmišlja o dvomeču sa Hapoel Tel Avivom ili Katovicama u baražu za Ligu konferencije
U subotu uveče vezista Atalante Lazar Samardžić je postigao fenomenalan gol na prijateljskoj utakmici sa Šalkeom. Srpski reprezentativac je sam povukao loptu od svog šesnaesterca do protivničkog golmana, driblinzima poslao dva rivala na zemlju, pre nego što je zatresao mrežu.
Tim iz Bergama je na kraju slavio sa 3:0, a Samardžić je posle tog meča prepričao pred kamerama šta mu je prolazilo kroz glavu dok je išao u trk ka golu Nemaca. Ipak, pre toga je pohvalio saigrače, nije želeo da ističe sebe u prvi plan.
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Opet, bio je oprezan i priznao da ima još stvari koje Atalanta treba da popravi.
“Odigrali smo dobru utakmicu sa puno intenziteta. Naravno, ima još puno stvari koje moramo da popravimo. Mislim da smo pokazali šta umemo”, rekao je Samardžić, a zatim se osvrnuo na momenat iz 39. minuta:
“Kada sam osvojio loptu video sam da sam daleko od njihovog gola. Rekao sam sebi da moram u sprint. Video sam da mi jedan njihov igrač prilazi, da je sve bliži i bliži. Zato sam rešio da ga zalomim. Lopta mi je malo pobegla, a tada sam video da je golman istrčao. Posle toga je bilo lako da dam gol”.
Nema veze što je bila prijateljska utakmica, osećaj posle pobede je odličan.
“Uvek je lep osećaj dati gol, bez obzira na to da li je prijateljska ili takmičarska utakmica. Mislim da je cela ekipa izgledala dobro. Kao što sam rekao, imamo još puno posla ali na dobrom smo putu”.
19.00: (1,18) Porto (7,25) Alverka (15,0)
Kroz desetak dana Atalantu čeka prvi veliki izazov u sezoni. U kvalifikacijama za Ligu konferencije će igrati protiv boljeg iz dvomeča Hapoel Tel Aviva i Katovica. Izraelci su u prvom susretu slavili sa 2:0, pa su bliži gostovanju u Bergamu. Između tih duela izabranici Mauricija Sarija će odigrati i prvenstveni meč sa Sasuolom.
“Trener priča mnogo o dvomeču u plej-ofu Lige konferencije, koji nam je ‘biti ili ne biti’. To nam je prvi cilj u sezoni”, zaključio je Samardžić.
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