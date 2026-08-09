Tri minuta pre početka Godts rekao treneru da ne želi da igra

Bruje holandski mediji: Mika Godts je napravio skandal kakav nije viđen na njihovim terenima. Tri minuta pre početka utakmice rekao je treneru da ne želi da igra!

Fudbaler Ajaksa je bio stavljen u startnu postavu za meč protiv Zvolea. Uredno je odradio zagrevanje i taman kada je trebalo da krene na teren, javio se treneru i rekao da ne može da igra. Umesto njega u igru je otišao Abdelah Ouzane.