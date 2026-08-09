Tri minuta pre početka Godts rekao treneru da ne želi da igra
Vreme čitanja: 2min | ned. 09.08.26. | 16:43
Razne špekulacije šta se dogodilo, na kraju Belgijanac zaigrao posle sat vremena
Bruje holandski mediji: Mika Godts je napravio skandal kakav nije viđen na njihovim terenima. Tri minuta pre početka utakmice rekao je treneru da ne želi da igra!
Fudbaler Ajaksa je bio stavljen u startnu postavu za meč protiv Zvolea. Uredno je odradio zagrevanje i taman kada je trebalo da krene na teren, javio se treneru i rekao da ne može da igra. Umesto njega u igru je otišao Abdelah Ouzane.
Izabrane vesti
Odmah su krenule špekulacije šta se desilo. Naravno, najviše komentara je bilo da je to Godtsov vid protesta što ga Ajaks nije pustio u Pari Sen Žermen, koji je slao ponudu od 50.000.000 evra. Menadžer belgijskog fudbalera Nils de Jonk je demantovao tu priču, ali nije Bog zna kakvo validno objašnjenje šta onda jeste tačno.
„Nema ovo sve nikakve veze sa PSŽ-om. Mika nije takav tip. Samo se osetio preumornim, pa je ovo bila mera predostrožnosti, da se izbegne moguća povreda“, objasnio je De Jonk.
Opet, Godts nije celu utakmicu presedeo na klupi. Ušao je u igru u 61. minutu, kada je na semaforu stajalo 0:0. I uspeo je da donese promenu na terenu, pošto je Ajaks slavio sa 2:0, a Belgijanac je čak bio asistent za drugi gol u sudijskoj nadoknadi.
I pored Ajaksove pobede i Godtsove asistencije bura se nije slegla. Naprotiv, svi očekuju neko pravo objašnjenje šta se to dogodilo pred sam početak utakmice u Zvoleu...
HOLANDSKA EREDIVIZIJA – 1. KOLO
Petak
Kambur - Ekscelzior 0:4 (0:3)
/Jegojan 17, Najoks 31, 69, Garden 42/
Subota
NEC Najmehen - Telstar 1:2 (0:2)
/Sjerhuis 83 - Brouver 1, Mendes 24/
Go Ahed Igls - Vilem drugi 4:1 (1:1)
/Tengstet 30, Mulensten 61, Flataker 63, Dirksen 69 - Hen 13/
PSV - Fortuna Sitard 2:2 (0:1)
/Flamingo 55, Fernandez 74 - Romeni 42, Mišu 90+3/
AZ Alkmar - ADO Den Hag 2:0 (0:0)
/Dal 61, Stengs 68/
Nedelja
Sparta - Fajenord 0:1 (0:1)
/Valente 35/
Groningen - Utreht 2:1 (1:0)
/Vilumson 8, Van Bergen 48 - Blejk 79/
Zvole - Ajaks 0:2 (0:0)
/Mokio 76, Brandt 95/
Herenven - Tvente U TOKU